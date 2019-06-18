Провальное возвращение? Шарапова бьется в Испании. LIVE

Наш матч состоится на центральном корте теннисного комплекса на Мальорке. Здесь только что завершилась предшествующая игре Шараповой встреча. Француженка Каролин Гарсия в упорнейшей борьбе одолела белорусскую теннисистку Викторию Азаренко, хотя та была близка к победе в третьей партии. 1:6, 6:4, 7:5 — Гарсия выходит в третий круг, где вполне может встретиться с Шараповой, между прочим. Правда, для этого Марии надо выиграть сегодня, а затем пройти еще и первую ракетку турнира немку Анжелик Кербер, которая особенно хороша на траве.
С Кужмовой Шарапова никогда не встречалась. Словачка сейчас находится на 46-м месте в мировом рейтинге, а ее лучший результат — 43-я строчка в конце прошлого года. Шарапова в девятом десятке, ну а как еще, когда она столько пропустила?
Сегодня важный день для российского тенниса. 4,5 месяца назад Мария Шарапова провела последний матч, мучаясь с болью в плече. После этого было долгое лечение, восстановление, набор формы. Сейчас россиянка говорит, что чувствует себя на 100% здоровой. Она будет стараться быстро набрать тонус к «Уимблдону», а для этого надо успешно сыграть на Мальорке.
Встреча пройдет на центральном корте после того, как закончат играть Виктория Азаренко и Каролин Гарсия.
Здравствуйте, уважаемые любители спорта! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции матча 1-го круга турнира на Мальорке между Викторией Кужмовой из Словакии и Марией Шараповой из России.