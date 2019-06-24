В прописке отказано: Аршавин оставил дочь без детсада

Экс-капитан сборной России Андрей Аршавин отказался прописать дочь в одной из своих квартир в Санкт-Петербурге.

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По этой причине девочка не может пойти в детский сад, ведь принять ребенка в дошкольное образовательное учреждение нельзя без регистрации в городе на Неве.

Алиса Казьмина, супруга Аршавина, не может прописать дочь на площади в 37 квадратных метров, так как на ней уже проживают несколько человек. Об этом рассказал адвокат Алисы Александр Добровинский.

«Человек, который не хочет видеть своего ребенка и помогать ему, не достоин звания отца. Девочку из-за отсутствия прописки не берут в сад, это чудовищно. Более того, господин Аршавин очень умело прячет свои доходы, видимо, чтобы избежать больших алиментов.

Надеюсь, что суд примет справедливое решение, тут уже, как говорится, нужно действовать по принципу «с паршивой овцы хоть шерсти клок», — цитирует Добровинского Starhit.

К слову, заседание 24 июня продлилось всего 20 минут. Сторона Казьминой настаивала на проверке доходов Аршавина в Казахстане. Следующий суд пройдет третьего июля.

А пока Андрей Аршавин успел погасить долги по алиментам перед женой.

«Задолженность он погасил», — приводит слова Добровинского «Р-Спорт».

Стоит отметить, что ранее бывшему футболисту из-за невыплаты алиментов даже запретили покидать пределы России. 4 июня в Красносельском районном суде Санкт-Петербурга состоялось предварительное заседание в рамках бракоразводного процесса между Аршавиным и Казьминой, которые состоят в браке с 2016 года, а с 2017-го имеют общую дочь. Именно по итогам данных слушаний судья вынес соответствующее решение.

«Мы все остались при своих мнениях, развода пока нет. Господин Аршавин пока не хочет видеть своего ребенка и не хочет платить назначенные судом алименты в размере 350 тыс. в месяц. У него накопилась задолженность, ему запрещен выезд за границу», — цитировал «Интерфакс» Добровинского.

Как рассказывал адвокат Казьминой, долг бывшего футболиста, а ныне телеэксперта и комментатора «Матч ТВ» за четыре месяца составлял более миллиона рублей. Набежала столь большая сумма даже несмотря на то, что спортсмен уже платит 50% от зарплаты бывшей жене Юле Барановской, а больше 50% платить нельзя, то эти деньги теперь будут делить не на троих детей, а на четверых.

«Жаль, что в свои 37 лет он ведет себя как пацан. А менять спутниц — обычное для него дело», — рассказывала Казьмина.

Сейчас же девушка добавляет, что она «старается пережить развод с достоинством, на морально-волевых и без нытья». И, несмотря на то, что Алиса поглощена воспитанием ребенка, она тяжело переносит предательство.Ей даже пришлось на время исчезнуть из медиапространства, чтобы привести свое психологическое состояние в порядок.

До Казьминой Андрей сожительствовал с Юлией Барановской, на которой так и не женился, при этом у них есть трое детей.

Ныне известная телеведущая признавалась, ее экс-гражданский муж не общался с детьми на протяжении пяти лет и не выказывал никакой заинтересованности в их судьбе. Правда, весной нынешнего года Андрей все же встретился с сыновьями, сводив их пообедать и пообщаться.

Состоит ли знаменитый в прошлом футболист в отношениях с кем-то в данный момент, доподлинно неизвестно, но не так давно его видели в ресторане в компании двух девушек, в одной из которых источник Starhit опознал 21-летнюю стюардессу Карину Неман – якобы, именно с ней прославленный спортсмен и изменял Казьминой.

Также Аршавина с девушкой очевидцы замечали обнимающимися во время прогулки и катающимися на лошадях.

Напомним, что кроме работы на телевидении, Аршавин, вернувшись в Санкт-Петербург из Казахстана, получил должность в структуре «Зенита» и координирует работу молодежных команд сине-бело-голубых.

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