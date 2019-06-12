Миллионер, отказавший UFC: бойца из Чечни арестовали в Польше

В польском в Ольштыне сотрудники Управления по борьбе с терроризмом задержали бойца смешанного стиля (MMA) Мамеда Халидова. Как стало известно MMAJunkie, спортсмен подозревается в незаконном ввозе в страну автомобилей класса люкс, который он мог приобрести в Чехии.

В доме Халидова силовики обнаружили четыре машины, номера которых совпадали с числящимися в угоне.

Реклама

О 38-летнем Халидове в широких кругах известно ровным счетом ничего, хотя резюме у него достаточно богатое. На профессиональном уровне уроженец Чечни провел 42 поединка, одержав 34 победы и потерпев шесть поражений, еще два боя закончились ничьей. В России о нем практически ничего не знают, но на это есть объективные причины.

Дело в том, что Халидов уехал из Грозного в Польшу еще в 1996-м, когда шла волна первой чеченской волны. Он отучился в Варминско-Мазурском университете, а в 2010 году получил гражданство.

Интересно, что первые два боя в карьере он проиграл. Однако практически сразу ему удалось закрыть эти поражения, после чего дела пошли в гору. В 2007-м Халидова подписала крупнейшая MMA-компания Польши – KSW. После удачных выступлений дома его пригласила на контракт американская компания EliteXC.

Там он, однако, успел провести лишь один бой из четыре запланированных, поскольку лига обанкротилась.

В 2009 году Халидов подписал соглашение с японским промоушеном «World Victory Road». Там он потерпел свое первое поражение за четыре года, однако в следующем бою одержал победу. В ранге чемпиона KSW его включали в топ-10 лучших бойцов мира, но все его поединки проходили преимущественно в Польше, поэтому широкого мирового признания он не добился. Защищая чемпионский пояс в 2016-м в бою против турка Азиза Караоглу, судьи по итогам трех раундов отдали победу Халидову.

Как и болельщики, Мамеду это показалось несправедливым, и после боя он жестами показывал, что именно Караоглу заслужил титул.

Дрался Мамед, правда, и в российской лиге. В 2017-м промоушен ACB (ныне ACA – «Газета.Ru») пригласил Халидова выступить на турнире в Манчестере, где он эффектно нокаутировал Люка Барнатта. После, однако, он вновь вернулся к выступлениям в KSW.

Жирную точку в карьере Халидова поставил поляк Томаш Наркун, который в далеком 2010-м бил даже Вячеслава Василевского. В марте прошлого года Наркун в третьем раунде задушил Мамеда, а реваншироваться Халидов не смог, уже в декабре вновь уступив Томашу решением судей.

После этого поединка Халидов объявил о завершении карьеры.

После задержания Халидова его спарринг-партнер Дмитрий Смоляков рассказал, что Мамед в свое время отказался от контракта с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC), сильнейшей лигой мира.

По словам Смолякова, в UFC предлагали Халидову гонорар в размере $800 тысяч. Это даже больше, чем получают главные звезды промоушена. Конор Макгрегор стал первым, кто получил в UFC больше $1 млн.

Однако поляку этот вариант был не слишком интересен потому, что, как сказал Смоляков, он и без того много зарабатывает, имея свой бизнес.

«Он долларовый миллионер, что там можно заработать на этих автомобилях? Их стоимость не такая высокая. Он занимается строительством, честным бизнесом, много чем другим, поэтому ему даже не интересно. И ресторанный бизнес, и строительный бизнес, и в аренду помещения сдаем», — рассказал Смоляков в интервью журналисту Александру Лютикову.

«В UFC он не пошел даже за $800 тысяч драться. Ему не интересно было. Мамед сказал: «Нет, $1,2 миллиона, тогда подерусь»,

— добавил Смоляков.

По мнению друга Мамедова, ничего особенного в ситуации с задержанием Халида ничего особенного не произошло. В ближайшее время, как он думает, поляка отпустят.

«Раздувают ситуацию вокруг этого, что якобы тут целый синдикат, конвейер автомобилей. Там претензии всего по четырем автомобилям и то каким-то смешным. У него в парке десять таких автомобилей, классом выше гораздо и по ним нет вопросов. Нормально все у него будет, завтра выйдет, просто поляки любят резонанс создавать. Все, что связано с Мамедом и его окружением они решают только путем… сперва примут, раскачают, потом поймут, что это воздух и отпускают», — заключил он.

С другими новостями, материалами и статистикой вы можете ознакомиться на странице бокса и ММА, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».