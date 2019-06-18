Виноваты тренеры? СК возбудил дело после гибели биатлониста

Следственный комитет России объявил 18 июня о возбуждении уголовного дела по факту гибели в Крыму биатлониста юношеской сборной России Артемия Хасанкаева.

15 июня 17-летний спортсмен отошел от свое группы и не вернулся, а позже поисково-спасательный отряд Liza Alert распространил информацию о его смерти.

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«Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей), — говорится в официальном заявлении Следственного комитета.

— По данным следствия, 15 июня 2019 года в горной местности в районе села Рыбачье городского округа Алушта 17-летний биатлонист Мурманской областной спортивной школы олимпийского резерва по зимним видам спорта скончался во время проведения тренировочных мероприятий по подготовке к зимнему спортивному сезону. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств происшедшего. Расследование уголовного дела продолжается».

В Республике Крым по факту смерти юноши в горной местности возбуждено уголовное дело https://t.co/ZpP0tjtwXP — Следственный комитет (@sledcom_rf) 18 июня 2019 г.

Уже на следующий день после трагедии Главное управление Следственного комитета России по Республике Крым начало проверку по факту гибели Хасанкаева.

По данным следствия, 15 июня в первой половине дня Хасанкаев в группе с другими биатлонистами Мурманской спортивной школы под руководством тренера занимался в горной местности в районе села Рыбачье городского округа Алушта.

Отсутствие Артемия было обнаружено по возвращении спортсменов в расположение пансионата «Рыбачий», где базируется группа.

Следователи осмотрели комнаты пансионата, а также маршрут, по которому передвигались спортсмены. Были опрошены тренер, участники юношеской команды биатлонистов, работники пансионата. Кроме того, сразу же были организованы поисковые мероприятия с привлечением сотрудников МЧС и МВД, представителей волонтерских организаций.

«Утром 16 июня в ходе прочесывания местности в стороне от ранее установленного маршрута пробежки спортсменов был обнаружен труп несовершеннолетнего. В ходе осмотра места происшествия телесных повреждений не обнаружено. Следователем назначена медицинская судебная экспертиза», — говорилось в другом заявлении СК.

В тот же день появился комментарий представителя силовых структур Крыма для агентства ТАСС по поводу случившегося.

«Сейчас проверку проводит региональное управление Следственного комитета. Вероятная причина смерти – остановка сердца»,

– рассказал источник. — По данным республиканского МЧС, 15 июня группа спортсменов из Мурманской области, проводившая в Крыму тренировочный сбор, отправилась на утреннюю пробежку.

После нее на базу отдыха, расположенную в районе поселка Рыбачье в Алуште, не вернулся один человек – им оказался Хасанкаев. Известно, что он сошел с туристической тропы. При себе у него были только лыжные палки».

Оперативно отреагировал на случившееся Союз биатлонистов России (СБР), который на своем официальном сайте принес соболезнования родным и близким погибшего.

«СБР приносит соболезнования родным и близким Артемия Хасанкаева. Биатлонист из Мурманской области ушел из жизни 15 июня на тренировочном сборе в Крыму»,

— говорится в заявлении СБР.

Напомним, что Хасанкаев представлял Мурманскую область и был членом юношеской сборной России. На чемпионате мира среди юниоров-2019 в Осрбли он занял 14-е место в индивидуальной гонке. Сезон-2018/19 Артемий закончил на третьем месте в юношеском рейтинге СБР.

Также сообщается, что государство выделит компенсацию семье погибшего на предсезонных сборах своей команды спортсмена.

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