«Он монстр»: Памела Андерсон бросила звезду футбола

Американская модель и актриса Памела Андерсона объявила о расставании с футболистом Адилем Рами. Молодых людей в 2017-м познакомил их общий друг. Пара долго скрывала отношения, однако летом прошлого года француз сделал предложение Андерсон после выхода в финал чемпионата мира — 2018.

Модель во время мундиаля сопровождала возлюбленного на матчах и даже успела похвастаться дорогим обручальным кольцом на безымянном пальце, но спустя несколько месяцев бросила француза.

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Позднее стало известно, что 51-летняя икона стиля была шокирована халатным отношением француза к собственным детям. Первой женой Рами была модель Сидони Бьемот, в браке с которой у футболиста родилось двое сыновей — близнецы Зейн и Мади. Пара была вместе шесть лет, но распалась в 2017-м — примерно в то время, когда Рами начали связывать слухи с Андерсон. Актриса пообщалась с детьми Рами и упрекнула возлюбленного в том, что он мало уделяет внимание своим детям, поэтому и сорвала свадьбу.

«После того, как она пообщалась последнюю неделю с его прелестными близнецами, ей стало горько от того, что он проводит с ними так мало времени, так что она приняла решение отступить»,

— рассказал в интервью TMZ источник, близкий к американской модели.

В марте этого года Андерсон вновь сошлась с Рами. Однако идиллия продолжалась недолго. Сейчас Андерсон признается, что приняла решение во второй раз расстаться с футболистом из-за его многочисленных измен. Она опубликовала в своем инстаграме совместную фотографию с Рами в черно-белых тонах и рассказала, что он вместе с ней смеялся над друзьями-футболистами, которые вели двойную жизнь, но сам поступил так же.

«Последние два года моей жизни были одним большим обманом. Раньше он шутил про своих коллег-футболистов, которые снимали для своих подруг квартиры рядом с домом, где жили их жены. Он называл этих людей монстрами. Но сам поступил еще хуже. Он лгал всем. Как это возможно: манипулировать двумя женскими сердцами одновременно?»

— написала она, сопроводив сообщение эмодзи с изображением разбитого сердца.

«Я уверена, что за это время у него были и другие. Он и есть самый настоящий монстр. Как же я могла помогать другим людям, но при этом оказалась недостаточно мудрой для того, чтобы помочь себе?!» — посетовала модель.

Что интересно, визит Андерсон в Санкт-Петербург во время чемпионата мира стал неожиданностью для Рами. Француз ничего не знал о планах своей подруги и был удивлен ее приезду. Вскоре сборная Франции стала чемпионом мира, обыграв в финале команду Хорватии со счетом 4:2. Участия в том матче Рами, как и во всех других поединках Франции на мундиале, не принимал, но отпраздновал долгожданный триумф с удовольствием, не оставив в стороне свою возлюбленную.

Тогда Памела с Рами даже попали в скандал. Дело в том, что после бурного празднования французской сборной победы на мундиале в сеть попала фотография, на которой Андерсон позирует с Кубком мира в руках. Болельщики подвергли модель и ее бойфренда резкой критике, потому что, согласно традиции, к трофею могут прикасаться только футболисты и тренеры, завоевавшие его.

Андерсон за свою жизнь была замужем четыре раза. Первым супругом актрисы стал рок-музыкант Томми Ли, в браке с которым у нее родилось двое сыновей – Брэндон и Дилан. Вторым избранником модели стал еще один музыкант Кид Рок. Впоследствии она дважды выходила замуж за кинопродюсера Рика Саломона.

Ради Рами, которого она была старше на 17 лет, по сообщениям прессы, Андерсон была готова завести еще одного ребенка. Модель якобы хотела пойти на экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО), хотя врачи предупреждали ее об угрозе выкидыша.

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