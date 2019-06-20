В шаге от пропасти: как Месси позорится на Кубке Америки

Минувшей ночью сборная Аргентины по футболу, еще несколько лет назад считавшаяся одной из сильнейших в мире, чудом спаслась от досрочного вылета из Кубка Америки – 2019. В матче второго тура группового этапа аргентинцы сыграли вничью с командой Парагвая, однако после двух игр имеют в своем активе лишь одно очко.

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Аргентина должна была реабилитироваться за поражение от Колумбии (0:2) в первом туре, однако вновь столкнулась с проблемами. Парагвай открыл счет уже на 37-й минуте благодаря усилиям Ричарда Санчеса. «Альбиселесте» были на грани краха, однако после перерыва удача улыбнулась им.

После спорного момента, который возник в штрафной площади Парагвая, рефери встречи назвал угловой. Однако аргентинцы убедили судью воспользоваться системой видеооповторов (VAR) и пересмотреть эпизод с их атакой, после чего он убедился, что игрок парагвайской сборной действительно изменил траекторию мяча касанием руки после удара Лаутаро Мартинеса, и назначил пенальти.

Одиннадцатиметровый успешно реализовал капитан аргентинцев Лионель Месси.

Уже спустя мять минут Парагвай вновь имел возможность выйти вперед, когда пенальти был назначен уже в ворота Аргентины. Но вратарь «альбиселесте» Франко Армани, едва не удалившийся в первом тайме за фол последней надежды, потащил удар Дерлиса Гонсалеса и позволил своей команде заработать хотя бы одно очко. Итоговый счет – 1:1, который позволяет Аргентине думать о выходе из группы.

Месси, которого обвиняют во всех несчастьях «альбиселесте», продолжает сохранять оптимизм по поводу плей-офф. После игры с Парагваем стало известно, что на тренировке сборной Аргентины произошли выяснения отношения. Правда, мирные, в ходе которых любой член команды изложить свое мнение по поводу результата. Одним из трех футболистов, отважившихся высказаться, стал Месси. Обошлось без драк и скандалов, но выводы наверняка были сделаны.

Напомним, что Аргентина не выигрывает Кубок Америки с 1993 года, и в этом не помог сборной сам Месси, принимавший участие в турнире аж пять раз.

Он понимает, что сейчас ситуация для Аргентины критическая. Однако аргентинская надежда жива благодаря регламенту турнира, согласно которому в плей-офф из трех групп выйдут сразу две команды, которые займут третьи места.

«Было бы безумием не выйти из группы. Нам нужно продолжать искать способы улучшить игру. На это почти нет времени, мы должны победить в следующем матче, если хотим пройти дальше. Мы должны сделать все возможное в предстоящей встрече. Я видел, как раздевалка переживала за нас, потому что мы должны были выиграть этот матч», — приводит слова Месси TNT Sports.

Все будет решаться в третьем туре. Аргентине предстоит встреча с командой Катара, которая имеет в своем активе одно очко, а Парагвай сыграет с лидером группы – Колумбией.

Для выхода в плей-офф Аргентине нужно побеждать катарцев и ждать потери очков от Парагвая.

В ином случае «альбиселесте» либо вылетят с турнира, либо будут ждать, что станут одной из лучших команд, занявших второе место. В любом случае, все довольно сложно, но Аргентина, судя по всему, уверена в своих силах.

Говоря о проблемах Аргентины, нельзя не отметить, что командой руководит молодой и неопытный специалист. Лионель Скалони завершил карьеру футболиста в 2015-м, успел поработать ассистентом тренера в «Севилье» и сборной Аргентины, а в августе прошлого года был назначен рулевым национальной команды, когда с этой должности уволили Хорхе Сампаоли.

Подбор исполнителей у «альбиселесте», откровенно говоря, тоже не самый богатый. По разным причинам в сборной больше не играют Хавьер Маскерано и Гонсало Игуаин, а также игнорируется один из лучших нападающих чемпионата Италии Мауро Икарди.

Серхио Агуэро и Пауло Дибала в сборной – это блеклые версии самих себя в клубах. Собственно, как и Месси.

Поэтому проблем у Аргентины много, однако команда с пятикратным обладателем «Золотого мяча» в составе не может не считаться фаворитом какого-либо турнира. Учитывая еще и то, что аргентинцы всегда были главными хедлайнерами Кубка Америки.

Однако сейчас ситуация изменилась: Аргентина существенно ослабла, а другие команды усилились. На фоне тех же Бразилии или Колумбии «альбиселесте» сейчас выглядят очень средне. Так или иначе, для аргентинцев все будет решаться в последнем туре. Матчи Катар – Аргентина и Колумбия – Парагвай пройдут 23 июня и начнутся в 22:00 по мск.

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