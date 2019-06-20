Кучеров собирает призы: НХЛ раздает награды. LIVE

История Ленера — это история преодоления. Он всегда был перспективен, но его уже списали со счетов, однако в «Айлендерс» Барри Троца он раскрылся по-настоящему. В регулярном чемпионате они с Грайссом играли поровну и смотрелись здорово, но в плей-офф Ленер забрал место в воротах себе. Напомним, он претендует еще и на «Везину», где фаворитом является наш Андрей Василевский.