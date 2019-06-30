Унизили Россию — в камеру: жестокая кара для хоккеистов

Первый российский тафгай в истории НХЛ, а ныне — тренер Андрей Назаров жестко отреагировал на участившиеся в последнее время рассказы западных хоккеистов об ужасах игры в России.

«В следующий раз, когда позволивший себе несправедливую критику игрок прилетит в Россию, мы его просто арестуем. Для начала на 15 суток. И поместим в камеру без туалета,

— приводит слова специалиста «Матч ТВ». — В дырочку будет справлять нужду. Есть такие в камерах предварительного заключения (КПЗ). После этого он ругать Россию не будет».

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Назарова настолько задевают страшные байки американских и канадских хоккеистов про якобы кошмарные условия жизни и медицинское обслуживание в России, что неделю назад он даже предложил руководству Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), где большинство участников составляют отечественные клубы, создать департамент информационной безопасности.

Видимо, этот отдел должен был бы давать официальное опровержение словам критиков и каким-то образом защищать честь КХЛ в публичном пространстве. До сих пор руководство лиги никак не реагировало на неприятные высказывания иностранных игроков о России.

«Если что, на первых порах на общественных началах готов возглавить этот отдел, — отметил Назаров, который в настоящее время не занят ни в каком клубе — в декабре 2018 года он был уволен из нижнекамского «Нефтехимика».

— Я отработал в КХЛ все 11 сезонов, провел 551 матч. Мне стыдно, что мы молчим».

Также специалист прокомментировал слова американского хоккеиста Ти Джея Гальярди, который в середине июня поведал об ужасах своего периода жизни в России в подкасте Spittin' Chiclets.

Напомним, нападающий провел в составе «Нефтехимика» восемь матчей в 2016 году, когда главным тренером команды был именно Назаров. Игрок не забросил ни одной шайбы и вскоре был обменян в рижское «Динамо».

По его словам, он сам захотел сменить команду из-за того, что местные врачи якобы занесли ему инфекцию через шприц, когда делали укол, чтобы снять боль с травмированной руки накануне матча.

«Пошел к генеральному менеджеру. Он сказал, что есть два варианта, — пройти обследование в Нижнекамске на деньги клуба или за свой счет лететь в Москву. А в этом городе была ужасная больница, как в 1940-х годах, так что я решил уехать в столицу»,

— вспоминал Гальярди.

В Москве у него будто бы выявили инфекцию. Правда, ее название игрок не помнит, но уверяет, что пришлось пить антибиотики — мучила рвота. Вскоре американец покинул клуб. В интервью он также назвал Нижнекамск «самой большой задницей в мире, в которой бывал».

Назаров не стерпел такого отношения и спустя неделю дал бывшему подопечному разгромный ответ на страницах интернет-портала Russia-hockey.ru.

«Слова Гальярди? Это очередной пьяный бред сбитого летчика из Северной Америки. Неудачник, полностью провалившийся в «Нефтехимике», вылил ушат грязи на мой бывший клуб,

на одно из градообразующих предприятий республики Татарстан, на нашу лигу и в общем-то на Россию в целом», — заявил бывший тафгай.

При этом специалист раскритиковал и ответ клуба на оскорбления со стороны экс-игрока. Напомним, пресс-служба команды сделала запись в группе «ВКонтакте», в которой охарактеризовала трансфер Гальярди как абсолютно бесполезный.

«Для себя вы обнаружили «задницу мира» в Нижнекамске, но мы рекомендовали бы вам, мистер Гальярди, заглянуть в свою статистику во время выступления за нашу команду.

В то время, когда другие легионеры были лидерами коллектива, вы оказались его балластом», — гласил ироничный пост «Нефтехимика».

Также в ответе клуба американца назвали неудавшимся юмористом, упрекнув в недостаточном количестве клише о России в том скандальном интервью.

«Мы не услышали о танцующих под балалайку медведях на улицах Нижнекамска, о пьяных мужиках в ватниках и шапках-ушанках, а также о свирепых морозах, от которых отмерзает все. Не дорабатываете, мистер Гальярди», — заявили в «Нефтехимике».

Но Назарову такой ответ показался недостаточно жестким. Кроме того, специалист отметил, что пресс-служба слишком долго тянула с реакцией на явное оскорбление.

«Сначала три дня молчания, а потом нелепые шутки-прибаутки. Обидно за команду, которая в последние годы была одним из лидеров информационного поля в России,

— заявил тренер.

По словам Назарова, обходить молчанием такие провокационные высказывания иностранцев нельзя ни в коем случае, поскольку они наносят серьезный репутационный удар по всем представителям хоккея из России, а также по стране в целом.

«Нельзя такое не замечать и тем более утираться, как в случае с Гальярди», — подчеркнул Назаров.

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