Прорыв или провал? К чему идет российский теннис

Хачанов за всех

Карен Хачанов, лучший из россиян на Открытом чемпионате Франции, дошел до четвертьфинала турнира, где в трех партиях был легко разбит прошлогодним финалистом и «принцем грунта» австрийцем Домиником Тимом.

Даже выступление самого Хачанова трудно назвать суперуспешным, не говоря уже обо всех российских теннисистах.

В основной сетке »Ролан Гаррос» выступали трое россиян, но прошедший квалификацию Андрей Ватутин был переигран в трех партиях в первом же раунде основной сетки получившим от организаторов wild-card французом Корентеном Муте — 4:6, 6:7, 4:6.

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Не смог пройти дальше первого матча и посеянный в Париже под 12-м номером Даниил Медведев. Он, как и полагается, выиграл два первых сета у француза Пьер-Юга Эрбера, но затем что-то пошло не так, и наш теннисист спустил три партии подряд — 6:4, 6:4, 3:6, 2:6, 5:7.

Хачанов, конечно, точно не разочаровал. Его путь в столице Франции вышел вполне пристойным, а победа над посеяным выше аргентинцем Хуаном Мартином дель Потро в третьем раунде в четырех сетах и вовсе является приличным достижением.

Обидно, что в четвертьфинале, перенесенном на один день из-за дождя, противопоставить что-либо Тиму не вышло. Но здесь важно понимать, что австриец на грунте уступает только Рафе Надалю, которому при этом способен навязать борьбу.

Наш третий представитель в мировой сотне Андрей Рублев на «Ролан Гаррос» вообще не выступил, объявив в начале мая, что из-за травмы правого запястья пропустит остаток грунтового сезона.

Трио прорыва

Вообще, от тройки Хачанов — Медведев — Рублев, в которой двум первым по 23 года, а их младшему товарищу 21, давно ждут больших свершений.

Эти ребята зарекомендовали себя одними из самых перспективных молодых теннисистов в АТР-туре, но пока не спешат оправдывать выданные им авансы.

Да, каждый из них периодически показывает отличный теннис и выдает хорошие результаты, но требуемая стабильность все не приходит.

Хачанов с Медведевым уже по-настоящему близки к десятке сильнейших и вполне могут оказаться там уже в нынешнем сезоне и на постоянной основе.

В активе Карена несколько отличных турниров в последнее время, победа над Джоном Изнером в Индиан-Уэллс и шикарный четвертьфинал против Рафы Надаля там же, где он уступил испанцу в обоих сетах только на тай-брейке.

Но тот же Хачанов имел в феврале серию из трех поражений подряд, а после Индиан-Уэллса проиграл еще четыре встречи кряду. С такой «стабильностью» рассчитывать на что-то серьезное сложно.

Медведев в 1/8 финала заставил понервничать Новака Джоковича, а затем и вовсе обыграл первую ракетку мира в Монте-Карло, где перед этим выбил еще и открытие сезона грека Стефаноса Циципаса.

Даниил обыгрывал в нынешнем сезоне многих сильных игроков, включая японца Кея Нисикори в полуфинале Барселоны, но и ему не хватает постоянства.

Перед «Ролан Гаррос» он на двух турнирах подряд проигрывал в первом раунде, и вот, во Франции случилось то же самое.

Рублева же замучили травмы. В прошлом году он так же пропускал половину грунтового сезона и турниры на траве, из-за чего упал с 35-го места в рейтинге в конец сотни, и теперь он, находясь на 77-й строчке, снова не играет как минимум до травы.

При совершенно очевидном выдающемся таланте у всех троих перспективных российских теннисистов каждый из них имеет проблемы со стабильностью и психологической устойчивостью, а эти два качества являются залогом больших и долгих карьер в данном виде спорта.

Пока до конца своих демонов ни Хачанов, ни Медведев, ни Рублев не победили. А сделать это придется, иначе ожидания так и останутся лишь ожиданиями.

Грусть у женщин

В женском туре у России ситуация иная. Здесь традиционно много спортсменок из нашей страны, вот только серьезных результатов никто не показывает.

Даже без в последние годы проводящей больше времени в лазарете, чем на корте Марии Шараповой до основной сетки второго «шлема» в году добрались 13 представительниц нашей страны, включая несколько теннисисток, преодолевших квалификационное сито.

Во второй раунд вышли только Вероника Кудерметова, Анастасия Потапова и Дарья Касаткина, а до третьего добрались прошедшая квалификацию Анна Блинкова и Екатерина Александрова, но обе там проиграли.

Впрочем, упрекать в чем-либо 20-летнюю Блинкову и 24-летнюю Александрову не приходится. Первая не только прошла три раунда отбора, но и выбила во втором круге опытную француженку Каролин Гарсию.

Вторая же и вовсе разбила двух достаточно известных теннисисток: румынку Микаэлу Бузарнеску в первом раунде и австралийку Саманту Стосур во втором.

Кто разочаровал, так имевшая 21-й номер посева Касаткина. В прошлом году она совершила прорыв и одно время намекала своими результатами, что может прописаться в топ-10.

В итоге этого не произошло, а молодая спортсменка, и так не обладающая сколь-нибудь сильным ударом, утратила еще и отличавшую ее стабильность.

Как итог — фиаско во втором раунде в Париже от пуэрто-риканки Моники Пуиг без каких-либо шансов (3:6, 1:6). И это на самом удобном для оборонительного стиля изматывающей соперниц Дарьи грунтовом покрытии...

Очевидно, что ждать каких-либо серьезных успехов в женском туре можно только от Шараповой, но для этого Мария должна наконец восстановиться от своих многочисленных повреждений, набрать форму и более-менее вернуться на привычный уровень.

До сих пор его она после полуторагодичной дисквалификации показывала только отрезками.

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