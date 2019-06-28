Приняли за директора клуба Кадырова: в мужчину всадили 4 пули

В Тольятти произошло уже второе за неделю зверское убийство спортивного деятеля. Средь бела дня на улице был застрелен спортивный инструктор Илья Тягун, получивший в спину четыре пули.

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Это произошло прямо возле многоэтажного жилого дома, и свидетелями убийства стали немало человек. В соцсетях сразу начали появляться жуткие фотографии с места происшествия, на котором был виден труп мужчины, лежащий с раскинутыми руками. Возле тела была обильно разбрызгана кровь.

По информации прессы, полицейские обнаружили на месте происшествия гильзы калибра 9 мм, а также изъяли разбитый телефон жертвы.

Отмечается, будто убийство произошло прямо на глазах у водителя, который сидел в припаркованной рядом машине. Сейчас он является ключевым свидетелем в этом деле.

В сети уже появилась видеозапись с камеры наблюдения, установленной на одном из домов этой улицы. На кадрах видно, как один мужчина спокойным шагом преследует другого, сближается с ним и неожиданно открывает стрельбу в спину. Жертва падает, пытается отползти, оборачивается. Преступник подходит, делает еще пару выстрелов и спокойным шагом удаляется. Отойдя на значительное расстояние, он еще раз оборачивается, чтобы оценить состояние жертвы. Тягун больше не двигается.

«Мужчины назначили встречу у дома. Они что-то обсудили в беседке на парковке и начали расходиться. Когда Тягун двигался к своей машине, мужчина достал пистолет и расстрелял его»,

— приводит «КП» слова источника, пожелавшего остаться анонимным.

Следственное управление Следственного комитета (СУ СК) по Самарской области уже объявило на своем официальном сайте, что на этой улице действительно было обнаружено тело мужчины 1982 года рождения с огнестрельными ранениями.

По этому инциденту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса России — «Убийство».

В случае поимки преступник может отправиться в тюрьму на срок от шести до 15 лет.

Злоумышленник («мужчина 1985 года рождения») был объявлен в розыск. В отделения полиции разослана его характеристика — «похож на азиата, на вид 35-40 лет, рост 185-190 см, плотного телосложения, волосы темные средней длины, носит бороду, лицо овальное, губы полные, глаза карие».

При этом отмечается, что разыскиваемый мужчина может быть вооружен, — вряд ли он уже избавился от пистолета, так что при контакте с ним следует соблюдать осторожность.

В СМИ уже сообщили имя предполагаемого убийцы — им оказался некто Хидиров Азиз Алишерович, проживающий в центре Тольятти.

О возможных мотивах убийцы пока не сообщается. Знакомые описывают Хидирова, как «взрывного парня», так что есть вероятность, что решение о преступлении было принято им спонтанно.

Кроме того, погибший Тягун ранее был осужден за вымогательство у бизнесменов, и, возможно, его внезапная смерть каким-то образом связана с прошлым.

В частности, спортивный инструктор обвинялся в том, что оказывал на предпринимателей давление (как моральное, так и физическое), вынуждая их подписывать бумаги о том, что они якобы взяли огромную сумму в долг у Тягуна и его подельников.

Мужчина отбыл срок за это преступление и после освобождения больше не появлялся в криминальных сводках. У него было четверо детей.

Примечательно, что изначально в СМИ его представляли, как директора тольяттинского филиала бойцовского клуба «Ахмат», основанного при участии главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.

Филиал открылся совсем недавно, две недели назад. В интернете появился скриншот записи видео, на котором Тягун обозначен в телевизионной плашке как его «директор».

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Однако в инстаграме клуба спустя несколько часов опровергли данную информацию.

«Мы стали свидетелями информационного «вброса» со стороны ряда СМИ, что застреленный в Тольятти возле собственного дома Тягун якобы является руководителем клуба «Ахмат» (Тольятти). Мы официально заявляем, что эта информация не соответствует действительности. Семье Ильи Тягуна мы выражаем глубочайшие соболезнования, но убитый не имел никакого отношения к «Ахмату», — написал в инстаграме пресс-секретарь «Ахмата» Асланбек Бадаев.

Также он отметил, что филиал клуба в Тольятти открылся совсем недавно, еще не прошел юридическую регистрацию и потому в любом случае не имеет официально назначенного руководителя.

На этой же неделе в Тольятти был жестоко убит известный дзюдоист Евгений Кушнир, являвшийся действующим чемпионом Самарской области.

Тело спортсмена со множеством ножевых ранений обнаружили в беседке одного из кафе в центральной части города. Также от ударов холодным оружием пострадал его друг, чье имя пока не называется, но мужчине, к счастью, удалось выжить. Он перенес экстренную операцию и до сих пор находится в больнице.

Убийце Кушнира удалось скрыться с места происшествия, однако вскоре он был задержан правоохранительными органами.

«Уроженец Республики Азербайджан 1988 года рождения подозреваемый в совершении указанного преступления, задержан.

Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Оба потерпевших находились в приятельских отношениях», — говорится в сообщении регионального СК.

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