Деньги уже не манят: Неймар отказал «Реалу» ради «Барсы»

Пока Неймар продолжает готовиться к грядущему Кубку Америки в расположении сборной Бразилии по футболу, количество слухов вокруг него не уменьшается ни на день. Вместе с разбирательствами, связанными с обвинениями в адрес нападающего французского «ПСЖ» об изнасиловании, широкого рассуждается и его будущая карьера. В частности, по информации многих испанских СМИ, речь идет об его уходе из парижского клуба в Испанию. Среди желающих переманить в свои ряды звездного форварда значится мадридский «Реал», который уже несколько лет назад бросил взгляд на бразильца. Однако, как утверждает Sport.es, от переезда на «Сантьяго Бернабеу» Неймар отказался.

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По информации источника, мадридский клуб обратился в «ПСЖ» и к самому футболисту с конкретным предложением о трансфере, а именно выразил готовность заплатить за переход около €350 млн и заключить с бразильским нападающим контракт, по условиям которого тот будет получать €45 млн в год.

Желание приобрести одного из самых звездных футболистов современности выразил лично президент «сливочных» Флорентино Перес, отправивший на переговоры генерального исполнительного директора клуба Хосе Анхеля Санчеса. Предложение «Реала» внимательно выслушал отец Неймара, по совместительству являющийся агентом футболиста, но в итоге ответил отказом.

Причиной этого стало желание Неймара вернуться в «Барселону».

Сам бразилец еще в конце января этого года, комментируя очередную информацию об интересе со стороны «Реала», от прямого ответа ушел, заявив, что ждет конкретного предложения, а не слухов.

«Вокруг меня всегда слухи. С того момента, как я стал профессиональным футболистом, не прекращаются слухи о моем уходе из клубов, но ничего конкретного нет. Уверяю вас, как только появится что-то определенное, я всем расскажу», — говорил Неймар в интервью Canal Plus.

В «Реале» до сих пор активно ищут замену португальскому нападающему Криштиану Роналду, который прошлым летом перешел в туринский «Ювентус». Отмечается, что боссы мадридского клуба видят адекватную кандидатуру на место португальца именно в лице Неймара даже при условии удачной сделки с вингером лондонского «Челси» Эденом Азаром. К тому же в Мадриде пристально следят за делами бразильца в Париже, который, по слухам, раздумывает покинуть Париж. Сподвигли «Реал» к возможной трансферной бомбе и разговоры о том, что Неймар в последнее время перестал ладить с нападающим чемпионов Франции Килианом Мбаппе, однако никакие аргументы, приведенные «сливочными», не убедили Неймара.

Как утверждает источник, руководство «Реала» на переговорах с агентом и отцом бразильца приводил в пример трансфер Луиша Фигу из «Барселоны» в Мадрид. В частности, легендарному португальцу были сделаны все условия в стане «сливочных», и в итоге тот добился наивысших достижений в своей карьере.

Неймара не убедили и эти доводы. Бразилец хоть и желает покинуть «ПСЖ», но вариантом продолжения карьеры видит только «Барселоны».

К слову, в составе каталонцев Неймар и поднялся на мировой уровень, выиграв с сине-гранатовыми все возможные трофеи, а в 2015 году и вовсе номинировался на «Золотой мяч».

Однако после проведенных четырех лет в «Барселоне» бразильцу наскучило играть второстепенную роль на фоне бессменного лидера каталонцев Лионеля Месси, и это побудило его сменить клубную обстановку.

Уход из Испании Неймар уходил громко. Летом 2017 года звездный нападающий неожиданно покинул «Барселоны», согласившись на предложение «ПСЖ», которые заплатили за трансфер рекордные €222 млн. Причем, чтобы избежать санкций за возможное нарушение Финансового фэйр-плей, парижане оформили сделку таким образом, чтобы Неймар ушел в качестве свободного агента, самостоятельно выкупив свой контракт. Несмотря на гегемонию во Франции, на международной арене бразилец с «ПСЖ» так и не добился.

Дважды парижский клуб останавливался на первой же стадии плей-офф Лиги чемпионов — главного турнира, победы в котором до сих пор ожидают владельцы команды.

Сейчас же Неймар, помимо разбирательств с обвинениями в изнасиловании и трансферных слухов, намерен решить другую проблему. Во время товарищеского матча с командой Катара он получил травму и покинул поле уже в середине первого тайма. Врачи диагностировали ему разрыв связок голеностопного сустава. В связи с тем, что восстановление может занять от месяца до четырех, бразилец с большой долей вероятности не сможет помочь сборной Бразилии на Кубке Америки.

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