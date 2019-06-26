«Мир сошел с ума!» Валуев возмутился после сравнений с Фриске

Бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев 22 июня в эфире телеканала ТВЦ заявил о том, что вынужден проходить долгосрочное лечение из-за выявленной у него опухоли мозга и уже перенес две операции. Более того, спортсмен сравнил ситуацию со своим здоровьем с русской рулеткой, поскольку любая ошибка во время хирургического вмешательства могла привести к летальному исходу.



«Мне лазили в голову. Заболевание условно смертельное, его надо было как можно быстрее локализовать. Оттягивание проблемы сулит только ухудшение. Не могу сказать, что я героем ложился на операционный стол»,

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— рассказал Валуев в программе «Он и Она».



Бывший чемпион мира подчеркнул, что врачи так и не сумели полностью избавить его от опухоли в мозгу, несмотря на две попытки хирургического вмешательства.

«У меня была операция дважды, потому что в Германии не смогли доделать это до конца. Российский хирург, который делал вторую операцию, также не смог полностью вычистить опухоль, так как там проходят важные сосуды и рисковать он не стал. Теперь я ежемесячно прохожу обследование», — сообщил Валуев.



После выхода программы в свет в прессе начали публиковать информацию о том, что у известного спортсмена якобы онкология, и он находится на грани смерти.

Мало того, ситуацию Валуева стали сравнивать с болезнью скончавшейся четыре года назад от рака мозга певицей и актрисой Жанны Фриске, что посеяло настоящую панику среди поклонников легендарного боксера.

Во время общения с депутатом в рамках интернет-конференции одна из пользовательниц под ником Екатерина из Москвы даже посоветовала Валуеву посетить место энергетической силы, чтобы излечиться от «онкологии».

«Я хочу вам подсказать святое место, которое вам обязательно поможет. Знаю, вы верующий человек и меня поймете правильно. Спасибо. Бог вам в помощь», — написала женщина.

«Ребятушки, совсем с ума посходили. Повторяют непроверенную информацию. И круги по воде идут и идут. Я же сказал в передаче. Мы начинаем верить интернету больше, чем живым людям. Мир сошел с ума! Не переживайте. Все в порядке! Спасибо, конечно, но давайте о насущном. Не верьте испорченному телефону», — ответил экс-чемпион мира по боксу.

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Уже на следующий день в газете «Комсомольская правда» экс-чемпион повторно опроверг информацию о раке мозга.

«Никакого рака у меня нет. Это акромегалия, а не рак. Раковые больные разве так гуляют, как я? Кто-то ляпнул, а теперь все переписывают», — заявил Валуев.

Кроме того, это вынудило его позже опубликовать точно такие же слова в своем инстаграме, прикрепив скриншот еще одного сочувственного комментария.





Диагноз акромегалия был поставлен Валуеву после медицинского обследования, которое он прошел в 2009 году из-за последствий проигранного боя против британца Дэвида Хэя. И уже в 2010 году «Русский гигант» повесил перчатки на гвоздь.

Акромегалия представляет собой заболевание, вызванное нарушением функции передней доли гипофиза. При этой болезни действительно образуется опухоль, которую удаляют хирургическим путем, а после проводится лечение с помощью гормональных препаратов.

«Пришлось делать операцию на тему, о которой даже не знал. Она и решила мою карьеру в боксе. Если с плечом, кистью, коленями я как-то совладал бы, то здесь исправляли генетическую аномалию. Проблема была в голове. Доброкачественная опухоль.

Она была небольшая. Операция продолжалась около пяти часов. Оказалось, у меня довольно редкое заболевание, и оно приводит к смерти.

Вы должны понять, насколько мне было тяжело. Конечно, можно было продолжать карьеру. Но я подумал о своей семье. И превратиться в растение я не хочу!» — рассказывал Валуев в 2013 году в интервью «СЭ».



Следует отметить, что агромегалия относится к смертельно опасным болезням, и без должного лечения может привести к инвалидности с последующим летальным исходом. От последнего боксера и спасло тщательное и своевременное лечение.

Напомним, что Валуев не только вошел в историю как великий чемпион, но и запомнился многим своими невероятными антропометрическими данными, которые помогали ему уверенней чувствовать себя в ринге. Еще ни у кого из боксеров в супертяжелом весе не было кулаков размером в 43 см и роста в 213 см. По иронии судьбы, причиной такой физической мощи является все та же болезнь, от которой экс-чемпион лечится до сих пор.

Валуев до сих пор переживает при мысли о том, что каждый его поединок мог стать последним, попади оппонент в голову мощным ударом, так как на момент расцвета его карьеры врачи еще не выявили у него смертельный недуг.

Россиянин с 2005 по 2007 и в 2009 году являлся чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

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