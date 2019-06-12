«В глазах темнело»: как Россия едва не оступилась с Кипром

Сборная России по футболу одержала третью победу кряду, одолев команду Кипра в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Встреча состоялась в Нижнем Новгороде и завершилась минимальной победой россиян – 1:0. Единственный гол на свой счет записал полузащитник Алексей Ионов.

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Главный тренер российский сборной Станислав Черчесов предполагал, что игра с киприотами простой не будет. По его словам, если бы команде удалось забить больше мячей, то вопрос победителя матча был бы закрыт раньше.

«Мы к каждой игре готовимся и изучаем соперника – знали, что будет непросто. Они организованная команда с хорошими игроками, да и побеждать Кипру было нужно, чтобы сохранить свои шансы на успешное выступление в группе. Если бы мы забивали, то игра бы сложилась полегче. А счет 1:0 – он скользкий, любой стандарт мог иной результат принести. Но три очка есть три очка. Этот сезон мы завершили на хорошей ноте»,

— приводит слова Черчесова «Чемпионат.com».

В предыдущей игре с командой Сан-Марино россияне девять раз поразили ворота соперника. Такое же изобилие моментов было и с Кипром, однако Черчесов признается, что игра сложилась труднее. При этом, как он добавил, сборная России не позволяла себе расслабиться.

«В вашем понимании финт хороший, а в нашем – плохой. Нужно было, чтобы все оказывалось своевременно. И даже сегодня мы довольно часто неправильно располагались при атаках. Но настрой был. Плохо, что не превратили моменты в голы.

Могу с уверенностью сказать, что если бы случился расслабон, то сегодня мы бы точно проиграли. Ничего такого не было.

Претензии я могу предъявить только себе. Им же я могу давать только требования», — подчеркнул специалист.

Многие болельщики из-за невзрачной игры сборной в атаке негативно высказывались о решении Черчесова оставить лучшего бомбардира Российской премьер-лиги (РПЛ) прошлого сезона Федора Чалова на скамейке запасных. Не появился форвард московского ЦСКА на поле и в игре против Сан-Марино, а в матче с Казахстаном вышел на замену лишь в концовке матча.

Черчесов, так или иначе, считает заслуженным нахождение Чалова в резерве. При этом, по его словам, между ними есть понимание по этому вопросу.

«Чалов сидел на скамейке запасных, причем делал это заслуженно. Потому что мы видим, кто на сборах предпочтительнее смотрится. Вот с Казахстаном он выходил на поле, а теперь другая ситуация. Нужно смотреть не на то, кто хорошо сыграл несколько недель назад с «Крыльями Советов», а на состояние 11 и 14 июня.

Но мы рады, что Федя с нами, он адаптируется. Мы с ним после матча с Сан-Марино разговаривали полчасика, друг друга поняли. Еще раз, все данные у нас есть. Вот Баринов хорошо себя проявляет и поэтому на поле вышел, хоть и недавно с нами. Не потому что мне его татуировки нравятся, а потому что он заслуживал выйти на поле», — рассказал он.

Не удалось отметиться результативными действиями другому нападающему сборной России Артему Дзюбе, хотя команда играла преимущественно на него. Однако капитан доволен победой и не видит ничего страшного в том, что не удалось реализовать все созданные шансы.

«Было очень много моментов, выбрали хорошую тактику, большую работу проделали. Обидно, что не реализовали много моментов. С Сан-Марино все залетело, а тут вернулось немножко. Хороший матч, движение. К 65-й минуте, правда, встали. Радуюсь, что и киприоты встали вместе с нами. Тяжелая игра, но заслуженная победа. Должны были раньше все решать, но и вратарь кураж поймал, и мы не могли забить.

Сейчас хочется перевести дух. Последние 30 минут дались очень тяжело. У меня уже в глазах начало темнеть, все болит.

Главное, что три очка, идем дальше », — сказал Дзюба.

Благодаря этой победе Россия набрала девять очков и занимает второе место в турнирной таблице группы I. Отставание россиян от лидера группы, сборной Бельгии, составляет три очка. Кипр расположился на пятом месте.

Главный тренер команды киприотов Ран Бен-Шимон считает, что им противостояла «топ» сборная. Он считает, что для Кипра это поражение стало отличным опытом.

«Я горд своими футболистами.

Мы играли с суперкачественной командой. Россия — топ. Поверьте, я сидел на очень удобном месте, чтобы это рассмотреть.

Для нас играть в таком прекрасном городе, на таком стадионе, при таких болельщиков — это невероятный опыт. Ну а если говорить об игре, то было два разных тайма. В первом — нам сильно повезло. Во втором мы перестроились и сумели навязать борьбу, что было очень хорошо для нового поколения наших футболистов», — заявил он.

Сбой следующий матч сборная России проведет только 6 сентября. Это будет выездная встреча против команды Шотландии. А Кипр в этот же день сыграет с Казахстаном.

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