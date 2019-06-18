Тюрьма близко: арестован Мишель Платини. LIVE

В отношении Мишеля Платини высказался бывший генеральный секретарь Российского футбольного союза Анатолий Воробьев. По его мнению, арест легендарного футболиста и именитого футбольного функционера нанесет сильный удар по репутации всего мирового футбола. «В его время проводились правильные реформы. В частности фэйр-плей ввели. Он был человеком, для которого футбол был главным приоритетом, а не коммерческие вещи. Но если будут представлены доказательства, то это будет, конечно, очередной серьезный удар по имиджу футбола. Очень жалко, что такие люди, как Платини, которые очень много сделали оказываются в таких ситуациях», — цитирует Воробьева телеканал «360».