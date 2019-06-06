«Развернул и изнасиловал»: подробности страшной ночи Неймара

Нападающий французского «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар переживает, возможно, самую черную полосу в своей жизни. Над ним нависает тяжкое обвинение в изнасиловании модели Нажилы Триндади, которая приехала в Париж по его приглашению и согласилась провести время вместе в одном из отелей, однако затем заявила, что в ходе полового акта футболист использовал по отношению к ней грубую силу и даже склонил к соитию против воли.

В твиттере уже было опубликовано видео общения пары в номере гостиницы. Похоже, что ролик снят самой Триндади на телефон, и, судя по всему, данный эпизод произошел вскоре после полового акта.

В кадре звучит музыка, Неймар спокойно ложится на кровать, явно не думая, что девушка на него за что-то обижена. К нему подходит Триндади и забирается на него сверху. Раздается звук, похожий на пощечину.

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— Вот как она заводится, — комментирует футболист.

— Ты не будешь меня бить? – вместо ответа спрашивает модель.

— Нет, нет, не буду, — отвечает Неймар.

— Не будешь, нет? А вот я побью тебя за то, что ты напал на меня! — неожиданно кричит девушка и начинает бить Неймара одной рукой. Тот подскакивает и пытается ее успокоить. На этом моменте видео обрывается.

#Neymar e a acusadora de estupro #Najila:



Barulho de tapa.

Neymar: Nгo, assim vira paixгo.

- Nгo? Vocк vai me bater?

Neymar: Nгo, nгo gosto.

- Nгo vai me bater? Nгo?



Ae ela sai e "mas eu vou te bater, sabe pq? Pq vc me agrediu..."



#saudadedoqueagentenaoviveuainda pic.twitter.com/c8mBbuwn4x — Paulo Equi (@PauloEqui) 6 июня 2019 г.

Вскоре стало известно, что девушка сходила в полицию и написала на Неймара заявление. Сам футболист сообщил, что она просто пытается выбить из него деньги. Однако Триндади опровергла эту информацию в интервью каналу SBT, где впервые рассказала все подробности произошедшего.

«Меня просто изнасиловали. По отношению ко мне была агрессия, было насилие. И я хочу добиться справедливости.

Моя психологическая травма до сих пор не прошла, Неймар глубоко ранил меня. Он должен заплатить за то, что натворил,

— заявила модель. — Я с ним общалась так же, как с любым другим человеком. Он очень хотел меня увидеть. Я сказала, что у меня нет денег на перелет в Париж. Тогда он предложил решить эту проблему и оплатил мне авиабилеты и отель».

Девушка призналась, что ей понравилось общение с Неймаром, — именно поэтому она и согласилась приехать к нему. Вскоре футболист добился и согласия на интимную близость.

«Когда дошло до этого, он стал каким-то агрессивным — совершенно не таким, каким был раньше в сообщениях. Но я действительно хотела провести с ним время, поэтому сказала «окей», и мы начали ласкать друг друга. Но потом он ударил меня. Мне стало очень больно, и я попросила его остановиться, сказав, что мне нехорошо. Он извинился, и мы продолжили.

Я спросила, есть ли у него презерватив. Оказалось, что нет. Тогда я ответила, что ничего не будет. Однако Неймар просто развернул меня и совершил акт.

Я просила его остановиться, но он не реагировал и сильно бил меня по заднице. Я говорила: «Остановись, остановись, нет», но он ничего не отвечал и продолжал», — поведала Триндади.

После окончания действа девушка отправилась в ванную. По ее словам, она была так напугана и шокирована, что не могла разговаривать с Неймаром или как-то ругаться на него.

Однако затем к Триндади пришло осознание произошедшего:

«Я поняла, каким глупым и жестоким он был. Он изнасиловал меня.

Я не считаю, что он имел право так себя со мной вести просто потому, что я согласилась остаться с ним на ночь».

Также девушка рассказала о записи того видео, которое гуляет сейчас по сети:

«Я знала, что, если не буду спокойно разговаривать с Неймаром, как будто бы ничего не происходило, то он вообще не станет общаться со мной. В таком случае я не получила бы никаких доказательств того, что он причинил мне какой-то ущерб».

Напоследок она заверила, что не требовала от футболиста никаких денег, и предположила, что это могли сделать ее бывшие адвокаты, которые неожиданно отказались от сотрудничества с ней.

«Лично я у Неймара ничего не просила. Начала подозревать, что адвокаты занимаются чем-то подобным, когда они не позволили мне подать заявление.

В итоге я отправилась в полицию без их согласия, и они вышли из дела», — рассказала Триндади.

Неизвестно, является ли все из рассказанного девушкой правдой. По информации Globo Esporte, юристы отказались работать с ней по причине того, что она поменяла свои показания: изначально модель якобы утверждала, что половой акт происходил без ее согласия от начала и до конца, однако затем заявила, что изначально была не против и только по ходу действа это превратилось в изнасилование.

Кроме того, доказательств произошедшего у нее, судя по всему, нет, не считая того видео, где Неймар говорит: «Нет, я не буду бить тебя».

Тем не менее футболист в последнее время пребывает в крайне подавленном состоянии из-за этих разбирательств. В попытке доказать свою невиновность игрок даже выложил в инстаграме интимную переписку с Триндади, в которой были ее откровенные фотографии с замазанными частями тела. По законам Бразилии, обнародование подобных снимков без согласия фотографируемого карается заключением на срок от одного до пяти лет. Правда, для этого нужно доказать, что это было сделано с целью отомстить или унизить.

Так или иначе, у Триндади теперь есть еще один повод для подачи заявления на Неймара. В пятницу, 7 июня, футболист должен явиться в полицию для дачи показаний по делу о публикации ее интимных фото.

Помимо трудностей в личной жизни, футболист столкнулся еще и с серьезными проблемами со здоровьем.

В товарищеском матче сборной Бразилии против Катара (2:0), который прошел в ночь с 5 на 6 июня по московскому времени, Неймар получил серьезную травму — разрыв связок голеностопного сустава на правой ноге.

Из-за этого он будет вынужден пропустить Кубок Америки, который пройдет в Бразилии с 15 июня по 7 июля.

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