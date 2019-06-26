Отстранят от Игр? Новые проблемы с допингом

WADA откроет более 100 допинговых дел против России

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) после проверки данных московской антидопинговой лаборатории может открыть более ста дел против российских атлетов. Как это повлияет на шансы России принять участие в Олимпиаде-2020 в Токио — в материале «Газеты.Ru».

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) планирует открыть более стал дел против спортсменов из России после проверки базы данных московской антидопинговой лаборатории.

Группа по разведке и расследованиям WADA передаст пакет доказательств антидопинговым организациям, как только работа по проверке полученных данных будет завершена.

Напомним, что в начале 2019 года Всемирное антидопинговое агентство получило доступ к базе данных проверки российских спортсменов на допинг с 2012 по 2015 годы, что являлось одним из условия восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА), а также Олимпийского комитета России (ОКР) в правах в международном спортивном сообществе.

Инспектора агентства вывезли 24 терабайта информации, а в апреле организация забрала еще 2 200 проб, взятых у российских атлетов за тот же период времени.

«Используя данные и пробы, группа по разведке и расследованиям WADA передаст пакет доказательств антидопинговым организациям, приведя веские доводы. Мы надеемся, что это приведет к открытию более ста дел по итогам первой волны проверки, — цитирует ТАСС главу WADA Крэйга Риди.

— Все дела будут обработаны и переданы в антидопинговые организации к концу 2019 года».

По словам генерального директора WADA Оливье Ниггли, 45 дел в отношении российских спортсменов уже открыты.

«Более ста дел будет передано в международные федерации. На сегодня мы передали немногим больше 45 дел, плюс легкоатлетическая Athletics Integrity Unit получила необходимые данные. Наша работа несколько отличается, поэтому не знаю, сколько дел они откроют», — прокомментировал Ниггли.

18 июня WADA оформило передачу большей части данных допинг-проб московской антидопинговой лаборатории Athletics Integrity Unit, независимому органу по контролю за соблюдением антидопинговых правил, который был создан Международной организацией легкоатлетических федераций (IAAF).

В переданном пакете находятся 110 тысяч файлов, а также все необработанные данные, которые были получены в результате анализа проб. От проверки этих данных зависит в том числе восстановление Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

При этом Ниггли подчеркнул, что новые дела против российских атлетов никак не скажутся на возможном участии сборной России в Олимпиаде в Токио в 2020 году, хотя некоторые иностранные СМИ уже успели заявить, что из-за надвигающегося нового вала допинговых дел с российскими спортсменами вся страна будет отстранена от ближайших Олимпийских Игр.

«Теперь речь идет об индивидуальных делах, поэтому они могут повлиять только на конкретных спортсменов, которые все еще соревнуются. Речи о соответствии антидопинговому кодексу Российского антидопингового агентства уже не идет, сейчас мы говорим об индивидуальных делах, — рассказал Ниггли.

— Так что вопрос участия сборной России в Олимпиаде не является предметом обсуждения. Как я уже сказал, речь идет о конкретных спортсменах».

Напомним, что после лишения статуса соответствия ВФЛА и РУСАДА российские легкоатлеты в практически полном составе пропустили Олимпиаду в Рио-де-Жанейро в 2016 году, где в нейтральном статусе выступила только прыгунья в длину Дарья Клишина.

К зимним Играм в Пхенчхане в 2018 году нелегитимным был уже и ОКР, а потому российские спортсмены выступали в Южной Корее под олимпийским флагом и без национального гимна, причем приглашения от Международного олимпийского комитета получили лишь несколько десятков атлетов.

С тех пор ОКР и РУСАДА были восстановлены в правах, а вот отстранение легкатлетической федерации России продолжается. Все пункты дорожной карты ВФЛА выполнила и могла быть возвращена в мировую спортивную семью на недавнем конгрессе IAAF, однако из-за подозрений по фальсификации дела прыгуна в высоту Даниила Лысенко вопрос был отложен, и теперь

на чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе осенью российские спортсмены снова будут получать специальные разрешения и выступать в нейтральном статусе.

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