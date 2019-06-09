Забыть унижение от Альвареса: Головкин бьется с Роллсом. LIVE

Трансляция
С конца
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06:08
Ух ты! Роллс неплохо защищался, а в один момент взорвался и отвесил Геннадию прекрасную двоечку. Кто бы мог подумать, что андердог будет так действовать. Этот отрезок боя явно за ним.
06:05
Роллс пока выглядит напуганным мышонком. Собственно, так оно и есть. Но Головкин никуда не торопится и боксирует в свое удовольствие, меняет стойку, подстраивается под соперника. Под самый гонг попал GGG по печени сопернику.Первой раунд за казахстанцем.
06:03
Бой начался! Поехали!
06:02
Прозвучали гимны Казахстана и США. Через несколько минут начинаем.
06:00
Доброе утро, уважаемые любители бокса! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции боя между знаменитым казахстанцем Геннадием Головкиным и непобежденным канадцем Стивом Роллсом.