Драма в Казани: Горячкина уходит в отрыв

Времени «остановиться, оглянуться» у шахматисток на турнире претенденток в Казани практически нет: турнирное составлено таким образом, что сразу после седьмого тура последуют еще два и только потом очередной выходной день. Лишь сестры Анна и Мария Музычук из Украины смогут в восьмом туре перевести дух: они играют между собой, и не нужно быть Нострадамусом, чтобы предсказать очередную короткую ничью.

Правила, конечно, осуждают договорные ничьи, но при минимальном соблюдении норм приличия доказать наличие сговора не представляется возможным, а традиционная шахматная этика ничьи без игры (в отличие от «сплавов») не осуждает. Как говорится, кто сам так никогда не поступал в своей карьере, пусть первым бросит камень.

Пока девушки вместе с верными помощниками готовятся к началу второго круга, где в 8-10 турах россиянки должны будут переиграть между собой, попробуем подвести краткие промежуточные итоги.

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Стартовый отрезок очень мощно провела Нана Дзагнидзе, многолетний лидер женской сборной Грузии. После спокойной ничьей с Тань Чунъи 32-летняя шахматистка последовательно переиграла сестер Музычук и Валентину Гунину, причем последнюю – в разгромном стиле. Нана уже лет 15 находится в элите мировых шахмат, ее рекордный рейтинг приближался к отметке «2600», а это – недостижимая мечта для многих и многих гроссмейстеров-мужчин.

Затем она вышла замуж, родила детей, и эти перемены в жизни не могли не сказаться на спортивных результатах и рейтинге. Однако к турниру претенденток в Казани Дзагнидзе подготовилась отлично и играла поначалу так же здорово, как в лучших своих соревнованиях, пока не случились две осечки подряд.

Играя черными с Александрой Костенюк, Нана уверенно решила дебютные проблемы, а когда партия перешла в сложное окончание, начала уже, наверное, подумывать о перехвате инициативы. Но под цейтнот просмотрела красивую тактическую идею соперницы (а Костенюк вообще славится своим напором и изобретательностью), растерялась, отреагировала крайне неудачно, и ее позиция моментально развалилась.

Еще более обидным оказалось поражение в следующем туре от главной конкурентки Александры Горячкиной. У Дзагнидзе были белые фигуры, и она в своем фирменном позиционном стиле медленно и верно зажимала черных в их лагере. Пытаясь создать контратаку, Горячкина «дернулась» и, в конце концов, пропустила в свой тыл неприятельского ферзя. Казалось, еще чуть-чуть, и начнется «сбор урожая» черных пешек либо на ферзевом, либо на королевском фланге. Однако Саша вовремя перестроилась и ушла в глухую оборону, пытаясь максимально осложнить белым их задачу.

Похоже, Нана в какой-то момент потеряла терпение: она резко пошла вперед, хотя ей следовало продолжать перегруппировку сил перед решающим штурмом. Позиция обострилась, у черных появилась контригра. Испугавшись получить вечный шах, Дзагнидзе занялась профилактикой, но это промедление позволило черным фигурам удачно перестроиться.

Компьютер показывал, что шансы сторон уравнялись, но соперницы, конечно же, этого не знали, и грузинская шахматистка по инерции продолжала считать, что у нее огромный перевес. Нана пожертвовала фигуру за две пешки, после чего началась игра на три результата. Один неточный ход белых – и черный ферзь, томившийся в своем лагере, выскочил на свободу и начал создавать угрозы неприятельскому королю.

Стадию реализации Горячкина провела отлично, записав очередную исключительно важную «единичку» в таблицу. Но какой ценой далась эта победа! Когда после партии Сашу попросили поделиться впечатлениями, она ответила: «Не помню, что происходило в последний час игры. Руки трясутся…»

К счастью, после этого тура был выходной (они предусмотрены после каждых трех игровых дней), и шахматистки немного пришли в себя. Гостеприимные хозяева организовали интересную экскурсию, но на нее отправились лишь судьи, члены апелляционного комитета и журналисты. Участницы остались в гостинице – отсыпались, готовились. И в седьмом туре, завершавшем первый круг, вновь набросились друг на друга.

Раунд мог оказаться кровопролитным, однако после острейшей борьбы, где перевес переходил из рук в руки, три партии из четырех завершились вничью; лишь Валентина Гунина победила Тань Чжунъи и ушла с последнего места, отправив туда китаянку.

Что ж, впереди второй круг. Отрыв от соперниц у Александры Горячкиной, конечно, солидный, однако за семь туров может произойти еще все что угодно.

Чисто математически шансы на победу не потерял никто, а шахматистки в Казани собрались амбициозные, так что все будут биться до последнего.

Екатерина Лагно наверняка попытается взять реванш у лидера за поражение в первом круге, – а ведь на сей раз Катя будет играть белыми. Нана Дзагнидзе, прервав черную полосу, вполне может вновь заиграть так же напористо, как на старте. Сестры Музычук, очевидно, пришли в себя после провального старта, а класса им не занимать. Александра Костенюк рвется в рукопашную в каждом поединке, демонстрируя остроумные домашние заготовки. А от Вали Гуниной вообще можно ожидать чего угодно: эта яркая шахматистка под настроение способна выиграть сколько угодно партий подряд!

Положение после 7-го тура:

1. Александра Горячкина – 5,5 очков, 2-3. Нана Дзагнидзе, Екатерина Лагно – по 4, 4-7. Александра Костенюк, Мария Музычук, Анна Музычук, Валентина Гунина – по 3, 8. Тань Чжунъи – 2,5.

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