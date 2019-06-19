Рабочий в крови: новый подозреваемый в убийстве жены Соколова

Новость о зверском убийстве жены бывшего хоккеиста сборной России Максима Соколова Ирины не перестают обсуждать. Подозреваемыми в расправе являются два сына погибшей – 17-летний Арсений и 18-летний Максим. Второй находится в больнице с колото-резаными ранами и пока не может разговаривать, а младшего брата 18 июня выпустили из изолятора временного содержания.

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Напомним, что трагедия произошла 13 июня в доме Соколовых в Ленинградской области. Согласно свидетельским показаниям, Арсений выбежал из коттеджа и начал звать на помощь. Вместе с соседом он вошел в дом, где было найдено тело Ирины Соколовой с перерезанным горлом, а также израненный Максим. Изначально Арсений был у следствия свидетелем, однако из-за путанных показаний, в ходе которых он заявлял, что брат планировал ритуальное убийство всей семьи, мальчик был задержан. Картина произошедшего до сих пор остается неясной. Арсений утверждает, что старший брат убил мать, после чего угрожал расправой ему.

Потом Максим якобы пытался свести счеты с жизнью, однако уже на следующем допросе Арсений говорил, что это он пытался убить брата из мести.

В эфире шоу Андрея Малахова выступили знакомые и друзьям семьи Соколовых, которые не верят, что старший из братьев мог убить собственную мать. О нем практически все отзываются с положительной стороны, а вот о его младшем брате противоречивое мнение. Хоккеист Ярослав Обрядин, друг Максима Соколова-младшего, опроверг домыслы о том, что в момент убийства старший брат мог находиться под воздействием каких-либо препаратов.

«Я уверен, что Максим маму не убивал. За все три года, что я с ним играл, узнал его как спокойного парня, который всегда готов помочь. Он никогда не был замешан в каких-то конфликтных ситуациях. Я считаю, что младший брат Арсений мог завидовать старшему, потому что у Максима все получалось в хоккее»,

— рассказал Обрядин.

Еще одну версию произошедшего высказала подруга погибшей Анна Никитина. Она считает, что дети покрывают настоящего убийцу, которым вполне может оказаться Максим Соколов-старший. Однако сосед Соколовых Павел Маркарян рассказал, что в день убийства из дома погибшей выходил неизвестный мужчина, испачканный кровью.

«Я не сторонник мистики, но там было что-то такое неприятное. Начали носиться машины и так далее. Потом я слышал, что у Максима из гаража выходил окровавленный рабочий. Я не видел, кто произнес эти слова. Но это я слышал», — заявил мужчина на передаче «Прямой эфир».

При этом анонимный собеседник «Комсомольской правды» утверждает, что в момент трагедии в доме была лишь Ирина Соколова и ее сыновья.

«На допросе младший ребенок Соколова рассказал, что в доме в тот момент была только мать и его брат Максим. Подросток бегал за соседями, чтобы позвать на помощь. Видимо, кого-то из них другой сосед не признал... Давайте не будем строить догадки. Во всем разберется следствие», — сказал осведомленный источник.

Возвращаясь к запутанным показания Арсения, криминалист Михаил Игнатов допускает, что у следствия обоснованно могло возникнуть множество вопросов к мальчику.

«У следователей было очень много вопросов к мальчику Арсению. Сначала он рассказал, что выскочил на улицу, позвал соседа. Потом была фраза: «я услышал крик мамы». Но после такого удара сразу в шею, крика быть не могло. Только хрип»,

— сказал Соколов.

Также он отметил, что жене хоккеиста моментально перерезали все горло, из-за чего она просто физически не смогла бы кричать.

«В течение минуты произошла огромная кровопотеря. А тот, кто это совершил, начал бегать, не понимая, что произошло. Отсюда и столько следов на полу. Такое ощущение, что убийца совершенно точно был под воздействием психотропного вещества, либо это шизофрения. Следователи на сегодняшний день назначили более 20 экспертиз. По их результатам, мы получим ответы: наносились ли все удары одним и тем же человеком и маме, и старшему брату, один и тот же ли был нож, и под каким углом шел удар», — добавил криминалист.

Похороны 45-летний Ирины Соколовой прошли 19 июня. На них присутствовал ее муж Максим Соколов, а также младший сын Арсений. Однако, по информации РЕН ТВ, молодой человек находился вдали от гроба.

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