Нашли в луже крови: известного спортсмена убили в кафе

В городе Тольятти вечером 24 июня произошла трагедия — был убит известный дзюдоист Евгений Кушнир.

Местный портал TLTgorod сообщил, что спортсмен якобы погиб от выстрела в голову из травматического пистолета.

Подобное оружие не обладает мощью боевого (пули — резиновые, дальность поражения — 10-15 метров, поскольку изначально травматика задумывалась лишь для того, чтобы остановить приближение агрессора), однако при атаке с близкого расстояния вполне может лишить человека жизни.

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Стрелять из травматического пистолета в целях самозащиты разрешается только по корпусу, рукам и ногам. Но если резиновая пуля попадает в висок или в глаз, то смертельный исход становится весьма вероятен.

Также сообщается, что

друг Кушнира попал в больницу с серьезными травмами, среди которых есть ножевые. В настоящее время врачи пытаются спасти ему жизнь.

По данным тольяттинских СМИ, дзюдоист и его товарищ могли стать участниками потасовки с группой лиц в центре города. Сообщается, что там якобы была запланирована «стрелка» из-за давнего конфликта.

«Разборка на улице Ларина в Центральном районе Тольятти действительно была. Слышала и видела не только я. Там был... большой вопрос», — цитирует «Комсомольская правда» жительницу Тольятти, пожелавшую остаться анонимной.

На сайте Следственного управления Следственного комитета России по Самарской области уже появилось сообщение о возбуждении уголовного дела «по факту убийства и покушения на убийство».

Сообщается, что потасовка произошла в 15.50 возле одного из кафе в центре Тольятти.

В результате инцидента в больницу был доставлен молодой человек «с ножевыми ранениями грудной клетки и огнестрельным непроникающим ранением поясничного отдела».

Имя пока не называется, но, судя по всему, речь идет о друге Кушнира, которому удалось выжить. Следствие подтверждает, что он в данный момент получает медицинскую помощь.

Отмечается, что подозреваемый в нападении на выжившего молодого человека уже задержан — это гражданин «соседней Республики» 1972 года рождения.

Следствие также обнаружило в беседке кафе труп 27-летнего мужчины с явными признаками убийства — «колото-резаными ранениями спины и головы».

На сайте СК прикреплено фото окровавленного пола беседки.

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Подозреваемым в этом преступлении также является некий гражданин «соседней Республики», но уже моложе, чем первый, — 1988 года рождения. Мужчине удалось скрыться с места происшествия, и в данный момент он находится в розыске.

По версии следствия, погибший и раненый задолжали преступникам деньги за некую «сельскохозяйственную продукцию», что привело к конфликту и кровавым разборкам.

В группе «ВКонтакте» «Федерация дзюдо г. Тольятти» сообщается, что Кушниру недавно исполнилось 27 лет. Он являлся многократным победителем и призером турниров по дзюдо городского и областного уровня и имел звание мастера спорта. В 2019 году Кушнир стал чемпионом Самарской области в категории до 81 кг.

«Знаю Евгения очень много лет. Он был очень добрым и порядочным человеком, единственным ребенком в семье. Никогда не замечали его в каких-то криминальных или некрасивых историях.

Женя был таким рубахой-парнем, ездил на стареньких «жигулях». Он тренировался два раза в день, хотел стать чемпионом страны, но на чемпионат этого года отобраться не смог»,

— рассказал вице-президент Федерации дзюдо Самарской области Павел Завьялов, который являлся одним из тренеров погибшего, в комментарии порталу 63.RU.

По словам специалиста, в день своей смерти Кушнир посетил утреннюю тренировку, а после 16.00 наставнику сообщили, что его подопечного больше нет в живых.

Завьялов посетил место происшествия и видел тело дзюдоиста издалека, что позволило сделать определенные выводы об инциденте.

«По внешним признакам могу сказать, что слухи о том, что его застрелили на «стрелке», — неправда.

Участвовать в каких-то разборках — это не его. Он был очень достойным человеком», — заверил тренер.

Ранее в Москве произошла трагедия с участием мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева, который был избит шестью молодыми людьми в парке Южного Бутова.

По версии следствия, спортсмен прогуливался поздним вечером со своей девушкой и решил урезонить группу мужчин, которые позволяли себе «грубую нецензурную брань и оскорбительно приставали к гражданам».

Словесная перепалка переросла в драку, и шестеро парней атаковали Чуева, нанеся ему «множественные удары руками и ногами в область головы и туловища».

В ходе потасовки борец упал с моста в пруд, продолжая драться с двумя агрессорами. От одного из ударов в голову он потерял сознание и утонул.

Никто не успел прийти к нему на помощь: преступники также напали на его девушку и нескольких прохожих, которые пытались остановить конфликт. Подозреваемые в убийстве уже задержаны и отправлены в СИЗО до суда.

В отношении предполагаемых убийц возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 Уголовного кодекса России (пункты «ж», «и») — «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений».

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