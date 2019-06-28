Безумие и боль: как Тайсон укусил Холифилда за ухо

Путь к бою

На момент 1980-х и 90-х годов Майк Тайсон и Эвандер Холифилд были главными звездами в боксе. «Железный Майк» являлся абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, девять раз защитил свой титул и шел с личным рекордом (37-0). Боксера сравнивали с такими легендами, как Мухаммед Али и Джо Луис. Холифилд в то время выступал в первом тяжелом весе, имел 18 побед и уже 1988 году собрал все пояса в этой категории. Переход Эвандера в хэвивейт был предопределен. Первые пять боев в новом весе Холифилд закончил нокаутами и 1990 году готовился к встрече с Тайсоном.

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В этом же году произошла одна из самых громких сенсации в истории бокса. Наркотики, проблемы с алкоголем, неожиданный роспуск команды настолько подкосило душевное и физическую форму Тайсона, что он явно не сумел подготовиться к очередной защите своего титула против своего соотечественника Джеймса «Бастера» Дугласа. В Дугласа настолько не верили, что его шансы оценивали 42 к 1. Но итоге «Бастер» разобрал и уничтожил Тайсона впервые отправив его в нокаут.

После громкой победы Дуглас потерял голову: стал часто нарушать спортивный режим и растолстел до 130 кг. К моменту встречи с Холифилдом он уже являлся блеклой тенью самого себя. Атлетичный Холифилд расправился с Дугласом за 3 раунда.

Все шло к тому что Тайсон и Холифилд наконец таки встретятся, но лечение Майка от алкогольной зависимости, а затем в 1995 году отправку его в тюрьму за обвинение в изнасиловании отложили разговоры о поединке.

«Наконец»

В ноябре 1996 года в Лас Вегасе Тайсон и Холифилд наконец встретились. Этот бой журналисты прозвали «Наконец». Эвандер к тому моменту уже имел два поражения от Риддика Боуи, одно – от Майкла Мурера, а также как писали СМИ у «Real Deal» были проблемы с сердцем.

На кону стоял пояс Всемирной боксерской ассоциации (WBA). «Железный Майк» был безусловным фаворитом. Эксперты давали Холифилду четыре раунда.

С первого раунда Тайсон начал как всегда мощно атаковать пытаясь вырубить соперника, но Холифилд умело защищался и действовал на контратаке. В пятом раунде Майк нарвался на мощный встречный хук и на пять секунд встал на колено. После трех лет проведённых в тюрьме выносливость Тайсона явно ослабла и в 10 раунде Холифилд стал просто избивать фаворита. Майка спас лишь гонг. В 11 раунде избиение продолжилось судье ничего не оставалось как остановить бой.

На пресс-конференции после боя Тайсон сделал заявление и опять всех удивил , но уже с положительной стороны:

«Я просто хочу пожать тебе руку. Мы долго шли к этому бою. Большое спасибо тебе за него. Я очень уважаю тебя», — сказал он сорвал аплодисменты.

«Шум и ярость»

Второй бой между американцами состоялся 28 июня 1997 года в том же Лас-Вегасе. Эту схватку назвали «Шум и Ярость». Ажиотаж перед боем зашкаливал. Всего за один день было проданы в 16 тыс. билетов. PPV-трансляции купили 1,99 млн. человек. Всего же эту битву посмотрели 97 стран.

Но на этот раз поединок длился лишь три раунда. С первых минут Тайсон ничем удивил соперника, провоцируя Холифилда на открытый обмен ударами. Эвандер спокойно читал оппонента. Как и в первом бою, Холифилд нанес рассечение под глазом Майку ударом головой. Рефери не видел в его действиях никаких нарушений. Видимо именно этот момент и снес Тайсону крышу.

Третий раунд Тайсон начал с яростных атак. Холифилду приходилось искать спасение в клинчах. Когда Майк понял что тому все равно на его удары, в одном из клинчей он взял и хватанул его за ухо. Кусочек уха Холифилда осталось у Тайсона в зубах позже его нашли на полу ринга и вернули хозяину.

В перерыве между раундами судьи на повторе заметили «странные» приемы «Железного Майка». В итоге они решили остановить бой и присудить победу Эвандеру. Тайсон буйно начал протестовать и начал пробиваться сквозь толпу полицейских и сотрудников своей команды.

«Я хотел убить Холифилда, – писал Тайсон в своей автобиографии. – На мне висели 50 человек, но я все лез и лез к нему, пока меня не утащили с ринга».—писал Тайсон в своей биографии.

После боя Тайсона лишили боксерской лицензии на 3 года, но уже через год ему разрешили вернуться на ринг.

Путь к примирению

В настоящее время Тайсон и Холифилд очень хорошие друзья. В 2009 году они встретились на шоу Опры Уинфри и Тайсон публично извинился перед своим бывшим соперником. А в 2012 году Майк в своем твиттере опубликовал сообщение.

«Мне только что напомнили, что сегодня 15-я годовщина инцидента с твоим ухом. Люблю тебя, Холифилд! Ты настоящий чемпион!», — сказал он.

А Холифилд на тот момент рекламировавший свой соус ответил ему:

«Мой соус пробудит в вас желание откусить кому-нибудь ухо. Майк Тайсон подтвердит. Люблю тебя, брат!»

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