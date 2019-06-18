Тюрьма близко: арестован Мишель Платини. LIVE

Сообщается, что Платини был задержан французской полицией в Нантере, одном из крупнейших пригородов Парижа.
В отношении Мишеля Платини высказался бывший генеральный секретарь Российского футбольного союза Анатолий Воробьев. По его мнению, арест легендарного футболиста и именитого футбольного функционера нанесет сильный удар по репутации всего мирового футбола. «В его время проводились правильные реформы. В частности фэйр-плей ввели. Он был человеком, для которого футбол был главным приоритетом, а не коммерческие вещи. Но если будут представлены доказательства, то это будет, конечно, очередной серьезный удар по имиджу футбола. Очень жалко, что такие люди, как Платини, которые очень много сделали оказываются в таких ситуациях», — цитирует Воробьева телеканал «360».
В частности, поводом для обвинений в коррупции стал осуществленный в 2011 году крупный денежный перевод от Блаттера на счет Платини. Тогда французский функционер получил 2 млн швейцарских франков (около $2 млн).
Одним из главных лиц крупного коррупционного скандала в ФИФА стал его тогдашний глава Йозеф Блаттер. В декабре 2015 года комитет Международной федерации футбола по этике отстранил 83-летнего функционера от футбольной деятельности, а пост главы ФИФА занял Джанни Инфантино, бывший генеральный секретарь УЕФА.
Прошедшие выборы повлекли за собой скандал и несогласие со стороны многих национальных футбольных ассоциаций, обвинивших Международную федерацию футбола (ФИФА) в финансовых махинациях и коррупции.
В результате победу большинством голосов — 14 против 8 — одержала заявка Катара. Таким образом, впервые в истории чемпионат мира по футболу пройдет на Ближнем Востоке. Кроме того, грядущее первенство особенно и тем, что будет проходить зимой: с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. Связано это с климатическими особенностями региона. В это время температура воздуха в Катаре не будет превышать 25-30 градусов Цельсия, тогда как летом столбики термометра могут достигать и 50-ти градусов.
Выборы страны-хозяйки ЧМ-2022 прошли в декабре 2010. Тогда же, когда Россия была объявлена хозяйкой мирового первенства, прошедшего летом прошлого года. Помимо Катара на проведение чемпионата мира — 2022 претендовали США, Южная Корея, Япония и Австралия. Однако к последнему туру остались только две заявки: от Катара и американцев.
Как сообщает The Independent, Платини проходит по делу о передаче прав Катару на проведение чемпионата мира по футболу в 2022 году.
Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини арестован по подозрению в коррупции. «Газета.Ru» следит за развитием событий в режиме онлайн.