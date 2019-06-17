«Трогал в интимных местах»: тренера-педофила осудят за насилие

Очередной громкий скандал с участием тренера и его несовершеннолетних подопечных возник в мире спорта. На этот раз в изнасиловании обвиняется 52-летний наставник, который преподает в одной из подмосковных школ олимпийского резерва. Как сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на источники в Следственном комитете России (СКР), речь идет о тренере, специализирующемся на легкой атлетике.

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Отмечается, что заявление на специалиста подала мать восьмилетней спортсменки. По ее словам, девочка в последнее время стала часто задерживаться после секции. При этом сама спортсменка ни на что ранее не жаловалась.

15 июня мать девочки, которая работает воспитательницей в детском саду, в очередной раз пришла за своей дочерью и обратила внимание на то, что та вновь вышла из спортивного зала последней, задержавшись на некоторое время. После настойчивых расспросов спортсменка расплакалась и призналась, что

тренер заставлял ее оставаться в его кабинете, раздевал и трогал в интимных местах.

Также та призналась, что наставник часто поднимал ее на руки и прижимался к ней своими обнаженными гениталиями. Узнав об этом, мать спортсменки подала заявление в полицию. Наставника оперативно задержали. Следствие возбудило против него уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера».

Сама пострадавшая является ученицей третьего класса. Отмечается, что девочка растет в неполной семье, а также имеет положительную характеристику в школе. Преподаватели спортсменки отмечают ее активность и хорошую успеваемость. Высказывался о пострадавшей и сам тренер, обвиняемый в сексуальных домогательствах. Так, по словам матери потерпевшей, он часто звонил ей и предрекал спортсменке большое будущее и успехи в карьере, выделяя при этом свою тренерскую роль.

Имя девочки не раскрывается, однако известно, что она, помимо бега, также занималась танцами. Не называется личность и задержанного по подозрению в насилии тренера. По информации источника, 52-летний специалист сам, будучи спортсменом, специализировался на беге и имеет звание мастера спорта. По завершении карьеры тренер стал преподавать в детско-юношеских школах в Свердловской области, после чего переехал в Москву.

Отмечается, что с прошлого места работы ему дали хорошую характеристику, с которой он сумел устроиться в подмосковную школу олимпийского резерва, где на протяжении длительного времени преподавал в младшей группе детей. Причем подопечных он подбирал самостоятельно.

Данный эпизод является далеко не единственным. Одним из самых известных за последнее время случаев с изнасилованием стал арест бывшего врача национальной сборной США по спортивной гимнастике Ларри Нассара. В январе 2018 года 54-летний медик был осужден за растление несовершеннолетних спортсменок и приговорен к 175 годам тюремного заключения.

В деле Нассара было установлено, что специалист изнасиловал более 140 юных легкоатлеток, среди которых оказались олимпийские чемпионки Симона Байлс, Александра Райсман, Габриэлла Дуглас и Маккайла Марони. Спортсменки публично признались, что стали жертвами врача, обвинив его в педофилии.

Помимо эпизодов с сексуальными домогательствами Нассар был осужден за хранение детской порнографии у себя дома. Арест врача в свою очередь повлек за собой серьезные изменения в американском спорте. Так, пост вице-президента американской Федерации гимнастики была вынуждена покинуть Ронда Фейн, отметившая необходимость провести «масштабную реорганизацию для улучшения условий работы и безопасности спортсменов». После в отставку подала глава федерации спортивной гимнастики страны Керри Перри.

Еще один инцидент также был зафиксирован в США. Ричард Штраус, работавший врачом в университете штата Огайо, на протяжении двадцати лет домогался до более чем 150-ти несовершеннолетних спортсменов.

По данным следствия, медик подвергал насилию своих подопечных в раздевалке, а также душевых комнатах, где прикасался к интимным местам юных атлетов под предлогом медицинского обследования.

Сам Штраус умер в 2005 году в 67-летнем возрасте. Однако публичные обвинения в насилии с его стороны повлекли за собой многочисленные судебные иски от жертв в адрес университета, который понес большие финансовые убытки.

Шокировала заявлениями об изнасиловании со стороны своего тренера и двукратная олимпийская чемпионка по шорт-треку из Южной Кореи Сим Сок Хи. В январе этого года она призналась, что ее наставник Чо Чже Бом на протяжении длительного периода домогался до нее. По ее словам, насильственные действия начались, когда она в семилетнем возрасте начинала свою карьеру в шорт-треке.

Помимо сексуальных домогательств кореянка пожаловалась и на избиения со стороны своего наставника. За месяц до Олимпийских игр в Пхенчхане Сим Сок Хи явилась в больницу, где ей диагностировали множественные ушибы.

В итоге Чо Чже Бом был пожизненно отстранен от тренерской деятельности, а также предварительно осужден на десять месяцев. В его отношении ведется расследование.

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