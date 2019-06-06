Призрак группы Мишина: кто ставит программы Туктамышевой

Помощница Мишина и хореограф Туктамышевой: история Татьяны Прокофьевой

Успехи фигуристки Елизаветы Туктамышевой и Софьи Самодуровой зачастую приписывают именитому тренеру Алексею Мишину. Однако о его помощниках практически ничего не известно. «Газета.Ru» рассказывает об одном из лучших хореографов России Татьяне Прокофьевой.

Тренировалась в группе Мишина

Карьера Татьяны Прокофьевой в фигурном катании прошла практически незаметно. В детстве родители отдали ее в группу Майи Беленькой. Именно у нее начинающая фигуристка обучилась всем основам: от вращений и хореографии до прыжковых элементов. После этого она не недолгое время ушла к Алле Пятовой, а затем стала тренироваться в группе Алексея Мишина. А точнее — с Татьяной Мишиной, супругой именитого специалиста.

Однако успехов ни на юношеском, ни на взрослом Прокофьева не добилась.

Во многом на это повлияла тяга спортсменки к учебе. Так, она отучилась четыре года в институте, а, окончив его, забросила фигурное катание. После получения диплома фигуристка перешла в балет на льду.

Прокофьева около десяти лет отучилась в Мариинском и Михайловском театрах, где улучшила свое катание и усовершенствовала владение коньком. Как отмечала сама спортсменка, именно балет на льду во многом повлиял на ее развитие в хореографии.

Первые годы тренерства и знакомство с Мишиным

Как и большинство тренеров по фигурному катанию, Прокофьева начинала свой педагогический путь с работы в младших группах.

«Эпизодически я приходила на каток, помогала деткам, ставила программы. Помню, Кате Гербольдт мы сделали показательный номер. А в один прекрасный момент раздался звонок. Алексей Мишин как всегда был краток и конкретен. «Радиочик, — сказал он, — ты можешь подъехать? Через 40 минут жду на катке», — цитирует Прокофьеву пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Тогда же Алексей Мишин взял ее в свою группу. Как говорится, по старому знакомству. Сама Прокофьева позже неоднократно отмечала, что приглашение именитого тренера в свою группу сыграло огромную роль в ее карьере. При этом, по ее словам, тренером она себя никогда не считала.

«До сих пор не считаю себя тренером. Во всяком случае, не берусь так сказать о себе. Да, мне присвоили звание заслуженного тренера России. Это почетно. В то же время я осознаю, что высокая оценка моего труда стала возможна, благодаря работе в группе. На мой взгляд, я еще не полностью овладела тренерской профессией. Хотя Алексей Николаевич говорит, что я могу тренировать самостоятельно», — говорила Прокофьева.

Причем сама фигуристка в первое время, как она сама отмечала, сомневалась в целесообразности совместной работы с Алексеем Мишиным. Прокофьева боялась, что не сможет найти общего языка со звездными учениками, которые тренируются в группе знаменитого специалиста, однако окончательное решение было принято после вмешательства ее супруга, настоятельно порекомендовавшего воспользоваться появившимся шансом.

«Мой супруг рассудил так: «Таня, ты прошла театр. Тебе бояться нечего», — цитирует Прокофьеву пресс-служба ФФККР.

Сама Прокофьева утверждает, что и по сей день нисколько не пожалела, что приняла предложения Мишина, который, по ее словам, создает на тренировках наиболее благоприятную обстановку.

«Лично для меня созданная Мишиным система — неоспорима, потому что основы современной техники прыжков разработал и внедрил именно он. Можно говорить, что кто-то выше, лучше или хуже тренирует. Но он является автором и основоположником той системы, по которой сегодня работают многие тренеры», — заявила Прокофьева.

От Туктамышевой до Самодуровой

За все время работы Прокофьевой через ее «руки» прошли десятки учеников. Среди подопечных Татьяны Николаевны были, например, и Артур Дмитриев с Елизаветой Нугумановой.

Прокофьева и по сей день ставит хореографию Андрею Лазукину, а также действующей чемпионке Европы Софье Самодуровой чемпионке мира и континента Елизавете Туктамышевой. По мнению второй, к слову, Прокофьева является одной из лучших специалисток в своем деле в стране.

«Татьяна Николаевна Прокофьева – один из лучших хореографов России. Человек, научивший меня не просто жить в ритме танца, а слушать музыку и двигаться в ней. В очень многих фигуристов она вложила невероятное количество времени, жизненных сил, энергии, знаний. Но самое главное – стала для нас не просто хореографом, а большим другом.

Талант Татьяны Николаевны помогает мне долгие годы каждую программу превращать в высокое искусство на льду. Во время выступлений я буквально расцветаю, и улыбка сама появляется у меня на лице»,

– написала Туктамышева в своем инстаграме.

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Татьяна Николаевна Прокофьева - один из лучших хореографов России. Человек, научивший меня не просто жить в ритме танца, а слушать музыку и двигаться в ней. В очень многих фигуристов она вложила невероятное количество времени, жизненных сил, энергии, знаний. Но самое главное - стала для нас не просто хореографом, а большим другом. Талант Татьяны Николаевна помогает мне долгие годы каждую программу превращать в высокое искусство на льду. Во время выступлений я, буквально, расцветаю и улыбка сама появляется у меня на лице. Tatiana Nikolayevna Prokofieva is one of the best choreographers in Russia. She is a master who taught me not only to dance but to feel the music. She put so much of her time, energy and powers in so many figure skaters. But the most important thing is that she is more than a choreographer to all of us. She is our friend. Talent of Tatiana Nikolayevna helps me turn my each and every performance in a piece of art. During my skatings I literally blossom and smile appears on my face by itself.

Публикация от Elizaveta Tuktamysheva (@liza_tuktik)

Как утверждает сама Прокофьева, добиваться успеха в своем поприще помог опыт, полученный во времена своей недолгой карьеры в фигурном катании. При этом, по ее словам, в своей работе она применяет лишь часть приемов и элементов, которым ее научили бывшие тренеры и хореографы.

«Я стараюсь не просто тупо повторять какие-то вещи. Мне интересно что-то сделать самой, приспособить, развить, понять. Не стоять и показывать группировку рук, к примеру, а переносить какие-то упражнения в зал, на паркет, и там отрабатывать. Зал – это основная подготовка ко льду. Техническая подготовка. Мне нравятся эти занятия, мне важно понимать, как подводить спортсмена к упражнениям, к исполнению элементов. Такая совместная работа дает толчок к развитию», — заявила Прокофьева.

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