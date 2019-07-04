Кокаинщик и обуза «Краснодара»: кто вывел Перу в финал

На Кубке Америки – 2019 определились финалисты турнира – ими стали национальные команды Бразилии и Перу. Бразильцы в полуфинальном поединке обыграли сборную Аргентины, оставив без титула Лионеля Месси.

А вот перуанцы неожиданно не только дошли до стадии 1/2 финала, но и разгромили действующих обладателей трофея – команду Чили.

Матч Чили – Перу проходил в ночь на 4 июня на «Арена ду Гремио» в Порту-Алегри. Вопреки ожиданиям, чилийцы вовсе не доминировали. Перуанцы были активнее и острее, а на 21-й минуте Кристиан Куэва с правого фланга сделал отличный навес в штрафную, где борьбу за мяч выиграл Андре Каррильо, а Эдисон Флорес переправил мяч в ворота.

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Игроки Чили постепенно забрали мяч себе, однако по-прежнему острых моментов не создавали. Более того, практически не били по воротам. Под конец первого тайма перуанцы наказали их снова. Вратарь Габриэль Ариас грубо ошибся, выбежав за пределы штрафной, чем воспользовался Каррильо. Он на скорости убежал от голкипера и откинул передач Йосимару Йотону, который в одно касание сделал счет 2:0.

В основное время второй половины встречи мячей забито не было. Не помогли Чили даже пять добавленных минут, в которые Эдуардо Варгас еще и не реализовал пенальти. А вот Перу вновь воспользовался хаосом соперника и довел счет до неприличного. Ренато Тапиа разрезал оборону чилийцев, Хосе-Паоло Герреро выскочил один на один, обыграл вратаря и поразил пустые ворота. Как итог – сенсационные 3:0 и выход Перу в финал. Похоже, не готовы были к такому даже бразильцы, которые наверняка ожидали в матче за золото увидеть Чили.

Наставник чилийцев Рейнальдо Руэда пояснил, что причиной поражения его команды стала недооценка соперника.

«Возможно, мы вошли в игру, думая о финале, а не о сегодняшнем матче. Считаю, что перуанцы преподнесли нам сюрприз»,

— заявил он в микст-зоне после игры.

Что примечательно, для Перу эта победа над Чили стала первой с 2014 года. И в этот раз повторения того результата никто не ждал, потому что путь к финалу у перуанцев был действительно тяжким. В первом туре группового этапа они сыграли вничью с Венесуэлой, потом не без труда обыграли не самую сильную Боливию, а в заключительном туре еще и потерпели унизительный разгром от Бразилии со счетом 0:5. В плей-офф они только по пенальти прошли Уругвай, но зато громко прошлись по Чили.

В финал Кубка Америки перуанцы вышли впервые за 44 года. Теперь их главная задача – золото, которое в своей истории перуанцы брали лишь дважды.

«Сборная Перу отлично сыграла против сильного соперника. Финал будет иметь совершенно другой оттенок. Наша цель – победить», — сказал главный тренер перуанцев Рикардо Гарека на послематчевой пресс-конференции.

Ценнее выход в финал Перу благодаря тому, что от них этого действительно никто не ожидал – даже, вероятнее всего, они сами. Для сравнения, общая стоимость Чили по Transfermarkt составляет почти €139 млн, когда как Перу в общей сложности оценивают лишь в €46 млн. Ведущие футболисты Чили играют в «Манчестер Юнайтед» (Алексис Санчес получает в год порядка €26 млн), «Барселоне», «Байере» и других европейских клубах. Перуанцы же в основном выступают в малоизвестных латиноамериканских клубах.

35-летний Герреро, как можно вспомнить, еще два года назад отбывал дисквалификацию за допинг, когда в его крови пробе были обнаружены следы кокаина. Куэва, ставший одним из лучших игроков матча с Чили, гол назад перешел в «Краснодар», но был обузой для команды, в итоге отправившись в аренду, а этим летом «быки» и вовсе продали его.

На чемпионат мира – 2018 сборная Перу попала впервые с 1982 года, и тогда на турнир в Россию приехала едва ли не вся страна. Поэтому вполне вероятно, что на финале перуанских болельщиков будет куда больше, чем местных бразильцев.

«Против Чили игры всегда очень тяжелые, мы справились очень хорошо. Теперь впереди отдых, а потом думать о Бразилии, это будет очень сложно. Я очень горжусь товарищами по команде. Мы жертвуем, вкладываем много сил в игру, заслуживаем того, чтобы быть в финале», — приводит слова Герреро FOX Sports.

Только посмотрите, что творилось в раздевалке Перу после матча. Чистое безумие.

Финальный матч Кубка Америки — 2019 между Бразилией и Перу состоится 7 июня на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро. Бразильцы в своей истории становились воесмь победителями турнира, но в последний раз завоевывали золото лишь в 2007 году. Правда, как сказал наставник пентакампеонов Тите, для них победа над Аргентиной в полуфинале намного важнее предстоящего финала.

«Обыграть Аргентину важнее финала, это был отличный матч между двумя командами с впечатляющими техническими возможностями. Месси – инопланетянин, исключительный, как в действиях с мячом, так и без него»,

— приводит слова Тите TNT Sports

Состав Бразилии напичкан звездами даже без Неймара, поэтому они будут неоспоримыми фаворитами, но Перу не привыкать быть андердогом и делать сенсации.

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