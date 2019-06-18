Виноваты тренеры? СК возбудил дело после гибели биатлониста

Следственный комитет России объявил 18 июня о возбуждении уголовного дела по факту гибели в Крыму биатлониста юношеской сборной России Артемия Хасанкаева.
15 июня 17-летний спортсмен отошел от свое группы и не вернулся, а позже поисково-спасательный отряд Liza Alert распространил информацию о его смерти.
«Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей), — говорится в официальном заявлении Следственного комитета.
— По данным следствия, 15 июня 2019 года в горной местности в районе села Рыбачье городского округа Алушта 17-летний биатлонист Мурманской областной спортивной школы олимпийского резерва по зимним видам спорта скончался во время проведения тренировочных мероприятий по подготовке к зимнему спортивному сезону. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств происшедшего. Расследование уголовного дела продолжается».
Уже на следующий день после трагедии Главное управление Следственного комитета России по Республике Крым начало проверку по факту гибели Хасанкаева.
По данным следствия, 15 июня в первой половине дня Хасанкаев в группе с другими биатлонистами Мурманской спортивной школы под руководством тренера занимался в горной местности в районе села Рыбачье городского округа Алушта.
Отсутствие Артемия было обнаружено по возвращении спортсменов в расположение пансионата «Рыбачий», где базируется группа.
Следователи осмотрели комнаты пансионата, а также маршрут, по которому передвигались спортсмены. Были опрошены тренер, участники юношеской команды биатлонистов, работники пансионата. Кроме того, сразу же были организованы поисковые мероприятия с привлечением сотрудников МЧС и МВД, представителей волонтерских организаций.
«Утром 16 июня в ходе прочесывания местности в стороне от ранее установленного маршрута пробежки спортсменов был обнаружен труп несовершеннолетнего. В ходе осмотра места происшествия телесных повреждений не обнаружено. Следователем назначена медицинская судебная экспертиза», — говорилось в другом заявлении СК.
В тот же день появился комментарий представителя силовых структур Крыма для агентства ТАСС по поводу случившегося.
«Сейчас проверку проводит региональное управление Следственного комитета. Вероятная причина смерти – остановка сердца»,
– рассказал источник. — По данным республиканского МЧС, 15 июня группа спортсменов из Мурманской области, проводившая в Крыму тренировочный сбор, отправилась на утреннюю пробежку.
После нее на базу отдыха, расположенную в районе поселка Рыбачье в Алуште, не вернулся один человек – им оказался Хасанкаев. Известно, что он сошел с туристической тропы. При себе у него были только лыжные палки».
Оперативно отреагировал на случившееся Союз биатлонистов России (СБР), который на своем официальном сайте принес соболезнования родным и близким погибшего.
«СБР приносит соболезнования родным и близким Артемия Хасанкаева. Биатлонист из Мурманской области ушел из жизни 15 июня на тренировочном сборе в Крыму»,
— говорится в заявлении СБР.
Напомним, что Хасанкаев представлял Мурманскую область и был членом юношеской сборной России. На чемпионате мира среди юниоров-2019 в Осрбли он занял 14-е место в индивидуальной гонке. Сезон-2018/19 Артемий закончил на третьем месте в юношеском рейтинге СБР.
Также сообщается, что государство выделит компенсацию семье погибшего на предсезонных сборах своей команды спортсмена.
Другие новости и материалы можно посмотреть на странице хроники, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».