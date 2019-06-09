Кто выйдет на Хабиба: безумный Фергюсон бьется с Серроне. LIVE

Поразительно, но второй раунд проходит по тому же сценарию! Ривера проводит хорошие пять минут с плотными лоукиками и боковыми, но в конце падает в нокдаун. Джимми буквально выживает сейчас в клетке.
Ривера очень хорош! Есть проблемы у Петра — россиянин никак не может пройти защитную стояку оппонента, каждый раз натыкаясь на жесткие контратаки Джимми. И какой конец раунда! Бронебойное попадание от Яна и нокдаун Риверы. Только окончание 5 минут спасло американца от поражения. Продолжаем.
А в октагон уже входит россиянин Петр Ян! Важнейший бой для нашего спортсмена — на всех парах рвущийся к титульному шансу No Mercу обязан побеждать Джимми Риверу.
Единогласным решением победу одерживает Благой Иванов. Победа андердога!
И снова равный отрезок боя... Тяжело будет судьям выбрать будет победителя, но получше все-таки смотрелся Иванов. Под конец боя послабее стали смотреться атлеты, кардио подкачало — сила ударов и футворк оставляли желать лучшего.
Вновь в стойке прошел раунд. Жесткие удары чередуются поддавливаниями друг друга в клинче. Не боятся рисковать спортсмены, и публике Чикаго это заметно нравится — равные пять минут в исполнении атлетов. Решающий раунд нас ждет.
Отличный раунд! Поначалу присматривались соперники друг к другу, но потом Иванов потряс оппонента и поединок стал проходить в ритме разменов! За Благоем первые пять минут остались.
Часть главных боев открывают Тай Туйваса, эксцентричный любитель пить из ботинка, и Благой Иванов. Три раунда. Поехали!
Стоит отметить, что турнир UFC 238 проходит на арене «United Center», Чикаго, США.
Позади остались бои прелимов, сейчас самое интересное! Основной кард, где каждый из пяти поединков видится шикарнейшей битвой — смотрим! Генри Сехудо — Марлон Мораес, Валентина Шевченко — Джессика Ай, Тони Фергюсон — Дональд Серроне, Джимми Ривера — Петр Ян, Тай Туйваса — Благой Иванов.
Доброе утро, уважаемые любители смешанных единоборств! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции турнира UFC 238.