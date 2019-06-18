Испорченный праздник: стрельба на чемпионском параде «Торонто»

Страшной трагедией едва не завершился парад, прошедший в Торонто по случаю чемпионства местного клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Рэпторс». Во время мероприятия, которое посетили свыше 2 млн болельщиков «Торонто», произошла стрельба. Парад начался в 10 утра по местному времени, когда команда с чемпионским кубком выехала на улицы города на двухэтажных автобусах с открытым верхом. Спустя некоторое время после этого на пересечении улиц Бэй и Альберт прозвучало четыре выстрела, которые спровоцировали массовое бегство людей, что в свою очередь повлекло за собой сильную давку. По информации телеканала CBC,

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в результате стрельбы пострадали четыре человека, получившие серьезные ранения.

ppl have been running from the back of the stage for some reason. hope everyone's safe. #RaptorsParade pic.twitter.com/HRoeTZ4val — Gelek Besthairtsang (@GelekB) 17 июня 2019 г.

Жертвы были оперативно госпитализированы в ближайшую больницу, их состояние оценивается как стабильное, а жизням ничто не угрожает. Также отмечается, что полиция задержала двух человек, изъяв у них оружие. По факту происшествия начато расследование.

#NEW Video sent by a viewer to CP24 shows the moment one of the suspects were taken down by Toronto Police and TTC Special Constables. Toronto Police now say 4 people were injured in the Raptors parade shooting and 3 were arrested. 2 weapons recovered. pic.twitter.com/om74oEBpp5 — Kris Pangilinan (@KrisReports) 17 июня 2019 г.

Кроме того, во время паники в толпе болельщиков потерялся ребенок. Мальчик был найден усилиями фанатов и сотрудников правоохранительных органов. Болельщики запели: «Мы нашли Лэндона», после чего родители сумели найти своего сына.

Fav moment from #RaptorsParade: A crying kid who lost his parents gets taken in by the crowd. Crowd starts a "We Found Landon" chant to attract attention. Before long he gets reunited with his parents, cheers n tears all around pic.twitter.com/t5EmowWp2w — Chris Howson-Jan (@HowsonJan) 17 июня 2019 г.

Отмечается, что среди присутствовавших на параде были и официальные лица. Так, в мероприятии приняли участие премьер-министр Канады Джастин Трюдо, глава правительства провинции Онтарио Даг Форд и мэр Торонто Джон Тори. Политики также выступили на сцене, поздравив «Рэпторс» с чемпионством. В результате инцидента никто из них не пострадал. Премьер-министр позднее в своем твиттере выразил благодарность полицейским, оперативно задержавшим стрелков, а также пожелал выздоровления пострадавшим.

«Надеюсь, что все пострадавшие в результате стрельбы как можно скорее восстановятся и поправятся. Хотел бы поблагодарить полицию Торонто за их работу. Мы не позволим акту насилия отнять у нас чемпионский и праздничный дух парада», — заявил Трюдо.

I hope all those injured in today's shooting have a speedy recovery, and I'd like to thank the Toronto Police for acting so quickly. We won't let this act of violence take away from the spirit of today's parade. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) 18 июня 2019 г.

Успокоить толпу людей удалось только в районе часа. Телеведущий Мэтт Дэвлин, который был одним из организаторов мероприятия, со сцены призывал болельщиков не паниковать и «быть сильными», продолжая праздновать чемпионство «Торонто».

«Мы здесь, чтобы праздновать, что мы и сделаем. Но я просто хочу, чтобы все просто подождали минутку, пожалуйста, оставайтесь сильными. Существует чрезвычайная ситуация, с которой мы имеем дело. Я должен был убедиться, что все были спокойны, потому что вы не хотите, чтобы это продолжилось. Надеюсь, я справился. Чувствовал, что хочу продолжать говорить, потому что чем дольше буду говорить, тем спокойнее будут люди», — сказал он.

ETF on scene on Bay Street. pic.twitter.com/JrICv15rpH — Antonella Artuso (@suntooz) 17 июня 2019 г.

I was recording a timelapse from my balcony when the Toronto Raptors parade shootings happened. #raptorsvictoryparade pic.twitter.com/kM8ZefBfIP — Bruno Peres (@brnperes) 18 июня 2019 г.

Напомним, «Торонто Рэпторс» обыграл в финальной серии НБА «Голден Стэйт Уорриорз» со счетом 4-2, впервые в своей истории став победителем лиги. Кроме того, «динозавры» стали первым канадским клубом, кому удалось стать чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации.

По итогам регулярного чемпионата «Торонто» занял второе место в турнирной таблице Восточной конференции, а в плей-офф одолел «Орландо Мэджик», «Филадельфию Сиксерс», «Милуоки Бакс», а также «Голден Стэйт».

Во время парада на сцене выступил самый ценный игрок финала НБА Кавай Леонард, который стал чемпионом лиги во второй раз в своей карьере. 27-летний легкий форвард, оценив обстановку в городе, назвал происходящее безумием. Баскетболист был крайне удивлен количеству болельщиков, учитывая, что население Торонто, согласно официальным данным, не достигает и 3 млн граждан, тогда как на чемпионский парад пришли посмотреть более 2 млн человек.

«Я не верю, что сегодня кто-то пошел на работу. Или у них есть несколько свободных часов. Посмотрите на это. Это безумие», — цитирует Кавая СBC Sports.

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