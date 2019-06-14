Мусорщик из трейлерного парка: с кем подерется Хабиб

Американская мечта

Порье является одним из многочисленных примеров, когда молодые люди идут драться ради выживания. Он родился в маленьком городе Лафейетт (штат Луизиана), где жил в трейлерном парке и не имел возможности зарабатывать приличные деньги, чтобы содержать себя и свою семью. Чаще всего он искал различные малооплачиваемые подработки.

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Например, собирал алюминиевые банки и орехи. А в свободное время участвовал в любительских региональных турнирах.

Поняв, что шансов стать профессиональным бойцом дома у него нет, Порье переехал в Южную Флориду. И если изначально он тренировался в зале Gladiators Academy в Луизиане, то в новом городе сразу перешел в именитую команду American Top Team.

«Мой первый поединок прошел в 2007 году. Я был рожден бойцом. Поначалу я присматривался к боксу, пока не узнал, что могу найти тренировки по ММА в своем городе. Однажды я сходил в тот зал, чтобы заценить его, и так я попался на крючок — я попросту влюбился в этот спорт», — говорит Порье.

Больше Дастину не приходилось рыться по мусоркам и сдавать банки. Он получил черный пояс по бразильскому джиу-джитсу и стал принимать участие в более-менее крупных соревнованиях.

Однако его история началась именно с Луизианы и счастливой находки единственного приличного зала, где он и начал путь своего становления. Это не типичный случай того же Деррика Льюиса, который избивал всех со злости после тюрьмы. Порье хотел стать бойцом, а потом уже богачом, что у него и получилось сделать.

Он уже проигрывал Макгрегору

Порье сравнительно молодой боец — ему всего 30 лет, но в его биографии огромное количество ярких эпизодов. Дебютировал американец в UFC в 2011 году, однако выступал он тогда в более тяжелой категории — в полулегком дивизионе. Он шел на серии из трех побед, одолев даже будущего чемпиона Макса Холлоуэйя, а также вышел на поединок претендентов против известного бойца из Кореи Чон Чхан Сона.

Однако в равном бою, который многие издания впоследствии признавали лучшим поединком турнира, Дастин был задушен Корейским зомби.

В 2014-м Порье получил бой с грозным по тем временам Конором Макгрегором. Ирландец финишировал Дастина, который до этого ни разу в жизни не бывал в нокауте, уже на второй минуте боя. Этот поединок тоже был во многом претендентским, как стало известно позднее.

После этого Макгрегор одолел Денниса Зифера и Чеда Мендеса и завоевал временный титул, а позднее победил Жозе Алду и взял пояс в полулегком весе, став двойным чемпионом. Порье же принял окончательное решение перейти в легкий дивизион.

В этой весовой категории дела пошли значительно лучше. Американец одержал четыре победы подряд, включая одну в промежуточном весе. Правда, первый же серьезный соперник — Майкл Джонсон — нокаутировал его, однако Порье практически сразу закрыл это поражение яркой победой над Джином Миллером, после чего ему вновь стали давать сильных оппонентов.

Первым из таких стал экс-чемпион Эдди Альварес. Бой был признан несостоявшимся из-за того, что Альварес нанес Порье несколько запрещенных ударов. А дальше у Дастина дела пошли в гору: после трех побед подряд — над Энтони Петтисом, Джастином Гейджи и Альваресом, — в которых он еще и взял три бонуса, Порье получил право побороться за титул временного чемпиона UFC в легком весе, пока Нурмагомедов отбывал дисквалификацию.

Его соперником стал хозяин полулегкого дивизиона Холлоуэй, которому многие пророчили быструю победу. Однако, будучи более габаритным бойцом, Порье второй раз побил Благословенного (прозвище Холлоуэйя) и стал временным чемпионом.

Почему Бриллиант?

Свое необычное прозвище Порье получил еще в самом начале карьеры. Так получилось, что он дрался с малоизвестными соперниками, но делал это эффектно. На одном из турниров он за два дня победил трех бойцов. Дастин создавал впечатление умного и многообещающего спортсмена, поэтому его одноклубник Тим Крёдер прозвал Порье The Diamond (в переводе — Бриллиант). Подразумевается, что о Порье говорили и думали как об особенном, потому что переносное значение слова diamond — это гений.

Прозвище Порье полностью характеризует его стиль.

Несмотря на базу классического борца, Дастин отличается хорошей ударной техникой, а его бои чаще всего заканчиваются нокаутами или фирменными приемами. За всю карьеру он провел 31 поединок на профессиональном уровне, одержал 25 побед и потерпел пять поражений, а еще один бой был признан несостоявшимся.

Дастин — один из самых миролюбивых бойцов в ростере UFC, где практически каждый попадал в скандальные истории. И во многом поэтому он так долго шел к своему титульному поединку. В этом плане его можно сравнивать с Хабибом, которому приходилось делать больше, чем другим бойцам, чтобы получить шанс на пояс.

Даже дуэль взглядов во время пресс-конференции Нурмагомедова и Порье стала едва ли не самой спокойной в истории. К этому поединку, что не так часто бывает в UFC, исключительно высок спортивный интерес, но не медийный.

«У меня есть вера в себя и немного безумия. Все данные, чтобы стать чемпионом, у меня тоже присутствуют», — заверил Порье перед боем с Нурмагомедовым.

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