Его уже били россияне: кого кинули в клетку к Гассиеву

Российский боксер Мурат Гассиев в ближайшее время вернется на ринг и дебютирует в супертяжелом весе. Соперником Гассиева станет американец Джоуи Давейко. Как анонсировал в своем твиттере промоутер Эдди Хирн, бой состоится в техасском Арлингтоне 27 июля.

Всего на профессиональном ринге Гассиев провел 27 боев и одержал 26 побед (из них 19 — нокаутом).

Только в одном из них он потерпел поражение.

Неудачным для российского боксера стало противостояние с украинцем Александром Усиком. Поединок состоялся в июле прошлого года, который впоследствии прославил Усика.

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По его итогам украинец стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе. Победа принесла ему титулы чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Кроме того, украинец стал обладателем Кубка Мохаммеда Али и завоевал пояс чемпиона по версии авторитетного боксерского издания «The Ring».

Начало поединка проходило примерно в равной борьбе. После пропущенного попадания по печени Усик постепенно начал превосходить соперника. В третьем и четвертом раундах украинскому спортсмену удалось провести две отличных комбинации. И это было только начало.

Вскоре Александр Усик взвинтил темп и уверенно завладел инициативой. Он много атаковал. С десятого раунда дело шло к победе украинского спортсмена. Завершил этот бой Усик эффектной серией ударов. В финале поединка украинский спортсмен позволил себе немного покуражиться, а в конце боя спортсмены тепло поприветствовали друг друга.

На протяжении всего поединка Гассиев преимущественно целил сопернику в корпус. Попытки Мурата попасть Усику по печени в целом были неудачными. В девятом и десятом раундах он отметился хорошими попаданиями справа. Но особых дивидендов это ему не принесло. Мурат не мог доставить противнику особо серьезных проблем. В конце боя в действиях Гассиева была видна некоторая обреченность.

Так, лучший российский боксер во второй раз за пять лет лишился чемпионского титула и временно пропал.

Через год после первой неудачи в карьере Гассиев принял решение вернуться на ринг. Бой обещает быть интересным, ведь его соперник очень силен.

Главная фишка Давейко — быстрые нокауты.

За свои 29 лет Джоуи Давейко принял участие в 30 боях, 19 из них закончились для него победой. При этом в одиннадцати поединках американец нокаутировал своих соперников. Но тяга к форсированию поединков иногда играет против него самого: Давейко в своей карьере потерпел семь поражений. Еще четыре поединка завершились вничью.

Джоуи Давейко запомнился быстрыми и эффектными нокаутами. 28 августа 2015 года его соперником стал самоанский спортсмен Нату Висиниа. Это был боксер-нокаутер. Он превосходил Давейко в росте и в весе. Но это не помогло ему. В течение 75 секунд первого раунда Давейко послал Висиниу в нокаут. До конца этого боя соперник американца дважды побывал в нокдауне.

В то время Давейко одержал шесть эффектных побед. В тех встречах почти никто из соперников не продержался против Джоуи дольше первого раунда. Только один из семи тогдашних противников смог удачно провести бой с Давейко. Это был его соотечественник Амир Мансур. Своего предыдущего соперника он отправил в тяжелый нокаут, все ожидали зрелищного финиша, но в итоге зрители увидели много тактической борьбы. Бой включил в себя десять раундов. Боксеры пытались поймать друг друга на ошибке, Мансур немного превосходил противника. По итогам поединка победа была присуждена ему.

10 марта 2019 года Давейко уступил российскому спортсмену. Перспективный боксер Сергей Кузьмин с трудом одолел американца. Интересно, что после первой успешно проведенной половины боя россиянин получил травму пальца. Этим едва не воспользовался опытный американец. Однако постепенно Давейко выровнял ход поединка. Превозмогая боль, Кузьмин сохранил минимальное преимущество на карточках у судей.

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