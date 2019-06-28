Схватка с грузином: российский боксер бьется за золото Игр. LIVE

О программе на сегодня. Итак: 09:00 — 19:05. Карате. Женщины, мужчины. 10:00 — 21:00. Бадминтон. Мужчины, женщины. 10:00 — 20:50. Велотрек. Мужчины, женщины. 10:00 — 23:00. Настольный теннис. Женщины, мужчины. Командные соревнования. 11:00 — 20:00. Греко-римская борьба. Мужчины. 13:00 — 20:45. Пляжный футбол. 14:00 — 16:45. Спортивная гимнастика. Мужчины, женщины. Многоборье. 16:00 — 18:55. Бокс. Мужчины, женщины.
Отметим, что накануне российские спортсмены завоевали девять наград (одна золотая и девять бронзовых). Всего у сборной России 33 золотых, 16 серебряных и 32 бронзовых наград.
В девятый соревновательный день II Европейских игр будут разыграны 28 комплектов медалей.
Доброе утро, уважаемые любители спорта! Продолжаем следить за самыми важными новостями с Европейских игр в Минске.