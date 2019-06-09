Кто выйдет на Хабиба: безумный Фергюсон бьется с Серроне. LIVE

С кем будет драться Хабиб: UFC 238 Фергюсон — Серроне. ОНЛАЙН

В Чикаго проходит турнир UFC 238, в рамках которого разыгрываются два чемпионских пояса: Генри Сехудо борется с Марлоном Мораесом за титул в легчайшем весе, а Валентина Шевченко защищает звание чемпионки в наилегчайшем дивизионе в бою с Джессикой Ай. Также в этот вечер известный боец Тони Фергюсон встретится с Дональдом Серроне — победитель этого поединка с большой вероятностью получит бой с Хабибом Нурмагомедовым. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Трансляция
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06:06

Поразительно, но второй раунд проходит по тому же сценарию! Ривера проводит хорошие пять минут с плотными лоукиками и боковыми, но в конце падает в нокдаун. Джимми буквально выживает сейчас в клетке.

06:00

Ривера очень хорош! Есть проблемы у Петра — россиянин никак не может пройти защитную стояку оппонента, каждый раз натыкаясь на жесткие контратаки Джимми. И какой конец раунда! Бронебойное попадание от Яна и нокдаун Риверы. Только окончание 5 минут спасло американца от поражения. Продолжаем.

05:53

А в октагон уже входит россиянин Петр Ян! Важнейший бой для нашего спортсмена — на всех парах рвущийся к титульному шансу No Mercу обязан побеждать Джимми Риверу.

05:41

Единогласным решением победу одерживает Благой Иванов. Победа андердога!

05:40

И снова равный отрезок боя... Тяжело будет судьям выбрать будет победителя, но получше все-таки смотрелся Иванов. Под конец боя послабее стали смотреться атлеты, кардио подкачало — сила ударов и футворк оставляли желать лучшего.

05:35

Вновь в стойке прошел раунд. Жесткие удары чередуются поддавливаниями друг друга в клинче. Не боятся рисковать спортсмены, и публике Чикаго это заметно нравится — равные пять минут в исполнении атлетов. Решающий раунд нас ждет.

05:30

Отличный раунд! Поначалу присматривались соперники друг к другу, но потом Иванов потряс оппонента и поединок стал проходить в ритме разменов! За Благоем первые пять минут остались.

05:25

Часть главных боев открывают Тай Туйваса, эксцентричный любитель пить из ботинка, и Благой Иванов. Три раунда. Поехали!

05:20

Стоит отметить, что турнир UFC 238 проходит на арене «United Center», Чикаго, США.

05:10

Позади остались бои прелимов, сейчас самое интересное! Основной кард, где каждый из пяти поединков видится шикарнейшей битвой — смотрим! Генри Сехудо — Марлон Мораес, Валентина Шевченко — Джессика Ай, Тони Фергюсон — Дональд Серроне, Джимми Ривера — Петр Ян, Тай Туйваса — Благой Иванов.

05:00

Доброе утро, уважаемые любители смешанных единоборств! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции турнира UFC 238.