«Разве никто так не веселился?» Мамаеву допросили про наркотики

Пока футболист «Краснодара» Павел Мамаев пребывает в СИЗО в ожидании судебного заседания, на котором будет рассмотрена его апелляция на приговор к 1 году и 5 месяцам в колонии общего режима, его супруга Алана решила предупредить возможные проблемы с законом у себя.

Ранее неизвестные лица распространили в интернете видеозапись, на которой женщина (в более юном возрасте) просит достать ей наркотики.

В ролике некто, ведущий съемку от первого лица, заявляет, что якобы зашел в какой-то «притон», и донимает Алану вопросами: «А вам есть 18 лет? Вы красиво выглядите для наркоманки. У вас что, нет денег?»

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В ответ женщина, которая сидит на корточках с сигаретой в руках, отмахивается, просит оставить ее в покое и постоянно раскачивается взад-вперед. В какой-то момент она достает из сумочки телефон и протягивает ее мужчине с просьбой взамен достать ей вещества.

Тот иронично отвечает, что не может этого сделать и вообще не понимает, о чем идет речь.

Тогда Мамаева отправляет его куда подальше с использованием нецензурной лексики. Снимающий говорит, что за оскорбление «репортера» ей ничего не будет, однако он покажет это видео на телевидении, и ей станет стыдно.

После того, как это видео распространилось, Мамаева заверила, что оно было снято как шуточный розыгрыш. И она, и донимавший ее мужчина, просто решили записать сценку и распределили роли пронырливого репортера и наркоманки.

Напомним, употребление наркотиков в России является административным правонарушением, за которое можно получить штраф и арест до 15 суток. А вот незаконное приобретение, хранение и транспортировка наркотических веществ уже караются по статьям Уголовного кодекса и могут привести к тюремному заключению на срок до 15 лет.

Мамаева решила предупредить возможные обвинения и распространение ложных слухов, объявив о проверке на полиграфе.

«Завтра я пройду полиграф на тему «видео под наркотиками». Расставим все точки над i», — написала женщина в своем инстаграме, добавив адрес и время начала процедуры.

Полиграф — это устройство, которое фиксирует реакцию организма после ответа человека на тот или иной вопрос: например, учащение дыхания, изменение артериального давления, частоты пульса и электрического сопротивления кожи.

Специалисты, работающие с детектором лжи, утверждают, что при произнесении лжи человеческий организм внутренне этому противится, и это отражается на его реакции.

Таким образом Мамаева и решила доказать, что провокационное видео не более чем постановка. Мероприятие прошло для нее успешно — полиграф показал спокойную реакцию при ответе на вопросы.

После экспертизы полиграфолог сообщил, что не сомневается в том, что женщина отвечала искренне.

«У меня нет объективных оснований полагать, что при ответе на мои вопросы Мамаева солгала. Но есть дополнение: эмоциональный фон и состояние самой опрашиваемой в момент прохождения исследования было нестабильным», — отметил специалист.

Стоит отметить, что результаты проверки на полиграфе не являются сведениями, которое суд должен учитывать в обязательном порядке при рассмотрении дела.

Однако представитель Мамаевой заявил, что суд может по своему усмотрению признать это доказательством.

«По какой-то причине некоторые люди же отказываются проходить полиграф, — добавила сама Алана. — Или хотите сказать, что любой человек готов ответить на вопросы на полиграфе?»

Женщина также отметила, что на предыдущей, пробной проверке ей пришлось даже сложнее, чем на публичном мероприятии.

«Тогда рядом не было людей, царила полная тишина, я слышала только звук своего сердца. Даже боялась, вдруг прибор покажет что-то не то. В такой обстановке обмануть очень сложно»,

— отметила Мамаева.

После прохождения проверки представитель жены футболиста отметил, что «было доказано, что это видео было записано только как розыгрыш и не имеет никакого отношения к реальному употреблению наркотических веществ».

«Думаю, здесь всем это понятно, — согласилась Мамаева. — Другое дело, зачем это видео кто-то выложил и продолжает распространять его до сих пор.

С какой целью этот ролик вообще был снят? Знаете, когда вам 20 лет, вы можете делать все, что угодно, без какой-либо цели.

Вы просто проводите время, снимаете всякие видео… Что, разве никто не веселился, не снимал чего-то подобного, не прикалывался?

Все так шутят, у всех есть своя личная жизнь. Нельзя же быть все время серьезным и думать в 20 лет о том, что тебя ждет за это в 30».

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