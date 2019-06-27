«Склонял к сексу»: легенда UFC оскандалилась в стриптиз-клубе

Легендарный боец ММА, бывший чемпион UFC сразу в двух весовых категориях — легкой и полусредней, а также член зала славы этого промоушена Би Джей Пенн угодил в скандальную историю.

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40-летний боец, который, к слову, до сих пор не завершил карьеру, решил как следует расслабиться в стриптиз-клубе на родных Гавайях. По ходу вечеринки количество выпитого алкоголя превысило все допустимые нормы, и даже на фоне остальных посетителей клуба поведение американца стало выглядеть неадекватно.

Вышибалы, недолго думая, выкинули знаменитого бойца на улицу, чем вывели его из себя.

Спортсмен собрал остатки сил и схватил одного из охранников заведения, мгновенно переведя его на землю и установив жесткий контроль.

Вышибала в ответ обхватил шею соперника руками, но совершенно ничего не мог поделать с мертвым захватом. За время схватки мужчине пришлось прочувствовать на себе весь опыт Пенна в бразильском джиу-джитсу (Би Джей, кстати, был первым чемпионом мира в этом виде спорта без паспорта Бразилии).

Правда, в какой-то момент охраннику удалось освободить руки, и он начал наносить удары по голове Пенна, но тот быстро вернул себе контроль над ситуацией.

Случайный прохожий попытался спасти вышибалу и тоже нанес пару быстрых ударов по Би Джею, однако был агрессивно отогнан приятелями бойца.

Впрочем, те тоже старались утихомирить спортсмена, но держались при этом на безопасном расстоянии, увещевая его словами: «Би, остановись! Пойдем отсюда!»

Видео инцидента появилось на Youtube-канале известного портала TMZ. Ролик собрал уже почти 1 млн просмотров.

Сообщается, что Пенну удалось скрыться с места происшествия до того, как на место прибыл вызванный наряд полиции.

К сожалению, это далеко не первый случай, когда легенда UFC ведет себя неподобающим образом.

В апреле 2019 года стало известно, что подруга Би Джея Шэлен Уайва, с которой они прожили вместе десять лет и воспитывают двоих детей, покинула спортсмена из-за постоянных издевательств, угроз и гулянок, которые порой приводили к опасным для жизни ситуациям.

В своем обращении в суд женщина написала, что Пенн неоднократно оскорблял ее, применял сексуальное насилие и угрожал ей словесно прямо на глазах у детей и ее матери.

Также спортсмен якобы обещал убить всю ее семью. Пик его ярости пришелся на тот день, когда Уайва заявила, что уходит, и попыталась выехать из дома с детьми.

«Когда я начала увозить дочек, он приблизился к автомобилю и начал осыпать матерными выражениями меня и мою мать, крича, что мы манипуляторы и воровки.

Я попробовала вырулить на дорогу, но он мешал мне и вел себя так, словно хотел напасть через окно. Дочки сидели в авто и видели все это.

Пенн также грозился убить моего брата и всю нашу семью. Пытался отобрать мой мобильный», — писала Уайва в заявлении.

Женщина отметила, что всерьез опасается за свою безопасность и жизнь детей. Она считает, что Пенн за время их совместной жизни оказал на девочек очень плохое влияние.

«Как-то раз я проснулась ночью и увидела, что он случайно просыпал кокаин на нашу старшую дочь. Пенн тогда сильно испугался.

Вообще он наркозависим уже с 14-ти лет. Сейчас он иногда работает в тренировочных лагерях бойцов и надеется, что это поможет ему отвлечься и завязать», — сообщила Уайва.

Также бывшая спутница Би Джея рассказала, что как-то раз спортсмен вместе со своими друзьями употреблял кокаин всю ночь в ванной комнате, пока она с дочками укрывалась от компании в гостиной.

«Он пытался заставить меня заниматься сексом с другими мужчинами, давил на меня, чтобы я курила марихуану»,

— такие ужасные подробности содержались в письменном обращении Уайвы.

Суд пока не предъявлял Пенну официальных обвинений, поскольку все слова его бывшей подруги нуждаются в перепроверке, однако на спортсмена был наложен запрет приближаться к Уайве ближе, чем на 30 метров. Также суд обязал его общаться с женщиной только посредством адвокатов.

Это ограничение действует до октября 2021 года и, скорее всего, будет продлено. При этом Би Джею все-таки разрешили короткие свидания с дочерями, чьи фотографии он теперь часто выкладывает в своем инстаграме.

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