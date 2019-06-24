«Ищу работу»: Глушаков пустился во все тяжкие

Экс-полузащитник «Спартака» Денис Глушаков с юмором подошел к разрыву соглашения с московским клубом, оставив в инстаграме ироничную публикацию с подписью «Ищу работу».

На пост Глушакова сразу отреагировала защитник женской сборной России и ЦСКА Ксения Коваленко. Девушка предложила Денису рассмотреть вариант с женским футболом.

«Можешь к нам пойти, в женский», — написала Коваленко в инстаграме. И футболист ответил коллеге по футбольному цеху.

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«Когда тренировка? И где?» — поинтересовался экс-капитан «Спартака».

«Мы вам перезвоним», — дала ответ Коваленко.

«Буду ждать», — обнадежил Глушаков.

Если же говорить о серьезных предложениях, то одним из первых вариантов для Дениса мог стать дебютирующий в высшем российском дивизионе «Сочи». Однако спортивный директор сочинцев Андрей Орлов быстро опроверг эту информацию.

«Читал, что Глушакова и Комбарова связывают с «Сочи», меня про эти трансферы спрашивали неоднократно. По-прежнему не могу ничего сказать, но да, это квалифицированные футболисты, они могли бы помочь нашему клубу. Здесь вопрос финансов и мотивации, да и они видят, что нам будет тяжело. Знаю, что у этих футболистов есть предложения и из других клубов, поэтому с нами пока никакой конкретики нет.

Сделаем ли предложение, если будут деньги? Наверное, какие-то переговоры будут, но, мне кажется, они со своим будущим определились. Гадать на кофейной гуще смысла нет. Сейчас нам надо набраться терпения. Когда будет ясность по нашим задачам и возможностям, то с хорошей стороны в РПЛ мы себя еще проявим. А болельщиков прошу с пониманием отнестись к ситуации», — цитировал Орлова «Чемпионат.com».

В то же время трансфер полузащитника видится необходимым главному тренеру «Сочи» Александру Точилину.

Еще одним, куда более очевидным сценарием развития ситуации с футбольным путем Глушакова видится переход в самарский «Крылья Советов». Команда уже приютила у себя в аренде Артема Тимофеева и Жано Ананидзе, на постоянной основе продолжает играть в волжской команде Алесандр Самедов, на карандаше у селекционного отдела находится также покинувший стан «Спартака» Дмитрий Комбаров. Чем Глушаков не пополнение для красно-белого десанта «Крыльев»?

Стоит отметить, что контракт со «Спартаком», рассчитанный до 30 июня 2020 года, был расторгнут 19 июня по обоюдному согласию сторон. Московский клуб объявил об уходе полузащитника и капитана команды на своем официальном сайте Дениса Глушакова.

Как сообщал телеграм-канал Baza, россиянину выплатили 100 млн рублей — что половина от суммы, которую он должен был заработать по контракту.

«Благодарим Дениса за большой вклад в победы «Спартака» последних лет и желаем успехов в дальнейшей карьере», — говорилось в сообщении красно-белых.

Сам Денис, позже в шутку описавший «Спартак» тремя словами — скандалы, интриги, расследования, также тепло отозвался в адрес уже бывшего клуба.

«Дорогие болельщики. Приходит время сказать до свидания. Не хочу с вами прощаться, так как я надеюсь и мечтаю вернуться в «Спартак». В качестве тренера, менеджера – не знаю, кем. Может, и игроком еще вернусь. Я вас очень сильно люблю, спасибо вам большое за поддержку. Спасибо, что были все годы с командой, с коллективом. То, что мы праздновали на этом месте минуты и мгновения чемпионского сезона, – незабываемо!» — не скрывал грусти от своего ухода Денис.

Чего не скажешь о болельщиках москвичей.

Те самые скандалы, интриги и расследования, в которые и попадал Глушаков на протяжении последних полутора лет, увольнение любимого фанатами тренера Массимо Карреры (к которому, по информации СМИ, приложил руку и Денис с некоторыми членами команды) настроили практически всю спартаковскую семью против опального капитана.

«Сегодня «Спартак» объявил о расторжении контракта с Денисом Глушаковым. «Фратрия» приветствует это верное, хоть и очень запоздалое решение руководства клуба.

Отдельно мы хотим поблагодарить всех болельщиков «Спартака», кто поддерживал нас в нашей борьбе за #СпартакБезГлушакова и всяческими способами выражал свое отношение на трибуне! Голос каждого из вас был важным, и каждый из вас причастен к появлению сегодняшней приятной новости! Только вместе мы сможем и дальше делать «Спартак» лучше и бороться за свои идеалы! «Спартак» — навсегда!» — отмечалось в сообщении объединения активных болельщиков «Спартака».

Как итог, разрыв отношений футболиста и клуба видится очевидным и нужным для обеих сторон. Вот только если «Спартак» сумеет в короткие сроки найти замену полузащитнику, то вот обрести рабочее место с тем же заработком и теми же амбициями Глушакову будет куда сложнее.

Денис Глушаков перешел в «Спартак» из «Локомотива» летом 2013 года. В составе красно-белых 32-летний футболист брал золото чемпионата России — 2016/17 и в том же году поднимал над головой Суперкубок страны.

В прошедшем сезоне игрок провел 18 матчей в Российской премьер-лиги, в которых сумел отличиться трижды.

Что же касается «Спартака», то он по итогам первенства стал лишь пятым в турнирной таблице.

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