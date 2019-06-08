«Команды ждет крах»: Россию выгоняют из Лиги чемпионов

В европейском футболе могут произойти серьезные изменения из-за задуманных Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Ассоциацией европейских клубов (ECA) реформ. У реорганизации Лиги чемпионов, которая будет выгодна топ-клубам, существует много противников. В прошлом месяце представители 224 клубов, включая российские «Рубин» и «Локомотив», собрались в Мадриде, обсудив и признав, что реформа станет губительной для футбола.

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Официальный представитель чемпионата Испании в России Даниэль Серехидо не стал разглашать подробности встречи, однако признал: все клубы выступили категорически против изменения регламента в Лиге чемпионов. По его словам, новый формат, сторонниками которого являются гранды, может оказаться катастрофой для «маленьких» клубов. Увеличении матчей в Лиге чемпионов позволит существенно поднять цены на права трансляций, но при этом пакет национальных первенств подешевеет.

«И эти деньги пойдут в крупные клубы. Все это действительно фантастическое укрепление бюджетов топ-клубов. Но команды с небольшим бюджетом в таком случае ждет крах»,

— приводит слова Серехидо газета «Известия».

Напомним, что УЕФА представил проект нового формата Лиги чемпионов в мае. В основном турнире по-прежнему останутся 32 команды, а наибольшие изменения коснуться группового этапа соревнований: планируется сократить количество групп до четырех, но увеличить количество участников каждой из них до восьми команд. Это позволит значительно приумножить число матчей, проводимых в еврокубках.

Сейчас на групповом этапе каждый клуб играет по шесть матчей (три дома и три на выезде), а при новой схеме их количество увеличится до 14. Таким образом, УЕФА придется также переработать календарь проведения турнира. Как отметил Серехидо, это будет на руку топ-клубам.

Еще одним большим поводом для разногласий стало то, что топ-пять команд из каждой группы автоматически квалифицируются в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Фактически в турнире каждый год может появляться не более восьми новых команд. Это значит, что шансов на попадание в турнир и возможности заработать будут практически лишены клубы с низким коэффициентом УЕФА.

«В плюсе будут только гранды чемпионатов Испании, Италии, Франции, Германии и Франции. Те чемпионаты, у которых более низкий коэффициент УЕФА, например Россия, могут оказаться почти полностью исключены из новой Лиги чемпионов. Все просто», — пояснил Серехидо.

Новая схема проведения Лиги чемпионов, которую планируют реализовать к 2024 году, станет мощнейшим ударом по национальным первенствам. В первую очередь будет полностью перекроен календарь, поскольку количество матчей в еврокубке увеличится аж на 122 матча. Сама же ЛЧ превратится в соревнование для богатых, а маленькие клубы лишатся возможности зарабатывать, хотя и ECA обещает клубам-участникам нового турнира большие деньги. Но это, как утверждает Серехидо, нереально.

«Национальные чемпионаты — это основа футбола, и мы хотим защитить эту основу. Мы считаем, что изменения, предложенные УЕФА и ECA, угрожают структуре национальных лиг. Наше беспокойство вызвано тем, что создание закрытой Лиги чемпионов только для «лучших клубов» вызовет еще больший экономический разрыв между богатыми и бедными командами»,

— подчеркнул функционер.

На закрытом собрании несогласных пришли к мнению, что среди небольших команд Европы не хватает лидерства и единого мнения. Основную угрозу этого явления клубы видят в невозможности защищать команды с маленьким бюджетом при изменении формата Лиги чемпионов.

«Хотя изначально цель ECA заключалась в том, чтобы создать новую организацию для представления интересов небольших клубов. На собрании в Мадриде было принято решение, что управление профессиональным футболом необходимо изменить.

Нам нужна реструктуризация и создание системы, которая дает равный голос всем внутренним лигам.

Это может быть достигнуто путем коллективного диалога между всеми заинтересованными сторонами и УЕФА», — подчеркнул он.

В следующий раз члены ECA должны собраться в середине июня для подробного обсуждения возможного реформирования турнира. Процесс осуществления новой стратегии развития от УЕФА многие болельщики и эксперты считают практически необратимым, поскольку идею уже открыто поддержали некоторые топ-клубы.

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