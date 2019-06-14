15-летнего сына вратаря сборной РФ задержали за убийство матери. ОНЛАЙН

В распоряжении «Комсомольской правды» оказались данные, которые выдал 15-летний задержанный младший сын погибшей. В частности, он отметил, что его старший брат — Максим Соколов, играющий за «СКА-1946», напал на мать с ножом, а также хотел нанести ущерб и ему.

«Старший ребенок вошел в комнату к младшему брату после убийства матери и сказал, что убьет его. Он ответил ему: «Не надо, я же тебя люблю». В тот момент, как заявляет парень, он еще не знал, что мать мертва», — приводит слова источника из СК «КП».