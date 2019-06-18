Провальное возвращение? Шарапова бьется в Испании. LIVE

Наш матч состоится на центральном корте теннисного комплекса на Мальорке. Здесь только что завершилась предшествующая игре Шараповой встреча. Француженка Каролин Гарсия в упорнейшей борьбе одолела белорусскую теннисистку Викторию Азаренко, хотя та была близка к победе в третьей партии. 1:6, 6:4, 7:5 — Гарсия выходит в третий круг, где вполне может встретиться с Шараповой, между прочим. Правда, для этого Марии надо выиграть сегодня, а затем пройти еще и первую ракетку турнира немку Анжелик Кербер, которая особенно хороша на траве.