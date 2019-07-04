Палач Шараповой ищет новую жертву на Уимблдоне. LIVE

Тем временем перспективный австралиец Алекс Де Минор обыгрывает американца Стива Джонсона 1-0. Правда, во втором сете завязалась упорнейшая борьба — счет по геймам уже 6:6, — так что тут все еще не так очевидно.
Рублев близок к вылету с Уимблдона. Американец Куэрри взял у него два сета подряд, пока россиянин никак не может наладить даже стабильную подачу. Беда... В третьей партии Андрей пока упирается — счет 2:2. Верим в камбэк!
Российский теннисист Андрей РублевReuters
Наконец, сегодня состоится долгожданное возвращение Энди Маррея на Уимблдон. Правда, только в парном разряде. Он вместе с Пьер-Югом Эрбер будет играть против пары Мариуш Копил — Уго Хамберт. В миксте он также сыграет в паре с Сереной Уильямс.
И к первым результатам! У женщин всего за час закончилось сразу три матча. Барти обыграла Ван Эйтванк, Ван Цян взяла верх над Тамарой Цидансек, а Слоан Стивенс победила Ван Яфань. Впечатляющее начало.
Кроме того, внимательно будет следить за встречей француженки Полин Пармантье и испанки Карлы Суарес-Наварро. Напомним, что Полин в прошлом круге выбила Марию Шарапову. Точнее говоря, это россиянка, получив травму, отказалась продолжать игру за гейм до поражения. Посмотрим, на что способна Пармантье со здоровой оппоненткой.
Российская теннисистка Мария ШараповаReuters
Андрей Рублев пока, к сожалению, вчистую проигрывает Куэрри. Первый сет американец выиграл очень уверенно — 6:3.
Среди топовых теннисистов сегодня будут играть Серена Уильямс, Рафаэль Надаль, Роджер Федерер и Анжелика Кербер. Расписание поединков, которые никак нельзя пропустить: 16.30 Варвара Флинк (Россия) — Юлия Гергес (Германия); 16.30 Джей Кларк (Великобритания) — Роджер Федерер (Швейцария); 16:30 Лорен Дэвис (США) — Анжелика Кербер (Германия); 18.30 Серена Уильямс (США) — Кая Юван (Словения); 18.30 Ник Кирьос (Австралия) — Рафаэль Надаль (Испания).
В эти минуты свои поединки проводят первая ракетка мира Эшли Барти — она играет с Элисон Ван Эйтванк, россиянин Андрей Рублев бьется с американцем Сэмом Куэрри, в прошлом круге выбившим Доминика Тима, а также многие другие.
Добрый день, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! На третьем турнире «Большого шлема» в сезоне, Уимблдоне, проходят матчи второго круга. «Газета.Ru» следит за развитием событий в режиме онлайн.