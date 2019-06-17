Под подозрением 60 человек: в России новый допинг-скандал

В российской легкой атлетике разразился новый скандал. Правда, на этот раз о допинговых нарушениях сообщили не западные СМИ и не Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ), а Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).

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Расследование длилось целых два года — с июня 2017 года по июнь 2019-го, — и по его итогам сотрудники РУСАДА пришли к выводу, что

в спортивном училище республики Чувашия для улучшения результатов атлетов неоднократно использовался некий «запрещенный метод». Какой именно, не уточняется, однако большинство таких методов так или иначе связано с кровью.

Во-первых, это может быть повторное введение в организм своей же крови или препаратов с эритроцитами (красными кровяными телами), которые улучшают выносливость и способны сыграть решающую роль в циклических видах спорта. Во-вторых, это любые манипуляции внутри кровеносных сосудов при помощи химических способов.

Также запрещенным методом считаются манипуляции на генном уровне — например, употребление специальных веществ для редактирования генов таким образом, чтобы изменить их последовательность и сделать организм более приспособленным к определенным видам нагрузок.

Впрочем, вряд ли в чувашском училище занимались подпольной генной инженерией. Скорее всего, там совершались какие-то махинации с кровью.

Но официального подтверждения этой версии пока нет.

Зато РУСАДА уже сообщило, в каких объемах нарушались антидопинговые правила — и вот это действительно поражает. По результатам опроса более 140 человек под подозрение попали сразу 60.

Причем в махинациях были задействованы не только сами атлеты, но и их персонал. Активная стадия разбирательств началась пока только по 33 случаям: РУСАДА объявило, что планирует открыть дело против этих спортсменов.

В «черный список» попали 17 (!) легкоатлетов, три самбиста, пять велогонщиков, одна спортивная гимнастка, один боксер, борец, лыжник, два паратлета и два биатлониста.

К слову, наиболее известной биатлонисткой из Чувашии на данный момент является Татьяна Акимова — участница Олимпийских игр в Пхенчхане и бронзовый призер чемпионата мира в эстафете 2017 года. Вскоре после южнокорейской Олимпиады спортсменка объявила, что приостанавливает карьеру ради рождения ребенка.

Популярный комментатор Дмитрий Губерниев уже связал уход Акимовой из спорта и массовое нарушение антидопинговых правил в Чувашии, написав в своем инстаграме:

«РУСАДА молвит: 33 спортсмена из Чувашии подозреваются в нарушении антидопинговых правил. Среди них два биатлониста. Таня, это же не ты?»

В комментариях под этой записью пользователи соцсети поспешили оправдать Акимову, заявив, что скорости, которые демонстрируют российские биатлонисты, не предполагают наличия допинга. Сама спортсменка пока ничего не ответила на этот выпад Губерниева.

Однако, как уже упоминалось, претензии у РУСАДА есть не только к спортсменам.

В агентстве отметили, что еще в 2017 году у них вызвал подозрения один из врачей, входящий в команду чувашского атлета.

Соответствующая информация даже была направлена в правоохранительные органы, поскольку статьей 230.2 Уголовного кодекса России предусмотрено наказание за использование в отношении спортсмена субстанций или методов, запрещенных в спорте.

За это можно получить штраф до 1 млн рублей с лишением права занимать определенные должности или заниматься деятельностью в спорте на срок до четырех лет. Более того, осужденный может быть наказан даже ограничением свободы до двух лет.

Однако тогда, в 2017 году, дело в отношении подозрительного врача было быстро закрыто, поскольку полиция не нашла в его действиях состава преступления.

Впрочем, РУСАДА на этом не остановилось и обратилось за помощью к депутатам Госдумы, которые были инициаторами принятия закона об уголовной ответственности за склонение к допингу. Те направили в прокуратуру Чувашии депутатский запрос и попросили уточнить, на каком основании дело было закрыто.

После этого правоохранительные органы возобновили расследование, однако вскоре вновь его закрыли — причем по крайне необычной причине, как утверждается на официальном сайте РУСАДА.

«Основанием для такого решения послужил тот факт, что по представленным медицинским учреждением документам спортивный врач не была информирована, так как была в отпуске и ей не сообщили, что использование запрещенного метода в спорте может привлечь к уголовной ответственности.

Указанный врач на протяжении нескольких лет является спортивным врачом и обязана быть не только официально ознакомленной, но и соблюдать антидопинговые правила», — говорится в заявлении агентства.

Судя по всему, подозреваемый медик так до сих пор и не наказан, и этой репликой РУСАДА лишь выразило свое негодование происходящим.

И агентство вполне можно понять. Одной из главных задач РУСАДА на данный момент является восстановление чистого имени российского спорта на международной арене, восстановление Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в правах и участие сборной России в полном составе на летних Олимпийских играх в Токио — 2020.

Однако такое возможно только при появлении доверия к отечественным спортсменам и антидопинговым органам, чему постоянно мешают глупые проколы, происходящие чаще всего именно в легкой атлетике. Не исключено, что и оставшийся безнаказанным врач работал именно в этой сфере, как это делали ранее тренеры, отстраненные на десять лет за антидопинговые нарушения.

Так, агентство Reuters недавно опубликовало фото, на котором дисквалифицированный наставник Владимир Мохнев что-то объясняет легкоатлетам на стадионе.

В итоге Международная ассоциация легкоатлетических федераций в очередной раз продлила отстранение ВФЛА. Таким образом, до Игр остается всего год, а отечественные легкоатлеты до сих пор не знают, пустят ли их туда под российским флагом и пустят ли вообще.

Еще один врач, который нарушил антидопинговые правила, но не был привлечен к ответственности, потому что «был в отпуске и не знал», тоже когда-нибудь может стать причиной продления санкций.

Очевидно, что к таким выводам пришел и известный немецкий журналист Хайо Зеппельт, снявший несколько фильмов о допинге в России и спровоцировавший тем самым расследования Всемирного антидопингового агентства (WADA) и последовавшее отстранение ВФЛА.

«33 российских атлета под подозрением в употреблении допинга. Расследование опубликовано РУСАДА. Интересное развитие ситуации. О чем это говорит?

Во-первых, допинговая культура никуда не исчезла. Во-вторых, чтобы появилось доверие, нужно правильно обозначить проблему и предпринять серьезные меры по ее решению»,

— написал Зеппельт в своем твиттере.

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