Допинг и бессилие: американцы смеются над Шараповой

2 июля Мария Шарапова неудачно стартовала на Уимблдоне, проиграв в первом же матче Полин Пармантье со счетом 6:4, 6:7(4), 0:5. После второго сета российская теннисистка вызвала на корт врача, пожаловавшись на боль в запястье. В итоге, уступая в третьей партии со счетом 0:5, россиянка приняла решение досрочно завершить встречу и из-за травмы снялась с соревнований. В очередной раз.

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«Она показала свое неуважение»

По итогам встречи Пармантье исполнила танец, который ассоциируется в первую очередь с легендарным поп-исполнителем Майклом Джексоном, — «лунную походку». Как говорила сама француженка, триумфальный танец она заранее обсуждала со своим тренером, однако теннисистка отметила и поведение своей соперницы. В частности, Пармантье осталась недовольна решением Шараповой завершить матч, когда результат по сути был уже определен.

«Сниматься при счете 0:5 не очень красиво, но я ничего другого и не ожидала. Она могла сняться и раньше, потому что ей очевидно было больно. А при счете 0:5 я как будто уже победила», — сказала француженка.

Однако танец теннисистки оказался одним из предметов обсуждения. И Шарапова не смогла не обратить на это свое внимание.

«Только собралась лечь вздремнуть, как мне прислали это»,

— написала 32-летняя россиянка в своем твиттере.

I thought about an afternoon nap today but...that didn't last too long after being sent this‍ https://t.co/hli7RSQ9Zl — Maria Sharapova (@MariaSharapova) 3 июля 2019 г.

Журналисты американского издания MSN заострили внимание на данном эпизоде. В частности, представители СМИ выразили мнение, что Шарапова испытывает проблемы с психологией, «если не может пропустить мимо себя подобные выходки».

Говоря о психологии, журналисты также отметили, что на теннисистку также оказывается повышенное давление со стороны общественности и в особенности ее болельщиков, которые ожидают от своего кумира лучших результатов.

«Фанаты Шараповой в очередной раз не увидели от Марии сильного матча. Российская теннисистка не показала ничего, чтобы доказать, что может выиграть встречу любым способом», — говорится в тексте.

Кроме того, авторы заметки подчеркнули, что в свои 32 года Шарапова занимает крайне низкое для себя место в рейтинге WTA, и «ей будет трудно воскресить свою карьеру после дисквалификации за применение допинга».

«Шарапова едва не расплакалась после того, как проиграла Пармантье, обдумывая очередную травму», — пишут журналисты MSN.

«Шарапова уже не в состоянии бороться»

Мария Шарапова уже на протяжении длительного периода времени проживает на территории США, где имеет не только многочисленные рекламные контракты, но и свой бизнес. Отсюда и внимание к выступлениям Марии, ставшим уже редкостью, со стороны главных американских СМИ. Например, известный журналисты газеты New York Times Кристофер Клэри в своем твиттере оказался шокирован неудачей Шараповой и одновременно посчитал подобный исход логичным. По мнению автора, 32-летняя теннисистка уже в состоянии бороться за серьезные награды.

«Мария Шарапова, вернувшаяся на корт, вылечив свое плечо, выбыла уже на первом раунде Уимблдона, отказавшись от продолжения игры в третьем сете. Думаю, что Шарапова была рождена бойцом, но теперь она просто не в состоянии бороться за титулы»,

— написал Клэри в своем твиттере.

Maria Sharapova, who came back from latest shoulder injury to play on the grass, retires in the 1st round of Wimbledon, down 0-5 in the third set to Pauline Parmentier after being treated for pain in her left wrist/lower arm. Sharapova a born fighter often now unable to fight — Christopher Clarey (@christophclarey) 2 июля 2019 г.

До Уимблдона Шарапова выступила на турнире в Мальорке, где проиграла немке Анжелике Кербер в матче второго круга, однако перед вылетом в Испанию российская теннисистка пропустила почти полгода: Мария была заявлена на турнир в Санкт-Петербурге, где должна была встретиться с Дарьей Касаткиной, но снялась с соревнований из-за травмы плеча.

Без допинга не может ничего?

Особо американские СМИ и эксперты припоминают Шараповой ее дисквалификацию из-за допинга. Весной 2016 года россиянка на экстренной пресс-конференции призналась в применении допинга, после чего была отстранена на два года. Однако Мария подала апелляцию и частично выиграла дело: срок дисквалификации был сокращен до 15 месяцев.

В Washington Post выступили с мнением, что именно после этого дела карьера Шараповой пошла под откос. По мнению журналиста Аллена Макдаффи, российская теннисистка не может добиться успеха, не применяя допинг.

«Странно, что многие делают скидку на травмы Шараповой, но при этом не вспоминают, что она не может сделать ничего, так как у нее нет возможности употреблять мельдоний»,

— заявил он.

Кристофер Клэри из New York Times в свою очередь выступил с поддержкой в адрес россиянки, подчеркнув, что обвинять Шарапову в нарушении антидопинговых правил сейчас не имеет смысла.

«Читаю много гадостей про Шарапову и допинг. Это несправедливо. Да, она допустила ошибку, но суд ведь вынес вердикт, согласно которому нарушение правил было непреднамеренным», — написал журналист.

Reading a lot of continued nastiness about Sharapova being "a doper". That is unfair. She made mistakes but the appeals court made it clear in its 2016 ruling that "under no circumstances" should she be considered "an 'intentional doper". A refresherhttps://t.co/E89RznmEEy — Christopher Clarey (@christophclarey) 3 июля 2019 г.

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