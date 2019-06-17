Убийство матери давит? Почему молчит изрезанный сын Соколова

Старший сын знаменитого российского хоккейного голкипера Максима Соколова пришел в себя в больнице, однако пока не может давать показаний по поводу убийства матери, так как находится в тяжелом состоянии, сообщил телеканал РЕН ТВ.

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18-летний Максим Соколов-младший был несколько дней назад госпитализирован в критическом состоянии с ножевыми ранениями и на данный момент по-прежнему остается в больнице.

Полиции пришлось отложить допросы и все следственные действия с его участием, так как по состоянию здоровья молодому человеку сейчас противопоказано любое общение.

Драма в семье бывшего голкипера сборной России по хоккею разыгралась 13 июня, когда в доме в поселке Романовка в Ленинградской области, где проживала семья, было обнаружено с множественными ножевыми ранениями тело Ирины Соколовой, супруги Соколова-старшего и матери его детей.

Поначалу именно старший сын хоккеиста, также занимающийся этим видом спорта и играющий на позиции вратаря за СКА-1946 в Молодежной хоккейной лиге, считался главным подозреваемым по делу.

Полиция предполагала, что Максим Соколов-младший, которого в израненном состоянии обнаружили рядом с телом матери, зарезал ее и получил раны вследствие борьбы.

Однако немного позднее по данному делу был задержан 15-летний младший брат Максима — Арсений Соколов.

По словам Арсения, около 13 часов в его комнату на втором этаже коттеджа зашел старший брат Максим с кухонным ножом в руках. Брат сначала стал его душить, а потом попытался ударить ножом, сообщил телеграм-канал «Mash на Мойке».

Арсений выбил нож ногой и побежал к соседям. Вместе с одним из них он пошел обратно, сперва взяв у него дома два ножа. Там они нашли мертвую Ирину Соколову. Арсений потерял контроль и ударил брата в грудь и в шею.

По словам младшего брата, Максим неделю назад говорил о ритуальном убийстве — себя и всей семьи.

Однако следователям показания молодого человека показались неубедительными, и 14 июня Арсений был задержан по подозрению в убийстве матери и нанесении тяжких телесных повреждений старшему брату.

«По подозрению в совершении преступления следователем СКР в процессуальном порядке задержан 15-летний сын погибшей женщины. Молодой человек допрошен в качестве несовершеннолетнего подозреваемого, в ходе допроса он подробно изложил свою версию событий», – говорилось в заявлении Следственного комитета России.

В пользу отличной от представленной младшим братом версии происшествия говорит то, что младшего сына Соколова большинство знакомых характеризуют как проблемного ребенка. Из-за трудностей с дисциплиной родители даже перевели его на домашнее обучение. Об этом еще до трагедии говорил Соколов-старший, который, по своим же словам, мало времени посвящал воспитанию детей.

15 июня стало известно, что по ходатайству Следственного комитета суд продлил содержание Арсения Соколова под стражей на 72 часа.

«На допросах младший из сыновей путался в показаниях, давал очень противоречивую информацию. Поэтому он задержан по подозрению в убийстве. Пока старший брат Максим находится в тяжелом состоянии, его допросить невозможно, поэтому, возможно, младший решил переложить вину на него»,

— сказал представитель правоохранительных органов в анонимной беседе.

18-летний Максим, получивший ножевые ранения в область груди и шеи, был госпитализирован в тяжелом состоянии и доставлен в реанимацию, однако сейчас он уже пришел в себя. По решению консилиума врачей молодого человека можно транспортировать в другую больницу, однако специалисты не видят в этом необходимости.

Ранее сообщалось, что вратарь молодежной команды СКА все-таки провел короткую беседу со следователем, на которой давал ответы кивком головы. Однако удалось ли следователям узнать что-то новое, пока неясно.

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