15-летнего сына вратаря сборной РФ задержали за убийство матери. ОНЛАЙН

«Перерезал горло»: 15-летний сын вратаря сборной РФ убил мать? ОНЛАЙН

13 июня в доме бывшего вратаря петербургского СКА и сборной России по хоккею Максима Соколова обнаружен труп его жены Ирины. Следственный комитет уже задержал 15-летнего сына хоккеиста, который дает показания. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию трагического события.
Трансляция
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12:40

Однако, как утверждает «КП» со ссылкой на источника, следователи сомневаются в достоверности показаний задержанного.

«На допросах младший из сыновей путался в показания, давал очень противоречивую информацию», — говорится в сообщении.

12:30

Младший сын, который на данный момент задержан правоохранительными органами, по информации Mash, в момент инцидента, по его словам, лежал на диване в одной из комнат. Как заявил 15-летний подросток на допросе, старший брат начал его душить, а затем предпринял попытку ударить ножом. Сам же он отбился, перелез через забор и убежал к соседям, сообщив о случившимся.

12:20

Сам Максим Соколов комментариев по инциденту пока не давал. Отмечается, что на телефонные звонки муж погибшей не отвечает.

12:15

ФАН сообщает, что состояние госпитализированного старшего сына Максима Соколова ухудшается. «Прогноз очень плохой», — утверждает источник.

12:10

В распоряжении «Комсомольской правды» оказались данные, которые выдал 15-летний задержанный младший сын погибшей. В частности, он отметил, что его старший брат — Максим Соколов, играющий за «СКА-1946», напал на мать с ножом, а также хотел нанести ущерб и ему.

«Старший ребенок вошел в комнату к младшему брату после убийства матери и сказал, что убьет его. Он ответил ему: «Не надо, я же тебя люблю». В тот момент, как заявляет парень, он еще не знал, что мать мертва», — приводит слова источника из СК «КП».

12:05

Также сообщается, что по подозрению в совершении преступления следователем СКР задержан 15-летний сын погибшей женщины. В ходе допроса он изложил свою версию произошедшего.

В настоящее время по уголовному делу продолжается выполнение необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Решается вопрос о назначении по делу комплекса необходимых судебных экспертиз

12:00

В СУ СКР по Ленинградской области сообщают, что на месте инцидента был также найден 18-летний юноша с телесными повреждениями, который в тяжелом состоянии госпитализирован в медицинское учреждение.

11:55

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье 105 часть 1 УК РФ («Убийство»), мера наказания за нарушение которой составляет от шести до 15 лет лишения свободы.

11:51

Пресс-служба Следственного комитета уже выложила у себя на YouTube-канале видеозапись с места происшествия. На кадрах из частного дома в коттеджном поселке Новая Романовка видны окровавленные следы ног, а также брошенный окровавленный нож.

11:50

Здравствуйте, уважаемые читатели «Газеты.Ru». 13 июня в доме бывшего вратаря петербургского СКА и сборной России по хоккею Максима Соколова был обнаружен труп его жены Ирины. Мы следим за ситуации в режиме онлайн.