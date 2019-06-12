Нашли обнаженное тело: трагическая смерть звезды киберспорта

В Москве трагически скончалась молодая звезда киберспорта и покера Лилия Новикова, известная в мире онлайн-игр под именем Лия.

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По информации СМИ, смерть наступила 11 июня, когда девушка находилась в квартире на Кутузовском проспекте в собственной ванной. Ее родители в это время были за городом и несколько часов не могли дозвониться до дочери.

Предположив, что девушка просто крепко уснула, они попросили знакомую соседку на всякий случай заглянуть в квартиру. У женщины были ключи от жилища, поскольку она являлась старой подругой семьи. Именно она и узнала первой истинную причину молчания Лии:

девушка лежала в ванной — уже бездыханная. Она была раздета, но никаких признаков насилия на теле не было видно.

Соседка срочно вызвала «скорую помощь» и родственников погибшей. Вскоре к этому делу подключились и правоохранительные органы.

На сайте Главного следственного управления Следственного комитета (ГСУСК) Российской Федерации по Москве появилось сообщение о том, что в данный момент проводится доследственная проверка по данному инциденту, которая должна выявить все обстоятельства трагедии.

«При первичном осмотре на теле потерпевшей обнаружены следы электротравмы. Назначена судебно-медицинская экспертиза»,

— говорится в заявлении.

Судя по всему, основной версией происшествия на данный момент является удар током. Предполагается, что девушка могла погибнуть, когда сушила волосы. В случае плохой изоляции фена ток может пройти по телу, а мокрые волосы в данном случае делают ситуацию еще более опасной. Однако официального заключения по поводу причин трагедии пока нет.

16 июня Лии должно было исполниться 27 лет. Она не дожила до дня рождения пять дней.

В эту дату девушка планировала устроить общение со своими поклонниками на стриминговой платформе Twitch и разыграть множество призов.

«Итак, 16 июня, то есть в это воскресенье, будет мой день рождения! И что это значит? Это значит, что я всех вас приглашаю на него, чтобы отметить!» — гласила запись в официальной группе Новиковой «ВКонтакте».

Сейчас же на странице погибшей в этой соцсети закреплен пост, написанный ее молодым человеком Артуром.

«Ребят, напишу здесь, чтобы увидело максимальное количество народа.

Я просто в шоке от того, как преподносят смерть моего любимого человека, распространяют фейки и собирают деньги на помощь родителям.

Так вот, во-первых, никто не собирает деньги среди ее близких, — это все мошенники, пожалуйста, не ведитесь на этих жуликов.

Если семья будет нуждаться в средствах, вы увидите всю информацию здесь. Во-вторых, я попросил бы всех близких к Лии людей не давать интервью и комментариев по поводу ее смерти», — говорится в сообщении.

Также Артур добавил, что дата и место прощания с девушкой не будут объявлены для всех, несмотря на то что многие поклонники киберспортсменки хотели бы проводить ее в последний путь. Мать погибшей решила, что проститься с ней должны только близкие.

«Скорее всего, я запущу стрим (прямой эфир для общения с подписчиками. — «Газета.Ru») на канале Лии, где ее отец расскажет вам подробно о причинах. Простите за эмоции и орфографию, не каждый день твой любимый человек умирает», — так завершил свое обращение Артур.

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В комментариях к этой записи поклонники Лии продолжают высказывать свои соболезнования.

«Как хотелось бы, чтобы это не Артур вышел с ее странички, а сама Лия, и сказала, что это бред, — написал пользователь под именем Серега Белоглазов. — Ну не могу я поверить, что такого хорошего и светлого человечка, как Лия, больше нет. От ее улыбки и приколов всегда поднималось настроение. Я два года сидел на ее стримах. Для меня это сильная потеря, хоть мы и не были знакомы в жизни».

Помимо игры в покер на профессиональном уровне, Лия вела канал на Twitch и Youtube, где давала подписчикам советы по поводу карточных игр и дарила призы.

Пользователи порталов о покере отмечают, что благодаря успешной карьере в онлайн-играх она содержала своих родителей. Также отмечалось, что достичь таких больших высот в покере ей помог талант в математике — девушка закончила МГТУ имени Баумана.

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