Кучеров собирает призы: НХЛ раздает награды. LIVE

Это рекордный, восьмой «Ришар» для Александра Великого! У Бобби Халла семь таких наград!
Александр Овечкин получил свой «Морис Ришар Трофи»! 51 гол на счету капитана «Вашингтона» был в этом регулярном чемпионате, на одну шайбу опередил немца Леона Драйзайтля из «Эдмонтона».
Марк Стоун и Патрис Бержерон в голосовании борьбу навязали серьезную. Да и Сидни Кросби с Александром Барковым были рядом. Тем ценнее награда О'Райлли!
Приз лучшему форварду оборонительного плана, «Фрэнк Селке Трофи», забирает Райан О'Райлли. Шикарный сезон тоже списанного вроде бы центрфорварда. Награда идет в коллекцию к Кубку Стэнли и призу самому ценному игроку плей-офф!
«Мне не стыдно сказать, что я был болен ментально», — начал свое выступление преодолевший серьезную депрессию Ленер. Красавец!
История Ленера — это история преодоления. Он всегда был перспективен, но его уже списали со счетов, однако в «Айлендерс» Барри Троца он раскрылся по-настоящему. В регулярном чемпионате они с Грайссом играли поровну и смотрелись здорово, но в плей-офф Ленер забрал место в воротах себе. Напомним, он претендует еще и на «Везину», где фаворитом является наш Андрей Василевский.
Шведский голкипер «Айлендерс» Робин Ленер выигрывает приз «Билл Мастертон Трофи», за верность и преданность хоккею.
А Остона Мэттьюса представил и пригласил на сцену герой обложки NHL 19, защитник «Нэшвилл Предаторз» Пи Кей Суббан. Вот как это было.
Кстати, российских защитников в голосовании за «Норрис Трофи» не было даже в числе 18-ти лучших...
Мэттьюс вышел на сцену, так как он выиграл в голосовании болельщиков битву под стать плей-офф за право быть на обложке игры.
Тем временем EA Sports представила трейлер игры NHL 20. На обложке будет Остон Мэттьюс из «Торонто Мэйпл Лифс».
Вот как играл Джиордано, набравший 74 (17+57) очка. По результативности его обошел занявший второе место в голосовании Бернс из «Сан-Хосе» (83 балла), который, правда, забросил на шайбу меньше. Зато у Джиордано лучший показатель полезности во всей лиге — +39!
Никаких альтернатив не было — перевес над остальными номинантами просто колоссальный. Интересно, что в пятерку также вошли не попавшие в трио номинантов Джон Карлссон из «Сан-Хосе», уже выигрывавший этот трофей, и Морган Райлли из «Торонто».
Марк Джиордано из «Калгари Флэймз» стал лучшим защитником сезона и завоевал «Джеймс Норрис Трофи».
Сергей Федоров, Александр Овечкин и Евгений Малкин — вот кто из россиян ранее брал «Тедда Линдсея». В истории «Тампы» этот трофей был только у малыша Мартена Сан-Луи.
Вот он — наш красавец с наградой!
Никто не набирал столько очков с сезона-1995/96, когда блистал сам Марио Лемье! Признание коллег — бесценно. Это первый «Тед Линдсей Трофи» Кучерова в карьере.
А вот и первая по-настоящему важная для нас награда, потому что тут не было известно заранее. «Тед Линдсей Трофи», приз лучшему игроку сезона по версии самих игроков, достается НИКИТЕ КУЧЕРОВУ из «Тампа-Бэй Лайтнинг»!
Цукер очень много делает за пределами льда, помимо того что просто хорошо играет в хоккей. Это не осталось незамеченным.
«Кинг Клэнси Трофи» за верность и пользу обществу выигрывает нападающий «Миннесоты Уайлд» Джейсон Цукер.
Коннор Макдэвид зарабатывает $12,5 млн за сезон и пришел на церемонию с «шнурками от коньков вместо ремня». Пока главный объект шуток.
Голосование за лучшего генменеджера лиги было упорным, но Суини все же оторвался от Дона Уодделла из «Каролины Харрикейнз», команды-открытия нынешнего плей-офф. Впрочем, «Бостон» справился с «ураганами» в финале конференции в четырех играх.
А Барков, кстати, первый финн после нынешнего президента «Йокерита» Яри Курри, кто выиграл приз джентльмену года с наибольшим количеством очков.
Лучшим генеральным менеджером стал Дон Суини из «Бостон Брюинз». «Медведи» провели сильный регулярный чемпионат, а затем дошли до финала Кубка Стэнли, лишь в седьмом матче уступив трофей «Сент-Луис Блюз».
Вот как распределились голоса.
Награда имени леди Бинг достается финскому форварду российского происхождения из «Флорида Пантерз» Александру Баркову! Перевес Александра над номинантами Райаном О'Райлли и Шоном Монаханом оказался тоже очень велик.
Сейчас будут вручать «Леди Бинг Трофи», а пока вот первые эмоции Петтерсона.
Никита Кучеров получил своего «Арт Росса». 128 очков за чемпионат. У Коннора Макдэвида из «Эдмонтона» только 116, Патрик Кэйн из «Чикаго» набрал 110.
Петтерссон стал первым за 27 лет игроком «Кэнакс», выигравшим трофей лучшему новичку сезона. Последним в клубной истории был Павел Буре!
А вот и итоги голосования. Отрыв вышел просто колоссальным. 88% процентов первых мест у Элиаса Петтерссона. Наш Андрей Свечников из «Каролины» стал седьмым. Первых мест в опросе у него, правда, нет, но есть одно второе.
Итак, церемония начинается с вручения приза лучшему новичку сезона. Никто и не сомневался, что им будет швед Элиас Петтерссон из «Ванкувера». Если бы учитывался плей-офф, то с ним бы поспорил голкипер «Сент-Луиса» Джордан Биннингтон, а так он только второй.
Есть и технические награды, где приз вручается за достижение показателей результативности. И здесь наши на первых ролях. Так, Никита Кучеров получит «Арт Росс Трофи» — приз лучшему бомбардиру сезона. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин заберет очередной «Морис Ришар Трофи» за звание лучшего снайпера регулярного чемпионата. Есть еще приз «Уильям Дженнингз Трофи», который вручается вратарю или вратарской бригаде за наименьшее число пропущенных за сезон шайб. Его получат вратари «Айлендерс» Робин Ленер и Томас Грайсс.
Вот кто находится в списках номинантов на остальные призы: «Норрис Трофи» (лучший защитник): Брент Бернс («Сан-Хосе»), Марк Джиордано («Калгари»), Виктор Хедман («Тампа-Бэй»).
«Селке Трофи» (лучший нападающий оборонительного плана): Патрис Бержерон («Бостон»), Райан О'Райлли («Сент-Луис»), Марк Стоун («Вегас»).
«Колдер Трофи» (лучший новичок): Элиас Петтерссон («Ванкувер»), Расмус Далин («Баффало»), Джордан Биннингтон («Сент-Луис»).
«Леди Бинг Трофи» (джентльмен на льду): Александр Барков («Флорида»), Шон Монахэн («Калгари»), Райан О'Райлли («Сент-Луис»).
«Джек Адамс Трофи» (лучший тренер): Джон Купер («Тампа-Бэй»), Барри Троц («Айлендерс»), Крэйг Беруби («Сент-Луис»).
Приз лучшему генеральному менеджеру: Даг Армстронг («Сент-Луис»), Дон Суини («Бостон»), Дон Уодделл («Каролина»).
«Билл Мастертон Трофи» (упорство, мужество и преданность хоккею): Ник Фолиньо («Коламбус»), Робин Ленер («Айлендерс»), Джо Торнтон («Сан-Хосе»).
«Кинг Клэнси Трофи» (лидерство и польза обществу): Оливер Экман-Ларссон («Аризона»), Хенрик Лундквист («Рейнджерс»), Джейсон Цукер («Миннесота»).
Приз Марка Мессье за лидерство: Марк Джиордано («Калгари»), Уэйн Симмондс («Нэшвилл»), Джастин Уильямс («Каролина»).
Российских болельщиков в первую очередь интересуют три награды, потому что на них в списке номинантов есть россияне. «Харт Трофи» (самый ценный игрок): Никита Кучеров («Тампа-Бэй»), Сидни Кросби («Питтсбург»), Коннор Макдэвид («Эдмонтон»).
«Тед Линдсей Трофи» (лучший игрок по мнению профосюза): Никита Кучеров («Тампа-Бэй»), Патрик Кэйн («Чикаго»), Коннор Макдэвид («Эдмонтон»).
«Везина Трофи» (лучший вратарь): Бен Бишоп («Даллас»), Робин Ленер («Айлендерс»), Андрей Василевский («Тампа-Бэй»).
В Лас-Вегасе состоится церемония вручения индивидуальных наград сезона Национальной хоккейной лиги. Вместе с вами за ней будет следить Александр Седов.