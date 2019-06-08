«Команды ждет крах»: Россию выгоняют из Лиги чемпионов

Россию могут исключить из новой Лиги чемпионов

Российским клубам грозит исключение из Лиги чемпионов. Такой расклад, по словам официального представителя чемпионата Испании Даниэля Серехидо, возможен при реформировании турнира, которое задумал УЕФА. Это может произойти уже в 2024 году, когда изменения должны вступить в силу.

В европейском футболе могут произойти серьезные изменения из-за задуманных Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Ассоциацией европейских клубов (ECA) реформ. У реорганизации Лиги чемпионов, которая будет выгодна топ-клубам, существует много противников. В прошлом месяце представители 224 клубов, включая российские «Рубин» и «Локомотив», собрались в Мадриде, обсудив и признав, что реформа станет губительной для футбола.

Официальный представитель чемпионата Испании в России Даниэль Серехидо не стал разглашать подробности встречи, однако признал: все клубы выступили категорически против изменения регламента в Лиге чемпионов. По его словам, новый формат, сторонниками которого являются гранды, может оказаться катастрофой для «маленьких» клубов. Увеличении матчей в Лиге чемпионов позволит существенно поднять цены на права трансляций, но при этом пакет национальных первенств подешевеет.

«И эти деньги пойдут в крупные клубы. Все это действительно фантастическое укрепление бюджетов топ-клубов. Но команды с небольшим бюджетом в таком случае ждет крах»,

— приводит слова Серехидо газета «Известия».

Напомним, что УЕФА представил проект нового формата Лиги чемпионов в мае. В основном турнире по-прежнему останутся 32 команды, а наибольшие изменения коснуться группового этапа соревнований: планируется сократить количество групп до четырех, но увеличить количество участников каждой из них до восьми команд. Это позволит значительно приумножить число матчей, проводимых в еврокубках.

Сейчас на групповом этапе каждый клуб играет по шесть матчей (три дома и три на выезде), а при новой схеме их количество увеличится до 14. Таким образом, УЕФА придется также переработать календарь проведения турнира. Как отметил Серехидо, это будет на руку топ-клубам.
Еще одним большим поводом для разногласий стало то, что топ-пять команд из каждой группы автоматически квалифицируются в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Фактически в турнире каждый год может появляться не более восьми новых команд. Это значит, что шансов на попадание в турнир и возможности заработать будут практически лишены клубы с низким коэффициентом УЕФА.

«В плюсе будут только гранды чемпионатов Испании, Италии, Франции, Германии и Франции. Те чемпионаты, у которых более низкий коэффициент УЕФА, например Россия, могут оказаться почти полностью исключены из новой Лиги чемпионов. Все просто», — пояснил Серехидо.

Новая схема проведения Лиги чемпионов, которую планируют реализовать к 2024 году, станет мощнейшим ударом по национальным первенствам. В первую очередь будет полностью перекроен календарь, поскольку количество матчей в еврокубке увеличится аж на 122 матча. Сама же ЛЧ превратится в соревнование для богатых, а маленькие клубы лишатся возможности зарабатывать, хотя и ECA обещает клубам-участникам нового турнира большие деньги. Но это, как утверждает Серехидо, нереально.

«Национальные чемпионаты — это основа футбола, и мы хотим защитить эту основу. Мы считаем, что изменения, предложенные УЕФА и ECA, угрожают структуре национальных лиг. Наше беспокойство вызвано тем, что создание закрытой Лиги чемпионов только для «лучших клубов» вызовет еще больший экономический разрыв между богатыми и бедными командами»,

— подчеркнул функционер.

На закрытом собрании несогласных пришли к мнению, что среди небольших команд Европы не хватает лидерства и единого мнения. Основную угрозу этого явления клубы видят в невозможности защищать команды с маленьким бюджетом при изменении формата Лиги чемпионов.

«Хотя изначально цель ECA заключалась в том, чтобы создать новую организацию для представления интересов небольших клубов. На собрании в Мадриде было принято решение, что управление профессиональным футболом необходимо изменить.

Нам нужна реструктуризация и создание системы, которая дает равный голос всем внутренним лигам.

Это может быть достигнуто путем коллективного диалога между всеми заинтересованными сторонами и УЕФА», — подчеркнул он.

В следующий раз члены ECA должны собраться в середине июня для подробного обсуждения возможного реформирования турнира. Процесс осуществления новой стратегии развития от УЕФА многие болельщики и эксперты считают практически необратимым, поскольку идею уже открыто поддержали некоторые топ-клубы.

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