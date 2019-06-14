15-летнего сына вратаря сборной РФ задержали за убийство матери. ОНЛАЙН

Однако, как утверждает «КП» со ссылкой на источника, следователи сомневаются в достоверности показаний задержанного.
«На допросах младший из сыновей путался в показания, давал очень противоречивую информацию», — говорится в сообщении.
Младший сын, который на данный момент задержан правоохранительными органами, по информации Mash, в момент инцидента, по его словам, лежал на диване в одной из комнат. Как заявил 15-летний подросток на допросе, старший брат начал его душить, а затем предпринял попытку ударить ножом. Сам же он отбился, перелез через забор и убежал к соседям, сообщив о случившимся.
Сам Максим Соколов комментариев по инциденту пока не давал. Отмечается, что на телефонные звонки муж погибшей не отвечает.
ФАН сообщает, что состояние госпитализированного старшего сына Максима Соколова ухудшается. «Прогноз очень плохой», — утверждает источник.
В распоряжении «Комсомольской правды» оказались данные, которые выдал 15-летний задержанный младший сын погибшей. В частности, он отметил, что его старший брат — Максим Соколов, играющий за «СКА-1946», напал на мать с ножом, а также хотел нанести ущерб и ему.
«Старший ребенок вошел в комнату к младшему брату после убийства матери и сказал, что убьет его. Он ответил ему: «Не надо, я же тебя люблю». В тот момент, как заявляет парень, он еще не знал, что мать мертва», — приводит слова источника из СК «КП».
Также сообщается, что по подозрению в совершении преступления следователем СКР задержан 15-летний сын погибшей женщины. В ходе допроса он изложил свою версию произошедшего.
В настоящее время по уголовному делу продолжается выполнение необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Решается вопрос о назначении по делу комплекса необходимых судебных экспертиз
В СУ СКР по Ленинградской области сообщают, что на месте инцидента был также найден 18-летний юноша с телесными повреждениями, который в тяжелом состоянии госпитализирован в медицинское учреждение.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье 105 часть 1 УК РФ («Убийство»), мера наказания за нарушение которой составляет от шести до 15 лет лишения свободы.
Пресс-служба Следственного комитета уже выложила у себя на YouTube-канале видеозапись с места происшествия. На кадрах из частного дома в коттеджном поселке Новая Романовка видны окровавленные следы ног, а также брошенный окровавленный нож.
Здравствуйте, уважаемые читатели «Газеты.Ru». 13 июня в доме бывшего вратаря петербургского СКА и сборной России по хоккею Максима Соколова был обнаружен труп его жены Ирины. Мы следим за ситуации в режиме онлайн.