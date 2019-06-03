«В Канаде свободнее»: от какого страха избавилась Медведева

Российская фигуристка Евгения Медведва, завершившая, пожалуй, самый сложный сезон в своей карьере бронзовой медалью чемпионата мира, где в такой поворот событий никто особенно не верил, дала очередное интервью.

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На этот раз спортсменку о ее жизни и работе в Канаде, а также о восприятии мира и дальнейших спортивных планах расспросил китайский порта Weixin.

Спортсменка рассказала о том, как протекает ее сотрудничество в Торонто с Брайаном Орсером и Трейси Уилсон.

«Они стали моими самыми преданными сторонниками. Я верю, что они и дальше будут помогать мне развиваться. Брайан считает, что нужно избегать давления извне. Для этого нужно сконцентрироваться и упорно тренироваться, после чего я смогу выходить на лед без страха. И теперь у меня это получается», — поведала Медведева.

Естественно, не обошлось без сравнений с периодом под руководством Этери Тутберидзе. Фигуристка считает, что после переезда в Канаду она стала свободнее.

«По сравнению с прошлыми сезонами, у меня появилось больше свободы и больше возможностей самостоятельно принимать решения. В самом начале это было трудно, но теперь я накопила больше опыта и увидела потенциал для дальнейшего прогресса», — отметила Евгения.

Дальнейший прогресс, видимо, будет заключаться в изучении четверных прыжков, без которых конкурировать с приходящими во взрослое катание молодыми талантами из школы той же Тутберидзе, обладающих сложнейшим контентом, будет практически невозможно.

«В течение предыдущих двух-трех сезонов у меня была идея начать прыгать четверные, я пробовала несколько раз, но дальше не продвинулась, потому что потом появились другие идеи»,

— отметила россиянка.

— Нужно всегда идти вперед и не сдаваться. Я верю, что человек сильнее, чем думает. Поверьте, если вы думаете, что переживаете самые трудные времена в жизни, то скоро поймете, что все трудное еще впереди. Так что не сдавайтесь, всегда идите вперед, трудные времена пройдут».

Медведева считает, что сейчас она стала быстрее восстанавливаться после повреждений, что также способствует прогрессу, и назвала свою текущую форму вполне приемлемой:

«Предыдущие травмы были очень тяжелыми, однако сейчас восстановление идет быстро, намного быстрее, чем ожидалось. Я тренировалась в обычном режиме и восстановила все прыжки, даже каскады с риттбергером. Может, стабильность не такая, как в сезоне, но для межсезонья состояние хорошее».

Рассказала спортсменка и о том, что поменялось в ее жизни после переезда в Канаду.

«Я приобрела новые знакомства, попробовала новый стиль, который мне понравился, отвлеклась от давления, которое присутствует на соревнованиях, и больше наслаждалась выступлениями,

— подчеркнула подопечная Орсера. — Кроме того, я теснее пообщалась с канадскими болельщиками, получила от них много слов поддержки. Это хорошие воспоминания».

Напомним, что после двух лет доминирования в женском фигурном катании Медведева в олимпийский сезон получила стрессовый перелом ноги, из-за которого пропустила финал Гран-при и чемпионат России, но вернулась к чемпионату Европы.

Там она впервые потерпела поражение на главном старте, оставшись позади выстрелившей за время лечения Евгении другой ученицы Тутберидзе, на тот момент 15-летней Алины Загитовой.

Именно с ней они и боролись за олимпийское золото Пхенчхана в личных соревнованиях, предварительно выиграв серебро Игр в составе России в командном турнире.

Загитова заработала по итогам короткой программы перевес в чуть более одного балла, а за произвольный прокат россиянки получили абсолютно одинаковые очки, и золото ушло к Алине.

После этого весной 2018 года грянула сенсационная новость об уходе Медведевой от Тутберидзе к Брайану Орсеру и соответственно переезда спортсменки в Канаду.

Разрыв с многолетней наставницей сопровождался громким скандалом, и сама Тутберидзе была явно обижена на подопечную, фактически обвинив ту в различных телешоу в неблагодарности.

Первый сезон под руководством Орсера получился у Евгении очень сложным. Перестроение техники далось ей с большим трудом, и россиянка даже не смогла попасть в финал Гран-при, а на чемпионате России стала только седьмой, не попав в состав сборной на чемпионат Европы.

Правда, после победы в финале Кубка России тренерским решением ее включили в команду на чемпионат мира, что вызвало крайне неоднозначную реакцию в среде болельщиков.

Тем не менее Медведева смогла блеснуть в японской Сайтаме, впервые в сезоне откатав чисто и короткую, и произвольную программы, и, воспользовавшись ошибками имевших более сложный контент соперниц, выиграла бронзовую медаль.

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