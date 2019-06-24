Подарок для Месси: Аргентина выползла в плей-офф

Нападающий и капитан сборной Аргентины по футболу Лионель Месси отпраздновал 32-й день рождения выходом в четвертьфинал Кубка Америки – 2019, который проходит на полях Бразилии.

Не исключено, что это был самый счастливый праздника лидера «альбиселесте» за последние годы, ведь до победного матча с Катаром аргентинцы занимали последнее место в своей группе и находились в шаге от вылета, не одержав ни одной победы.

Реклама

Однако встреча с катарской командой, как многие и предполагали, все изменила. Уже в самом дебюте поединка отличился Лаутаро Мартинес, воспользовавшийся ошибкой соперника, а в конце матча Серхио Агуэро поставил жирную точку – 2:0 и выход в четвертьфинал со второго места. В параллельной встрече еще и Колумбия обыграла Парагвай (1:0), облегчив аргентинцам борьбу за плей-офф. Месси считает, что сегодня у команды все получилось, хотя сам он не реализовал убойный момент в конце матча.

«Сборная Аргентины провела хороший матч и выиграла. Это было принципиально. Нам нужен был такой матч, чтобы обрести уверенность и спокойствие. От игры к игре команда должна расти, и этот матч не исключение»,

— приводит слова Месси пресс-служба сборной Аргентины.

Напомним, что старт на Кубке Америки у «альбиселесте» получился кошмарным: поражение от Колумбии (0:2) и обидная ничья с Парагваем (1:1). Один Месси не справлялся, но к заключительному поединку в группе наконец проснулись другие лидеры Аргентины.

И хотя лучшим игроком встречи с Катаром признали именно Месси, но большая заслуга в этой победе принадлежит Агуэро.

Бывший зять Диего Марадоны, ставший одним из трех футболистов сборной Аргентины, взявшим слово во время недавнего выяснения отношений на тренировке, напоминал себя прежнего. Он, кроме того, стал третьим футболистом после Месси и Габриэля Батистуты, которому удалось забить 40 мячей за национальную команду.

В четвертьфинале аргентинцам предстоит встреча с командой Венесуэлы. Подопечные Рафаэля Очоа в своей группе тоже заняли вторую строчку, уступив лидерство Бразилии. Однако для «альбиселесте» матч с венесуэльцами ничего хорошего не сулит, поскольку не так давно они уже им проигрывали. Дело было в марте, когда Венесуэла сенсационно нанесла поражение Аргентине на «Ванда Метрополитано» в Мадриде, хоть и в товарищеском матче.

Главный тренер «альбиселесте» Лионель Скалони это помнит и предполагает, что сейчас легко его команде точно не будет. В общем-то, против кого нынешней Аргентине не будет сложно?

«Довольны тем, что вышли в плей-офф. Местами команда играет хорошо. Конечно, есть куда расти во всех компонентах. С Венесуэлой мы уже играли некоторое время назад, и результат нас разочаровал. Интересная команда, которая сыграла вничью с Бразилией. Сложный соперник», — цитирует Скалони tycsports.com.

Скалони также в очередной раз пожаловался на газон, где, по его мнению, тяжело играть в комбинированный футбол.

Но, что самое интересное, умудрился стать первым тренером в истории Кубка Америки, которому удалось заработать желтую карточку.

Произошло это во второй тайме, когда наставник «альбиселесте» слишком эмоционально себя вел и апеллировал к арбитру.

До плей-офф у аргентинцев будет время угомонить эмоции и подойти к игре с Венесуэлой, которая состоится 28 июня, в лучших кондициях. И хоть кто-то, более того, должен был поздравить Месси с днем рождения. Эту задачу на себя взял хавбек сборной Аргентины Родриго Де Пауль, заявив, что ближайшая цель «альбиселесте» — отпраздновать 32-летние своего капитана, который в случае вылета из пятого для себя Кубка Америки может завершить карьеру в сборной.

«Сегодня мы отпразднуем день рождения Лео Месси, а завтра будем думать о следующем сопернике. Мы скорее чувствуем радость, чем облегчение, потому что смогли достичь своей первой цели на этом Кубке. Ощущали ли мы давление? В футболе его не бывает. Есть ответственность, и сегодня мы были на высоте. Наша страна живет футболом, сегодняшняя победа порадовала множество семей, мы хотели подарить им эту радость», – сказал он.

С другими новостями, материалами и статистикой вы можете ознакомиться на странице мирового футбола, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».