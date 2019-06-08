«Стали юбки снимать»: пойманы подозреваемые в убийстве борца

В Москве были задержаны предполагаемые убийцы мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева. Арест был произведен следователями и сотрудниками уголовного розыска при силовой поддержке Росгвардии.

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Подозреваемые были доставлены в следственный отдел, где в настоящее время проводятся действия с целью установить возможные мотивы их преступления, а также восстановить картину событий.

Об этом сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве Юлия Иванова, чьи слова приводит ТАСС.

По данным следствия, Чуев погиб в ночь с 7 на 8 июня. Прогуливаясь с девушкой по Южнобутовской улице, он встретил двух несовершеннолетних, которые обратились к борцу в поисках защиты — им не давали пройти дальше несколько агрессивно настроенных человек. Чуев решил вступиться за подростков, чем навлек на себя гнев распаленной компании.

Неизвестные атаковали спортсмена, в результате чего он получил серьезные травмы, упал в ближайший пруд и утонул. Нападавших было не менее трех человек.

Однако, по информации СМИ, Чуев защищал не двух подростков, а беременную женщину, к которой злоумышленники якобы приставали на мосту, задирая юбку и позволяя себе хамские высказывания в ее адрес.

«Ситуация была на мосту. Проходила девочка и шли вот эти вот. Стали ее хватать и еще что-то там, как-то юбки снимать… Мимо проходила пара, гуляли с собачкой. Мальчик увидел всю эту историю, развернулся и сказал им: «Что вы делаете?!». Что-то на таком уровне…» — приводит «Пятый канал» слова свидетельницы потасовки.

Женщина добавила, что преступники нанесли Чуеву сильные удары, после чего выкинули его в пруд и скрылись с места происшествия.

Девушка спортсмена пыталась вытащить его из воды самостоятельно, но не смогла этого сделать, а сам мужчина к тому моменту перестал совершать какие-либо движения.

Вскоре на крики его спутницы откликнулся случайный прохожий, которому все же удалось достать тело из пруда, но было уже поздно. Попытки оказать первую медицинскую помощь ни к чему не привели.

«Мы все его откачивали — приехала скорая, прибежал охранник. Школьники видели, как они убежали в метро», — рассказывала свидетельница.

Своими воспоминаниями о погибшем поделился его друг Сергей Поляков, с которым они были знакомы с детства. Мужчина отметил, что его товарищ всегда стремился восстановить справедливость и защитить слабых.

«Сергей был еще молодым, но в свои годы уже всего добился. Он меня приобщил к спорту, а также тренировал детей, — приводит слова Полякова «Звезда». — Он вообще был образцом для подражания и всегда стремился помогать людям.

В этой ситуации он заступился за девушку. Там сидели нетрезвые лица, которые хулиганили. К нему обратилась девушка с просьбой помочь пройти мимо них. Сергей помог, но ушел из жизни».

Поляков отметил, что погибший всегда умел доходчиво объяснить людям, что не стоит вести себя агрессивно, не используя при этом свои борцовские навыки и силу. Мужчина даже не может представить, что произошло на мосту и за что преступники напали на Чуева.

«Он всегда подходил к людям с улыбкой, разговаривал, и люди понимали. А что тут произошло, я даже не могу объяснить», — заявил Поляков.

Соседи безвременно ушедшего также подтвердили, что Чуев никогда не был склонен к разборкам и пытался решить все вопросы мирным путем. «Человек он был хороший. Был бы плохим — не стал бы заступаться», — заявили жители.

Консьерж дома Уткир Тураев отметил, что Чуев даже не вступал в споры.

«Он хорошим человеком был. Ни с кем не спорил. Жил один, законной жены не было, но в последнее с одной девушкой жил. Работал, в выходные дни здесь бывал».

При этом в Федерации спортивной борьбы России об инциденте ничего не знали до недавнего времени.

«Любого человека жалко, но про такого человека, о котором вы говорите, я не слышал. Тем более чемпиона. В первый раз слышу. Если фамилия точная…» — приводит «Царьград» слова президента федерации Михаила Мамиашвили.

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