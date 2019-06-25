Гибель в море? Кличко нашли в горящей яхте

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе Владимир Кличко, который приходится младшим братом мэру Киева — Виталию Кличко, оказался на волосок от гибели в Средиземном море.

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По информации Diario de Ibiza, спортсмен арендовал шикарную 28-метровую яхту (цена за один день в июне достигает 7,2 тысячи евро — 513 тысяч рублей), чтобы устроить водную прогулку для своих родных и друзей. Судно отплыло с острова Ибица, где Кличко посещал выставку известного немецкого художника Леона Левентраута, по направлению к городу Пальма-де-Майорка.

Поначалу путешествие проходило в спокойной обстановке, однако

ночью, в 1.45 по местному времени, в машинном отделении яхты неожиданно вспыхнул пожар.

К этому времени судно уже отплыло от берега на девять морских миль, что равняется примерно 17 км. Ситуация выглядела катастрофической, и члены экипажа немедленно послали сигнал SOS, начав тушить пожар.

Совместными усилиями им удалось кое-как успокоить огонь, однако поврежденный двигатель яхты окончательно заглох. Судно стало дрейфовать в открытом море. На борту яхты в это время находились девять человек, включая Кличко.

К счастью для путешественников, сигнал о помощи засекли в испанской службе береговой охраны. Команда спасения обнаружила оставшееся без двигателя судно в ночной темноте и потащила его на буксире в сторону ближайшего порта, которым оказался Порт Адриано на Майорке. Однако и тут не обошлось без серьезных проблем.

Во время спасательной операции в машинном отделении яхты снова вспыхнул пожар, так что Кличко и всех остальных пассажиров пришлось в срочном порядке эвакуировать на судно береговой охраны.

К 3.30 утра потерпевшие бедствие и спасатели добрались до порта. Там их уже ожидала группа пожарных. Только благодаря их помощи пожар оказался потушен полностью. Причина возгорания в машинном отсеке до сих пор остается неизвестной.

Также на берегу дежурила служба скорой помощи, но услуги врачей не понадобились, — к счастью, все девять человек с яхты Кличко находились в добром здравии.

«В этой ситуации все закончилось хорошо благодаря спасателям Майорки и членам нашего экипажа, которые приложили все возможные усилия, чтобы удержать происходящее под контролем и доставить нас на сушу как можно скорее»,

— цитирует Кличко немецкое издание Bild.

Чуть позже экс-чемпион мира выложил видео инцидента в своем твиттере, сопроводив его поучительной записью:

«Будьте осторожны, озвучивая свои желания! Судьба исполнила мое, когда я захотел получить адреналина. Наша прогулка на яхте воскресной ночью закончилась пожаром. Мою семью и друзей пришлось эвакуировать береговой охране и спасателям. Но не беспокойтесь, у нас все хорошо».

Be careful what you wish for: fate took my wish for "some #adrenalin" a bit too literally and our boat-trip Sunday night ended up in our boat #igniting and family & friends being evacuated by coast guard and fire rescue-team. No worries: we are all fine! #theroofisonfire #song pic.twitter.com/sGN7xfG5JM — Klitschko (@Klitschko) 25 июня 2019 г.

В последнее время вокруг персоны Владимира ходило множество разных слухов. Так, портал «Украинская правда» сообщил, что бывший боксер готов пойти по стопам своего старшего брата Виталия и возглавить партию УДАР (Украинский демократический альянс за реформы) на предстоящих выборах в парламент страны, которые пройдут в октябре 2019 года.

В то же время спортивные СМИ уверяют, что Кличко-младший получил весьма заманчивое предложение контракта на три боя от промоушена DAZN.

Причем два из этих поединков должны состояться против бывших обидчиков Владимира — Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри.

В случае выполнения всех контрактных обязательств Кличко может получить $80 млн.

Однако бывший спортсмен пока находится в раздумьях, не давая однозначного ответа ни людям из политики, ни представителям бокса.

«Владимиру еще предстоит разобраться со многими делами, и речь не только о бизнесе. Окончательное решение он примет в июне», — приводит «Украинская правда» слова своего источника из окружения Кличко.

Все осложняет и запутанная личная жизнь Владимира. Самым громким его романом до сих пор остается связь с голливудской актрисой Хайден Панеттьери, прославившейся после роли в сериале «Герои».

Женщина родила Кличко дочь, однако затем пара приняла решение расстаться, а ребенок остался с матерью. Тем не менее вскоре боксер забрал девочку к себе — по крайней мере, об этом сообщали СМИ.

Причиной послужило то, что Хайден якобы с головой погрузилась в новые отношения с пока не известным широкой публике актером Брайаном Хикерсоном.

Родные Панеттьери весьма обеспокоены ее романом, поскольку бойфренд нередко позволяет себе поднимать на женщину руку.

Так, по информации TMZ, Хикерсон избил Хайден во время очередной словесной перепалки в одном из ночных клубов Голливуда. На теле актрисы остались синяки и кровоподтеки. Полиция задержала мужчину, но вскоре отпустила под залог в размере $50 тыс.

Из-за напряженных отношений с бойфрендом Панеттьери будто бы совсем перестала заботиться о дочери и потерялась на вечеринках, где в больших количествах употребляет алкоголь.

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