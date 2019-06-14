«Не убивай, я же люблю тебя»: страшная история хоккеиста СКА

Стали известны новые подробности трагедии в семье бывшего голкипера петербургского СКА и омского «Авангарда», а также сборной России по хоккею Максима Соколова, которая случилась 13 июня. В доме титулованного хоккеиста, ныне тренирующего молодежную команду «СКА-1946», был найден труп его жены Ирины, на теле которой были выявлены признаки насильственной смерти. По информации сотрудников Следственного комитета, женщине перерезали горло.

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По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье 105 часть 1 УК РФ («Убийство»), мера наказания за нарушение которой составляет от шести до 15 лет лишения свободы.

На месте убийства был также найден 18-летний парень — старший сын Максима Соколова и Ирины, которого также зовут Максим. Как утверждают в Следственном управлении СКР по Ленинградской области, на его теле также были обнаружены множественные ранения.

На данный момент он госпитализирован, его состояние оценивается как тяжелое. Как утверждает ФАН, старший сын Максима Соколова находится в реанимации Всеволожской клинической межрайонной больницы на аппарате искусственного дыхания.

Отмечается, что отец семейства на данный момент на связь не выходит и на телефонные звонки не отвечает. Его местонахождение также неизвестно. При этом 14 июня Следственный комитет объявил о задержании младшего сына Соколова.

«По подозрению в совершении преступления следователем СКР в процессуальном порядке задержан 15-летний сын погибшей женщины. Молодой человек допрошен в качестве несовершеннолетнего подозреваемого, в ходе допроса он подробно изложил свою версию событий», — говорится в заявлении.

Отмечается, что он будет проходить как подозреваемый по уголовному делу до окончания выполнения следственных действий и выяснения всех обстоятельств произошедшего. В ближайшее время будет проведена судебная экспертиза для выяснения деталей инцидента.

По информации «Комсомольской правды», которая ссылается на источник в СК, на допросе 15-летний подросток заявил, что расправу неожиданно начал его старший брат, который сначала зарезал мать, а затем напал и на него самого.

«Старший ребенок вошел в комнату к младшему брату после убийства матери и сказал, что убьет его. Он ответил ему: «Не надо, я же тебя люблю». В тот момент, как заявляет парень, он еще не знал, что мать мертва»,

— заявил источник.

При этом в «КП» подчеркнули, что следователи не уверены в достоверности показаний задержанного, который, по их мнению, «путался и давал очень противоречивую информацию».

В пользу 18-летнего юноши уже высказались его одноклубники по «СКА-1946» и одноклассники, охарактеризовав своего товарища как спокойного человека, не проявляющего агрессии к окружающим.

«В классе он был спокойный, дружелюбный, открытый, веселый, позитивный всегда был. Могу сказать, что он был веселым. Грубости, никакого хамства, ничего от него не было никогда. Со старшими он всегда вел себя уважительно», — приводит «Пятый канал» слова одноклассника старшего сына Максима Соколова.

Кроме того, ФАН со ссылкой на близких знакомых семьи Соколовых, утверждает, что главным подозреваемым в жестоком убийстве женщины является именно ее младший сын.

В частности, источник назвал задержанного проблемным ребенком, имеющего конфликтный характер, из-за которого он не имел близких друзей, а также не ладил со своим старшим братом.

«Сын Максима Соколова серьезно увлечен хоккеем, много читает и в целом очень интеллигентный и воспитанный мальчик. Поверить, что он мог причинить вред своей семье, не может никто из друзей и знакомых Соколовых», — говорится в сообщении.

Максим и Ирина Соколовы прожили в браке 20 лет. Оба их сына — родные. Отмечается, что в прошлом году их младший сын был переведен на домашнее обучение из-за проблем в школе. Также, по данным «КП», в последнее время отношения между Максимом и Ириной несколько ухудшились из-за высокой занятости мужа, который редко бывал дома.

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