«Никто не помог»: борца утопили в пруду на глазах у девушки

Стали известны новые подробности по нашумевшему делу о жестоком убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева, которое произошло в ночь с 7 на 8 июня в парке Южного Бутова.

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Пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета (ГСУСК) России по Москве сообщила, что были задержаны шестеро подозреваемых — все они являются мужчинами в возрасте от 23 до 29 лет. По информации СМИ, задержанные приехали в Москву на заработки.

В отношении предполагаемых убийц возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 Уголовного кодекса России (пункты «ж», «и») — «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений».

За такие действия можно получить тюремный срок от восьми до 20-ти лет, а в некоторых случаях и пожизненное заключение.

По версии следователей, столкновение подозреваемых с Чуевым произошло в парке на мосту. Хулиганы позволяли себе «грубую нецензурную брань и оскорбительно приставали к гражданам».

Спортсмен, который прогуливался в парке с девушкой, попытался урезонить мужчин, сделав им устное замечание. Между сторонами завязался конфликт. Шестеро парней накинулись на 34-летнего Чуева и нанесли ему «множественные удары руками и ногами в область головы и туловища».

В ходе потасовки обессиленный борец упал с моста в пруд вместе с кем-то из агрессоров, который после этого продолжил колотить его руками и ногами по голове.

Судя по всему, Чуев уже ничем не мог ответить.

«От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия», — сообщается в заявлении СК.

Также, по информации следствия,

после расправы над Чуевым хулиганы накинулись и на его девушку.

Досталось и нескольким прохожим, которые находились неподалеку. После этого компания скрылась с места происшествия, однако была задержана уже на следующий день.

Как сообщает РЕН ТВ, подозреваемые обедали в одном из торговых центров в том же районе.

«В рамках предварительного следствия будет дана правовая оценка всем действиям задержанных лиц и установлена роль каждого из них в совершении преступления», — говорится в сообщении Главного следственного управления.

В сети уже появилось видео допроса одного из подозреваемых.

«Мы гуляли в парке, сидели, пили пиво. Друг начал драку с Сергеем. Видел, как девушка упала.

Не знаю, ее ударили или просто толкнули», — говорит мужчина.

Следствие просит заключить подозреваемых под стражу на время расследования.

Ранее в СМИ сообщалось, что роковой конфликт начался из-за того, что Чуев заступился за беременную, к которой приставали хулиганы. Однако есть и другая версия происшествия. Так, одна из свидетельниц драки заявила, что никакой женщины в положении на мосту не было, а все началось из-за непотребных выражений хулиганов в сторону борца.

«Это был конфликт между Сергеем и компанией, — приводит слова женщины «Вечерняя Москва». — Они выкрикивали оскорбления в его адрес, в адрес его родных, на что Сергей и отреагировал. Это была провокация.

Когда завязалась драка, я, две женщины и два подростка, которые находились рядом, побежали на помощь. Больше никого вокруг в тот момент не было. Нам тоже досталось.

У меня на руке осталась гематома».

По словам свидетельницы, Чуев сумел выкинуть одного из нападавших в пруд, однако затем еще пятеро молодых людей набросились на него и его девушку. После падения в воду борец какое-то время еще отбивался от двух нападавших, однако вскоре потерял сознание из-за удара ногой в голову.

«Когда я бежала спасать его девушку, то никто из нас не знал, что Сергей упал в воду. Если бы мы это увидели, возможно, он бы выжил.

Его девушка была вся избита, в шоковом состоянии, и не могла нам об этом сказать. Только потом она поняла, что Сергей так и не вышел из воды», — подытожила женщина.

Спутница погибшего, чье имя пока не называется, также выдвинула свою версию происшествия. По ее словам, никто из прохожих на самом деле не оказал существенной помощи во время потасовки.

«Сначала Сергей с одним подрался, потом еще двое на него напали, сшибли его в воду. Последний удар был с ноги. От него он и погиб, — цитирует женщину «360». —

Я шумела, я звала на помощь. Но даже когда Сергея вынули из воды, никто не пришел на помощь. Я начала реанимировать его, но это не помогло».

На странице Чуева «ВКонтакте» появилось много записей от пользователей соцсети, потрясенных этой трагедией:

«Вы — герой нашего времени. Вы — человек, который не подменял понятия ценностей», «Покойся с миром, мужчина», «Сережа, царствия тебе небесного. Добрый и светлый человечек...»

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Близкий друг убитого по имени Андрей рассказал о том, каким он был человеком.

«Спортом увлекался, был уравновешенный, никого в беде не оставлял, никогда в жизни не отказал ни в чем. Это брат был мой, считай. Проводил время в деревне, рассказывал, как спортом надо заниматься», — вспомнил мужчина.

О гибели Чуева высказался известный актер Гоша Куценко.

«В Москве в ночь на 8 июня был убит мастер спорта по греко-римской борьбе Сергей Чуев…

Ну что... Это уже становится повседневностью!!! С наступлением темноты на улицы не выходить. По паркам на гулять. И ни за кого больше не заступаться.

Соболезнования родным и близким. Сам борец. Светлая память благородному человеку...» — написал Куценко в инстаграме.

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