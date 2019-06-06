Призрак группы Мишина: кто ставит программы Туктамышевой

Тренировалась в группе Мишина

Карьера Татьяны Прокофьевой в фигурном катании прошла практически незаметно. В детстве родители отдали ее в группу Майи Беленькой. Именно у нее начинающая фигуристка обучилась всем основам: от вращений и хореографии до прыжковых элементов. После этого она не недолгое время ушла к Алле Пятовой, а затем стала тренироваться в группе Алексея Мишина. А точнее — с Татьяной Мишиной, супругой именитого специалиста.

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Однако успехов ни на юношеском, ни на взрослом Прокофьева не добилась.

Во многом на это повлияла тяга спортсменки к учебе. Так, она отучилась четыре года в институте, а, окончив его, забросила фигурное катание. После получения диплома фигуристка перешла в балет на льду.

Прокофьева около десяти лет отучилась в Мариинском и Михайловском театрах, где улучшила свое катание и усовершенствовала владение коньком. Как отмечала сама спортсменка, именно балет на льду во многом повлиял на ее развитие в хореографии.

Первые годы тренерства и знакомство с Мишиным

Как и большинство тренеров по фигурному катанию, Прокофьева начинала свой педагогический путь с работы в младших группах.

«Эпизодически я приходила на каток, помогала деткам, ставила программы. Помню, Кате Гербольдт мы сделали показательный номер. А в один прекрасный момент раздался звонок. Алексей Мишин как всегда был краток и конкретен. «Радиочик, — сказал он, — ты можешь подъехать? Через 40 минут жду на катке», — цитирует Прокофьеву пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Тогда же Алексей Мишин взял ее в свою группу. Как говорится, по старому знакомству. Сама Прокофьева позже неоднократно отмечала, что приглашение именитого тренера в свою группу сыграло огромную роль в ее карьере. При этом, по ее словам, тренером она себя никогда не считала.

«До сих пор не считаю себя тренером. Во всяком случае, не берусь так сказать о себе. Да, мне присвоили звание заслуженного тренера России. Это почетно. В то же время я осознаю, что высокая оценка моего труда стала возможна, благодаря работе в группе. На мой взгляд, я еще не полностью овладела тренерской профессией. Хотя Алексей Николаевич говорит, что я могу тренировать самостоятельно», — говорила Прокофьева.

Причем сама фигуристка в первое время, как она сама отмечала, сомневалась в целесообразности совместной работы с Алексеем Мишиным. Прокофьева боялась, что не сможет найти общего языка со звездными учениками, которые тренируются в группе знаменитого специалиста, однако окончательное решение было принято после вмешательства ее супруга, настоятельно порекомендовавшего воспользоваться появившимся шансом.

«Мой супруг рассудил так: «Таня, ты прошла театр. Тебе бояться нечего», — цитирует Прокофьеву пресс-служба ФФККР.

Сама Прокофьева утверждает, что и по сей день нисколько не пожалела, что приняла предложения Мишина, который, по ее словам, создает на тренировках наиболее благоприятную обстановку.

«Лично для меня созданная Мишиным система — неоспорима, потому что основы современной техники прыжков разработал и внедрил именно он. Можно говорить, что кто-то выше, лучше или хуже тренирует. Но он является автором и основоположником той системы, по которой сегодня работают многие тренеры», — заявила Прокофьева.

От Туктамышевой до Самодуровой

За все время работы Прокофьевой через ее «руки» прошли десятки учеников. Среди подопечных Татьяны Николаевны были, например, и Артур Дмитриев с Елизаветой Нугумановой.

Прокофьева и по сей день ставит хореографию Андрею Лазукину, а также действующей чемпионке Европы Софье Самодуровой чемпионке мира и континента Елизавете Туктамышевой. По мнению второй, к слову, Прокофьева является одной из лучших специалисток в своем деле в стране.

«Татьяна Николаевна Прокофьева – один из лучших хореографов России. Человек, научивший меня не просто жить в ритме танца, а слушать музыку и двигаться в ней. В очень многих фигуристов она вложила невероятное количество времени, жизненных сил, энергии, знаний. Но самое главное – стала для нас не просто хореографом, а большим другом.

Талант Татьяны Николаевны помогает мне долгие годы каждую программу превращать в высокое искусство на льду. Во время выступлений я буквально расцветаю, и улыбка сама появляется у меня на лице»,

– написала Туктамышева в своем инстаграме.

Как утверждает сама Прокофьева, добиваться успеха в своем поприще помог опыт, полученный во времена своей недолгой карьеры в фигурном катании. При этом, по ее словам, в своей работе она применяет лишь часть приемов и элементов, которым ее научили бывшие тренеры и хореографы.

«Я стараюсь не просто тупо повторять какие-то вещи. Мне интересно что-то сделать самой, приспособить, развить, понять. Не стоять и показывать группировку рук, к примеру, а переносить какие-то упражнения в зал, на паркет, и там отрабатывать. Зал – это основная подготовка ко льду. Техническая подготовка. Мне нравятся эти занятия, мне важно понимать, как подводить спортсмена к упражнениям, к исполнению элементов. Такая совместная работа дает толчок к развитию», — заявила Прокофьева.

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