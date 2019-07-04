Палач Шараповой ищет новую жертву на Уимблдоне. LIVE

Наконец, сегодня состоится долгожданное возвращение Энди Маррея на Уимблдон. Правда, только в парном разряде. Он вместе с Пьер-Югом Эрбер будет играть против пары Мариуш Копил — Уго Хамберт. В миксте он также сыграет в паре с Сереной Уильямс.