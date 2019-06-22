Как у Жанны Фриске? У Валуева нашли опухоль мозга

Знаменитый российский боксер Николай Валуев, который в настоящее время трудится на посту депутата Государственной думы и является первым заместителем председателя комитета по экологии и охране окружающей среды, рассказал о своем жутком заболевании.

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Экс-чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) признался, что

еще в 2010 году врачи обнаружили у него опухоль головного мозга, которая привела к нарушению выделения гормонов и генетической аномалии — акромегалии.

При таком заболевании организм вырабатывает слишком большое количество гормона роста, что особенно заметно по изменению кистей и стоп, которые становятся все более крупными, а также черт лица — увеличивается нижняя челюсть, нос, губы и прорези между зубами.

Именно эта опухоль привела к тому, что Валуев достиг роста в 213 сантиметров и стал тяжеловесом с самыми крупными кулаками (43 см) за всю историю.

Однако чем же вредна такая аномалия? При ней у человека может возникать сильная головная боль, потеря умственных способностей, ухудшение зрения, а также проблемы с половой жизнью.

Если не предпринимать попыток лечения, то дело может дойти до смертельного исхода. Именно из-за этой опухоли Валуев принял решение завершить карьеру в спорте.

«Сначала я перенес операции чисто технологические по сравнению с тем, что было в финале.

А вот потом пришлось работать уже с этой акромегалией, — рассказывал спортсмен «Матч ТВ». — Это вид доброкачественной опухоли в мозгу, ее надо вовремя удалять. Иначе это может привести к очень нехорошим последствиям, вплоть до летального исхода».

Позже в программе «Он и Она» на телеканале «ТВ Центр» Валуев рассказал, что довольно быстро пришел к выводу о том, что с такой опухолью в боксе делать нечего.

«Если бы мне хорошо попали в голову, стали бы последствия фатальными? Я этого уже не узнаю, но вряд ли. Принимая решение об окончании карьеры,

я отдавал себе отчет в том, что у меня растут дети, я перенес операцию, мне лазили в голову, продолжать я не имею права. Мало ли что?»

Примечательно, что диагноз Валуеву поставили только в 36 лет, определив наличие болезни по вторичным признакам. В юном возрасте родители приводили спортсмена в больницу, но тогда медики не обнаружили ничего подозрительного и объяснили невероятное строение тела природой.

«Как только узнал диагноз, принял решение об операции моментально. Дело в том, что это заболевание условно смертельное. Его надо как можно быстрее локализовать,

— пояснил бывший чемпион. — Оттягивание проблемы могло сулить только ухудшение».

Операцию по удалению опухоли пришлось проводить два раза — в Германии и России, — но Валуев раскрыл, что проблема со здоровьем не решена до сих пор. Сейчас легендарный боксер каждый месяц проходит терапию, стараясь не допустить ухудшения ситуации.

«В Германии дело не довели до конца. В итоге дома

профессор, который проводил вторую операцию, тоже не смог полностью вычистить всю эту опухоль, потому что там проходят важнейшие сосуды головного мозга.

Это уже рулетка. И доктор принял правильное решение — не стал рисковать», — поведал Валуев.

Несмотря на это заболевание, россиянин построил успешную карьеру в боксе, одержав 52 победы, из них 34 — нокаутом, хотя из-за высокого роста и крайне массивного тела спортсмен порой испытывал серьезные трудности при проведении боев.

«Догнать некоторых боксеров по скорости и технике у меня так и не получилось. Каждое неловкое движение отдается на моей фигуре волной.

Если где-то я не закрутил удар или опустил руки, это сразу становилось заметно — разница была в десятки сантиметров. Любая ошибка была как на виду»,

— вспоминал Валуев. — Кроме того, большое тяжелое тело сложнее передвигать. Законы физики ведь никто не отменял».

Тем не менее спортсмен сумел грамотно использовать свои сильные стороны — бил сверху, где сложнее поставить блок, и не подпускал соперников на ближнюю дистанцию за счет невероятного размаха рук (216 сантиметров). Это позволило ему завоевывать пояс чемпиона WBA с 2005 по 2009 год.

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