Последний шанс: Россия сражается за престиж в Европе. LIVE

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев заявил, что участие в Европиаде является подготовкой к Олимпийским играм. Наши спортсмены справились успешно с этим этапом. «Европейские игры — это подготовка к Олимпийским играм в Токио. Наша команда перевыполнила медальный план, что важно. Теперь необходимо готовиться к Играм в Токио», — сказал политик.