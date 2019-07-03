Время заканчивать: как Аргентина страдает от Месси

Очередная неудача

Сборная Аргентины уступила в полуфинале Кубка Америки Бразилии со счетом 0:2 и в очередной раз не смогла выиграть трофей. Главный футболист страны и лучший, по мнению многих, футболист мира Лионель Месси так ничего до сих пор и не выиграл с национальной командой на взрослом уровне.

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Более того, сами «альбиселесте», являющиеся двукратными чемпионами мира, не выигрывают трофеев уже на протяжении 26 лет, что является самой продолжительной серией в истории страны.

В последний раз Аргентина праздновала успех на Кубке Америки в 1993 году, и с тех пор этот турнир успели четырежды выиграть бразильцы, по разу Колумбия с Уругваем и два раза Чили.

Чилийцы до 2015 года вообще ни разу не первенствовали в континентальном чемпионате, но на протяжении двух лет подряд переигрывали в финалах как раз Аргентину, причем оба матча завершились нулевыми ничьими, а затем футболисты Чили лучше били пенальти.

Во втором случае не забил послематчевый одиннадцатиметровый и сам Месси, ударивший выше створа.

Не лучше картина у «десятки» обстоит и с чемпионатами мира. Сборную дважды приводил к титулам на мундиалях другой десятый номер — Диего Марадона, но после 1986 года трофеев нет.

Был финал в 1990 году, а уже в эпоху Месси до решающего матча национальная команда дошла с ним в 2014-м, но в дополнительное время проиграла Германии (0:1). И самого форварда «Барселоны» вряд ли утешил даже титул лучшего игрока турнира.

«Рваный» Кубок Америки

На Кубке Америки в этом году аргентинцы выступали неровно. Групповую стадию они начали с поражения от Колумбии (0:2), за которым последовала невнятная ничья с Парагваем (1:1), когда Месси сравнял счет с одиннадцатиметрового, но потом уже парагвайцы не реализовали свой пенальти.

В плей-офф команда Лионеля Скалони вышла благодаря уверенной победе в последнем туре над чемпионом Азии Катаром (2:0), приглашенным на этот Кубок вместе с Японией.

Зато в четвертьфинале «альбиселесте» разобрались с крайне неудобной для себя Венесуэлой (2:0), которой уступили в товарищеской встрече перед турниром (1:3), а до того дважды не смогли справиться с ней в отборочном цикле к ЧМ-2018.

Интересно, что три других четвертьфинала завершились нулевыми ничьими и сериями пенальти, так что Аргентина стала единственной сборной, забившей с игры на этой стадии.

Однако в Суперкласико с хозяевами турнира бразильцами добиться успеха у сборной Скалони не вышло. Голы Габриэля Жезуса и Роберто Фирмино обозначили перевес «Селесао», а Месси и Ко осталось сетовать на штанги да судейские решения. Триумфа Аргентина снова не увидит.

Туда и обратно

«Нечто новое на горизонте. Надеюсь, нас будут уважать и не будут критиковать. Болельщики должны позволить команде существовать и расти, — заявил Месси сразу после поражения от бразильцев.

— Правда в том, что я очень хорошо поладил с этой командой, и если я смогу как-то помочь, я помогу. Это замечательная команда, которая растет. И если я смогу присоединиться к ним, я сделаю это».

Это не пустые и не дежурные слова. Месси уже дважды уходил из национальной команды. Сначала официально после поражения от Чили во втором финале.

Правда, затем у Аргентины возникли большие проблемы с квалификацией на чемпионат мира в Росиию. Лучшего футболиста звали назад всей страной, и он вернулся и затащил.

Впрочем, в России «альбиселесте» смотрелись неубедительно. Команда Хорхе Сампаоли с трудом выползла из группы, а в плей-офф без шансов уступила сборной Франции, получив от нее четыре гола в перестрелке и ответив только двумя своими.

После этого Месси не делал заявлений, но почти год не появлялся в национальной команде. Однако неофициальный уход закончился перед Кубком Америки, где капитан вновь воссоединился со своими партнерами и добрался до полуфинала.

Пора заканчивать

Бытует мнение, что Месси в сборной Аргентины играет хуже, чем в «Барселоне». Кто-то даже говорит, что он действует там с меньшим желанием.

На самом деле это совсем не так. Истории уходов из команды после неудач и последующие возвращения лишь подчеркивают ту болезненность, с которой Лионель воспринимает отсутствие побед на международном уровне.

Проблема игры за сборную в том, что в ней, во-первых, в целом ниже уровень партнеров, а во-вторых (и это главное), в клубе взаимодействия оттачиваются на протяжении всего сезона в тренировочном процессе.

Месси не только топ-игрок, но и довольно специфический футболист, под которого нужно подстраивать футбол команды, используя его козыри и маскируя недостатки.

В Аргентине все совсем иначе. Там нет выстроенной команды, а авторитет Месси так велик, что он каждый раз подминает под себя тренеров, пусть и из лучших побуждений.

В итоге в команду обязательно зовут его друзей, как Серхио Агуэро и Анхеля ди Марию перед этим Кубком Америки, и не вызывают тех, кто ему не мил (Мауро Икарди). Сразу же меняется наработанная тактика, но не появляется игра.

Этот замкнутый круг продолжается годами, причем авторитет игрока подминает под себя тренерский авторитет, как было со многими, включая выигрывавшего Кубок Америки с Чили Хорхе Сампаоли.

И при этом в Аргентине нет какого-то особенно талантливого поколения, чтобы действительно быть фаворитом чемпионата мира или хотя бы континентального первенства.

В таких условиях кажется, что эпоха Месси так и пройдет без единого титула национальной команды, а потому, как бы футболист ни переживал за свою страну, возможно, ему действительно стоит сосредоточиться на клубной карьере.

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