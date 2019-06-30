Последний шанс: Россия сражается за престиж в Европе. LIVE

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев заявил, что участие в Европиаде является подготовкой к Олимпийским играм. Наши спортсмены справились успешно с этим этапом. «Европейские игры — это подготовка к Олимпийским играм в Токио. Наша команда перевыполнила медальный план, что важно. Теперь необходимо готовиться к Играм в Токио», — сказал политик.
Как сообщает ТАСС, знаменосцем сборной России на церемонии закрытия Европейских игр выбран стрелок Сергей Каменский.
В эти минуты проходят соревнования велосипедистов, после чего в битву за медали вступят боксеры, игроки в бадминтон, каратисты, спортивные гимнасты, а также атлеты, представляющие греко-римскую борьбу. Все дисциплины должны закончить примерно к 18.30 по московскому времени.
Сегодня также состоится официальная церемония закрытия Европейских игр. На ней будет присутствовать президент России Владимир Путин. Посмотрим, что интересного придумали организаторы, потому что церемония открытия была очень яркой.
Европейские игрыРИА Новости
Нельзя не вспомнить, что на первых Европейских играх в 2015 году, которые прошли в Азербайджане, сборная России также заняла первое место — тогда наши спортсмены завоевали 79 золотых, 40 серебряных и 45 бронзовых наград. В Минске уже побили свой рекорд!
Напомним, что перед последним днем соревнований сборная России уверенно лидирует в медальном зачете. У нас 93 медали, 39 из которых — золотые. Ближайший преследователь, команда Белоруссии, имеет в своем активе 61 награду (22 — золото). Таким образом, Россия досрочно выиграла Европиаду, поскольку сегодня нас уже никто не догонит.
Сегодня будут разыграны целых 36 комплектов медалей! Основное внимание следует уделить спортивной гимнастике — там атлеты поборются сразу за десять комплектов (то есть 30 медалей).
Российская спортивная гимнастка Ангелина Мельникова на Европейских играх в МинскеРИА Новости
Добрый день, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Вашему вниманию представляется текстовая онлайн-трансляция заключительного соревновательного дня Европейских игр в Минске.
Европейские игры 2019РИА Новости