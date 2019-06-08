Заступился за беременную: борца зверски избили и утопили

Сергей Чуев, мастер спорта по греко-римской борьбе, трагически погиб в Москве. Как сообщает телеканал РЕН ТВ, компания из трех молодых людей в ночь на 8 июня жестоко избила спортсмена, а когда он потерял сознание, то злоумышленники выкинули его обездвиженное тело в пруд в районе Южнобутовской улицы столицы и продолжили наносить удары в область головы, пока он не ушел под воду и скончался. С места преступления хулиганы скрылись.

Известно, что причиной конфликта стало замечание, которое Чуев сделал шумной компании. Уточняется, что хулиганы приставали на улице к беременной женщины, а спортсмен заступился за нее.

В отношении преступников возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Сейчас правоохранительные органы устанавливают личности убийц и ведут их поиск.

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«Следственными органами ГСУ СК России по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами «ж», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений»). По данным следствия, в ночь с 7 на 8 июня вблизи пруда на территории парка по ул. Южнобутовская в Москве обнаружено тело мужчины 1985 г. рождения с признаками насильственной смерти», — приводит слова старшего помощника главы Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по столице Юлии Ивановой Агентство городских новостей «Москва».

Сергею Чуеву было 34 года.

Известные спортсмены часто становятся жертвами жестоких преступлений. Так, в апреле этого года в Бразилии произошло жестокое убийство бывшего бойцы смешанных единоборств (MMA) Родриго Гойано де Лимы. Спортсмен, выступавший в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) и проведший на профессиональном уровне 13 поединков (девять побед, одна ничья, два поражения), в машине такси по неизвестным причинам вступил в конфликт с водителем. 27-летний Родриго после словесной перепалки вышел из автомобиля, после чего таксист сбил его и переехал, скрывшись с места преступления. От полученных травм бразилец скончался.

Главным подозреваемым стал таксист Джефферсон Роджер Масиэль Барата. Спустя некоторое время мужчина была задержан правоохранительными органами.

Также известны случаи, когда убивают не только спортсменов, но и их наставников. В ночь с 17 на 18 апреля в городе Белогорск Амурской области было совершено зверское убийство молодого тренера по карате. Мужчина, которому было 25 лет, закрывал двери спорткомплекса, в котором работал, когда к нему подошел злоумышленник и напал с ножом со спины. С несколькими колото-резаными ранами тренер был доставлен в реанимацию, однако врачам спасти его не удалось. По подозрению в убийстве практически сразу был задержан 17-летний подросток, который вполне мог быть учеником погибшего.

Еще один страшный случай произошел на Дальнем Востоке два года назад. В ходе уличной драки экс-боец MMA Анар Алияр Оглы Аллахверанов убил чемпиона России и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчева. 32-летний спортсмен получил черепно-мозговую травму и скончался в реанимации.

Его убийца получил 18 лет колонии строго режима. Кроме того, по факту инцидента были осуждены несколько сотрудников Росгвардии, прибывшие на место преступления и не попытавшиеся предотвратить конфликт, наблюдая за происходящим из машины.

Одного из них приговорили к трем годам и трем месяцам лишения свободы, а также наложили запрет на работу в органах в течение трех лет. Другого преступника заключили под стражу на два года и восемь месяцев, и он также не сможет работать в своей области два с половиной года. Отбывают наказание росгвардейцы в колонии-поселении.

Убийство Драчева получило широкий общественный резонанс, а судебные мероприятия проводились до недавних пор, когда месяц назад приговор подсудимым вступил в силу, а их апелляции были отклонены.

В феврале 2018-го было совершено убийство российского боксера Александра Костромина. Тело спортсмена было обнаружено вечером 7 февраля с огнестрельными ранениями в подъезде его дома в Белгороде. По версии следователей, боксер заходил в подъезд, когда неизвестный выстрелил ему в спину и скрылся с места преступления на машине отечественной марки. От полученных ранений спортсмен скончался. 29-летний Костромин выступал в полутяжелой весовой категории и провел на профессиональном уровне три поединка, все – выиграл. У него остались жена и пятилетний сын.

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