«Не жалею»: как дети звезд убиваются в спорте за миллионы

Шестилетний фигурист, модель, инста-блогер

Пожалуй, самым раскрученным ребенком звезд на данный момент является шестилетний сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и известного продюсера Яны Рудковской.

Мальчик профессионально занимается фигурным катанием в школе своего отца, и многочасовые тренировки уже дают свои плоды:

ребенок уверенно исполняет двойной тулуп и аксель в полтора оборота, а также владеет вращениями сидя.

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Плющенко отправляет сына на соревнования для детей более старшего возраста, и юный фигурист периодически возмущается из-за того, что ему приходится сложнее, чем конкурентам.

Однако олимпийский чемпион уже заявил, что в 14 лет его сын должен выступать на чемпионате мира среди юниоров и побеждать там.

«Моя конечная цель — воспитать чемпиона. Жена не говорит, чтобы я был с сыном помягче. Наоборот, предлагает взяться за него пожестче»,

— цитирует Евгения «Чемпионат.com».

«Я очень хочу стать олимпийским чемпионом. Но папа больше, чем я, хочет, чтобы я стал олимпийским чемпионом»,

— заявил сам мальчик в интервью Первому каналу.

Помимо выступлений на соревнованиях, ребенок уже активно зарабатывает на ледовых шоу, появляясь там вместе с отцом. Впервые он попробовал себя в этом амплуа уже в четыре года и отработал тур из 21-го выступления наравне со взрослыми.

«Как родилась идея задействовать ребенка? Мы просто увидели, что он хорошо катается, и захотели, чтобы он покатался перед всеми», — объяснила Рудковская.

С тех пор карьера младшего Плющенко в качестве шоумена пошла в гору. Так, продюсер рассказывала, что однажды мальчик принял участие в 33-х шоу за три недели.

Совсем недавно завершился очередной гала-концерт в японском Саппоро, где мальчик исполнял свою программу «Майкл Джексон».

Но и это еще не все. Помимо профессионального спорта и выступлений на шоу, шестилетний фигурист занимается модельным бизнесом, зарабатывая на фотосессиях крупные суммы денег.

В инстаграме мальчика, который появился у него уже на 11-м месяце жизни и насчитывает 339 тысяч подписчиков, регулярно выкладывается реклама, а в профиле указано, что ребенок является амбассадором трех известных брендов — детской еды, одежды и игрушек. По словам Рудковской, он уже заработал около 10 млн рублей за счет этих контрактов.

Некоторые поклонники периодически укоряют звездных родителей за то, что они так активно нагружают ребенка, обвиняя их в желании заработать денег за счет сына.

К примеру, во время отдыха семьи на Мальдивах люди отмечали в комментариях, что младший Плющенко совсем не улыбается.

«Бедный ребенок», «Ротик не улыбается», «Доколе будете мучить мальчика постановочными фото?», «Весь запуганный, взгляд печальный, без жизни в глазах, видно, что он хочет оттуда уйти и не возвращаться. Яна, подарите ребенку детство, или вам настолько мало денег?» — комментарии такого типа Рудковская регулярно получает в соцсетях.

«Конечно, мне хочется порой пожалеть сына, но я этого не делаю. Если будешь его жалеть и показывать слабость, он никогда не станет чемпионом»,

— говорила продюсер в интервью «Собеседнику».

Кто еще из звездных детей пашет на трех фронтах?

Примерно такой же популярностью, как младший Плющенко, пользуются пятилетние двойняшки Максима Галкина и Аллы Пугачевой.

Дочка звездной пары серьезно занимается плаванием и уже выступает на соревнованиях — Пугачева даже поздравляла ее в своем инстаграме с первой медалью.

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Также девочка посещает уроки танцев и выполняет упражнения по импровизации под неожиданную музыку.

Кроме того, ребенок активно развивается и в сфере шоу-бизнеса. Так, девочка приняла участие в модном показе Галины Юдашкиной в качестве манекенщицы, а также снялась для лукбука коллекции.

Семилетняя дочь певицы Жасмин также прошествовала по подиуму на этом показе. Она на два года старше дочери Пугачевой, и у нее уже был опыт подобной работы на других мероприятиях.

У ребенка также есть свой инстаграм — правда, далеко не такой раскрученный, как у сына Плющенко. Там «всего» 24 тысячи подписчиков, так что девочка еще в начале своего пути.

Жасмин рассказывала, что дочь сама попросила ее завести этот аккаунт. Однако ведет его певица, о чем написано в профиле.

«Еще уговаривает создать канал на YouTube, но пока отнекиваюсь. Она яркая, интересная девочка, ей есть что сказать и показать миру», — отмечала артистка.

Ребенок Жасмин также профессионально занимается спортом. Недавно девочка заняла второе место на соревнованиях по художественной гимнастике, о чем певица сообщила в социальных сетях.

Настоящим тружеником является пятилетняя дочь Тимати и Алены Шишковой. Девочка занимается с репетиторами по английскому и русскому языкам, а также математике.

Что касается спорта, то больше всего времени ребенок уделяет плаванию, а также учится кататься на серфе в специальном бассейне, где искусственным образом создаются сильные волны.

Кроме того, ребенок занимается полетами в аэротрубе, которые уже официально признаны отдельным видом спорта. Девочка мастерски направляет свое тело в нужную точку пространства в состоянии невесомости и пролетает в обручи. Ну и, конечно, куда же без серьезных занятий танцами в студии и публичных выступлений?

К шоу-бизнесу пятилетнюю девочку также подключают. Так, она снялась в клипе Тимати и вышла вместе с ним на сцену Олимпийского уже в три года.

Примерно по такому графику живут большинство звездных детей — спорт, репетиторы, шоу, модные показы, у кого получилось — раскрученный инстаграм и реклама брендов.

Родители уверяют, что их чада сами испытывают большое желание неустанно заниматься саморазвитием под руководством репетиторов и тренеров и получают удовольствие от участия в светских мероприятиях.

Вполне возможно, что в некоторых случаях это действительно так. Тем не менее вопрос о том, кто получает больше удовольствия и выгоды от весьма загруженного графика ребенка дошкольного возраста, остается открытым.

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